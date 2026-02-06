黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
患癌常見體質是什麼？中醫教5種食材逆轉腫瘤體質，預防患癌找上門｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
根據數據研究顯示，全世界總共有五千萬人是帶癌生存的，每五個人當中就有一個患癌的風險。這裡的數據顯示，患腫瘤的機會其實很高。註冊中醫師楊明霞博士，與大家介紹有什麼食療可以幫助大家預防腫瘤。
為什麼容易患上腫瘤？五大風險因素
楊醫師指出，長期不良的生活習慣會讓身體形成容易患癌的體質：
長期壓力： 頻繁趕 Deadline、加班（OT）等工作壓力會增加風險。
負面情緒： 長期處於鬱悶、壓抑、不開心或惱怒的情緒中，會導致氣血功能失調。
睡眠不足： 研究顯示，每天睡眠少於 6 小時會大幅提高患癌風險。
便秘困擾： 長期便秘容易導致腸息肉、痔瘡，甚至大腸癌。
靜態生活與加工食品： 缺乏運動導致氣血運行不暢；高油、高鹽、高糖的加工食物會產生過多游離基（Free Radicals），增加身體負荷。
逆轉腫瘤體質：推薦五種食材
根據哈佛大學的研究與中醫理論，建議多攝取以下食材：
十字花科蔬菜：如菜心、白菜仔、羽衣甘藍等，有助改善身體狀況。
茄紅素：番茄是極佳來源，能滋陰潤燥並具抗癌作用。
胡蘿蔔素：建議在湯水或炒菜中加入甘筍（紅蘿蔔），降低風險。
堅果類：適量食用低溫烘焙的腰果、合桃（核桃）或杏仁。
魚類（Omega-3）：尤其是三文魚（鮭魚），有助改善腫瘤體質。
中醫預防食療：預防腫瘤湯
中醫認為「氣滯、血瘀、濕阻、氣血虛弱」是腫瘤形成的主因。這款湯水旨在疏肝、健脾、去濕化瘀，味道帶有微甘與微澀，容易入口且能生津。
食材清單與功效
虎乳靈芝：東南亞藥用真菌，具有出色的抗腫瘤療效，可潤肺止咳、增強免疫力。
太子參：補氣而不燥，能補脾益肺。建議選購野生品（長短肥瘦不一、帶黑蓋者為佳）。
茯苓：健脾滲濕，改善脾胃運化。
田七（三七）：強效活血化瘀且不傷氣。優質田七中間呈淺褐色，邊緣深褐色。
石斛花：除了滋陰清熱，還能疏肝解鬱，適合壓力大、易緊張的人。
五常米（白米）：補中益氣，輔助藥材歸入脾胃經，提升吸收率。
製作方法
將所有食材放入悶燒壺中。
加入滾水，悶泡約 2 至 3 小時 即可飲用。
建議每週飲用 1 至 2 次。
