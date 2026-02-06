患癌常見體質是什麼？中醫教5種食材逆轉腫瘤體質，預防患癌找上門｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

根據數據研究顯示，全世界總共有五千萬人是帶癌生存的，每五個人當中就有一個患癌的風險。這裡的數據顯示，患腫瘤的機會其實很高。註冊中醫師楊明霞博士，與大家介紹有什麼食療可以幫助大家預防腫瘤。

為什麼容易患上腫瘤？五大風險因素

楊醫師指出，長期不良的生活習慣會讓身體形成容易患癌的體質：

長期壓力： 頻繁趕 Deadline、加班（OT）等工作壓力會增加風險。 負面情緒： 長期處於鬱悶、壓抑、不開心或惱怒的情緒中，會導致氣血功能失調。 睡眠不足： 研究顯示，每天睡眠少於 6 小時會大幅提高患癌風險。 便秘困擾： 長期便秘容易導致腸息肉、痔瘡，甚至大腸癌。 靜態生活與加工食品： 缺乏運動導致氣血運行不暢；高油、高鹽、高糖的加工食物會產生過多游離基（Free Radicals），增加身體負荷。

（影片圖片）

廣告 廣告

（Getty Images）

逆轉腫瘤體質：推薦五種食材

根據哈佛大學的研究與中醫理論，建議多攝取以下食材：

十字花科蔬菜： 如菜心、白菜仔、羽衣甘藍等，有助改善身體狀況。

茄紅素： 番茄是極佳來源，能滋陰潤燥並具抗癌作用。

胡蘿蔔素： 建議在湯水或炒菜中加入甘筍（紅蘿蔔），降低風險。

堅果類： 適量食用低溫烘焙的腰果、合桃（核桃）或杏仁。

魚類（Omega-3）：尤其是三文魚（鮭魚），有助改善腫瘤體質。

（Getty Images）

中醫預防食療：預防腫瘤湯

中醫認為「氣滯、血瘀、濕阻、氣血虛弱」是腫瘤形成的主因。這款湯水旨在疏肝、健脾、去濕化瘀，味道帶有微甘與微澀，容易入口且能生津。

食材清單與功效

虎乳靈芝： 東南亞藥用真菌，具有出色的抗腫瘤療效，可潤肺止咳、增強免疫力。

太子參： 補氣而不燥，能補脾益肺。建議選購野生品（長短肥瘦不一、帶黑蓋者為佳）。

茯苓： 健脾滲濕，改善脾胃運化。

田七（三七）： 強效活血化瘀且不傷氣。優質田七中間呈淺褐色，邊緣深褐色。

石斛花： 除了滋陰清熱，還能疏肝解鬱，適合壓力大、易緊張的人。

五常米（白米）：補中益氣，輔助藥材歸入脾胃經，提升吸收率。

製作方法

將所有食材放入悶燒壺中。 加入滾水，悶泡約 2 至 3 小時 即可飲用。 建議每週飲用 1 至 2 次。

（影片圖片）

Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師

中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。

網站：楊明霞醫師 Facebook

專欄頁：《醫言窈窕》

==========

中醫養生專欄：

氣促/呼吸困難如何預防？中醫拆解成因：長期壓力、肥胖亦可導致「條氣唔順」，推薦食療助你益肺脾腎｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

腎虛都會容易有「鼻敏感」？中醫教路預防鼻敏感食療法，超簡單在家準備飲用即改善過敏性鼻炎｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

半夜抽筋、雙腳小腿水腫點算好？中醫教5式簡單經絡操，在家做到改善抽筋和水腫問題｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/