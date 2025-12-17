宏福苑五級火｜情緒支援熱線
癌童被跨國集團利用歛財 眾籌片被指「擺拍催淚」 多個受騙家庭稱未獲善款︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《BBC》近日刊登調查報道，揭示有跨國網上眾籌疑被騙徒利用，以患癌兒童名義拍攝催淚影片募款，實際上不少家屬指未有收到或僅收到極少款項，部分影片更涉及要求兒童假裝插喉、扮生日場面，甚至以洋葱及薄荷製造「流淚」效果。
菲律賓男童卡利爾（Khalil）的母親稱，有人要求替兒子剃光頭，並要一家人扮作慶祝生日，卡利爾亦要背誦英文稿件。她表示，對方聲稱影片可協助籌款以接受更好治療，相關眾籌頁面顯示以卡利爾名義籌得約 27,000 美元（約 21 萬港元），但她稱從未收到該筆善款，只在拍攝當日收取 700 美元（約 5,460 元）酬金。阿爾金表示，對方其後指眾籌「不成功」，卡利爾於 1 年後去世。
母親指，最初由當地商人 Rhoie Yncierto 牽線，其後一名自稱「Erez」的男子於 2022 年 12 月到訪並付拍攝費，承諾若捐款多會每月再付 1,500 美元。母親稱，拍攝長達 12 小時，導演不斷要求重拍。但 Rhoie 否認曾要求家屬為拍攝剃頭，又稱未收取招募費用，得知家屬未獲善款感到困惑及抱歉。
拍片哭訴「不想死」 捐款後被要求追加捐款
調查指，類似眾籌影片在網上大量出現，畫面製作精緻、用語強調「迫切」與「救命」，且牽涉多個國家地區。調查團隊識別的 15 個家庭均表示，相關眾籌以孩子名義籌得款項後，家屬獲得的金額少之又少，甚至有人稱根本不知道影片及眾籌已上線。
在多個個案中，眾籌主要以名為 Chance Letikva 的機構名義推出，該機構在以色列及美國註冊。調查又指，有 9 個家庭稱，與同一網絡相關的眾籌合共顯示籌得約 400 萬美元（約 3120 萬港元），但家屬表示分文未獲。
相關眾籌最早見於 2023 年 10 月，當時一段網上廣告中，一名加納女童 Alexandra 哭訴「不想死」，並稱治療費高昂；其眾籌頁面顯示籌得近 70 萬美元（約 546 萬港元）。有捐款人表示曾捐款後，持續收到更多「追加捐款」訊息，文字寫法像是由女童及父親發出。
另外，哥倫比亞女孩安娜（Ana）患惡性腦瘤後，有人以提供資助為由接觸其父親，並在醫院安排拍攝。父親形容對方帶來希望，但拍攝後仍被要求提供更多住院照片；當家屬嘗試追問善款時，對方曾以語音訊息稱影片未有上載。不過，網上則找到相關影片，其頁面顯示至 2024 年 4 月已籌得近 25 萬美元。
來自烏克蘭的女孩維多利亞（Viktoriia）患腦癌後，在切爾尼夫策一間診所拍攝眾籌影片，頁面文字以「我看到你們努力拯救我女兒」等口吻呼籲捐款，但其母親稱從未寫過或講過相關內容，亦不知道眾籌已上線；頁面顯示籌得逾 28 萬歐元。涉事診所其後表示，沒有批准在院內拍攝，亦未參與或支持任何由相關機構策劃的籌款，並稱已終止解僱一名負責宣傳及溝通的員工。
物色 3 至 9 歲「漂亮」兒童
調查發現，一名被指為關鍵人物的以色列男子哈達里（Erez Hadari）居於加拿大。調查指，部分眾籌亦與另一機構 Walls of Hope 有關，該機構在以色列及加拿大註冊，其加拿大文件列出董事為哈達里。調查人員向多名家屬展示哈達里的網上照片，有家屬稱與曾接觸的「Erez」為同一人；惟哈達里未有就相關指控作出回應。
有吹哨者指，招募人員會到腫瘤科診所物色「漂亮」兒童，年齡需介乎 3 至 9 歲、說話表達要好，並稱「要沒有頭髮」，同時會要求先提供照片再交由哈達里審視並轉交以色列方面人士。調查另指，部分以兒童名義的眾籌在兒童去世後仍然顯示可繼續捐款，多個被點名人士及組織未有回應相關指控。
以色列相關部門回覆指，如有證據顯示有人以非牟利實體作非法行為，可拒絕註冊並禁止涉事創辦人於業界工作；英國慈善監管機構則提醒捐款者可先核對機構是否註冊，並在有疑問時聯絡適當的籌款監管機構。
