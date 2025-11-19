登上聖誕快車 快樂直達太古廣場及星街小區「聖誕夢幻啟程」聖誕裝置

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 今個冬天，太古廣場及星街小區誠邀各位齊聚於「聖誕夢幻啟程」聖誕裝置，在充滿歐陸風情的的聖誕中央車站參與節日慶典，感受其奇妙魅力和節慶歡騰。由即日起至2026年1月2日，歡樂的氣氛滿佈在月台每個角落，遊客可踏進這個充滿奇趣角色的車站，登上聖誕老人的專屬快車，參加工作坊製造獨一無二的聖誕紀念品。為親朋好友細挑聖誕禮物的同時，解鎖獨家購物禮遇，合資格銀聯消費更可尊享額外獎賞。





聖誕中央車站

廣告 廣告



「聖誕夢幻啟程」不單是一場慶典，更是一封充滿暖意的邀請函—誠邀大家於冬日與摯愛聚首一堂，歡度温馨時光。這裏盛載著重逢的喜悅，是一處共享珍貴時刻、聖誕光芒最為璀璨的地方。



打卡聖誕中央車站一眾人氣之星



嗚嗚——火車到站，請各位登上列車。這座繁忙的車站匯聚來自四面八方的旅客和車站職員，他們每一個都有著獨一無二的角色。由松林貨運經理水豚Carlos和運送聖誕樹的小熊貓兄弟Pascal與Pedro，到手捧巨型得獎紅蘿蔔的兔仔農夫Remi，為車站增添個性和色彩。每一次相遇都點亮了一刻愉快時光、一抹冬日奇跡，以及一路拍照打卡的好機會。快來認識這些趣致的車站好友吧。





聖誕中央車站



踏進聖誕中央車站，展開歡欣旅程。拿起相機跟車廂中的可愛熊仔家庭自拍—列車車長熊爸爸Bernie、忙着準備聖誕布甸的熊媽媽Bella與熊仔Bruno，全都預備好跟您來張完美合照。



歡笑聲此起彼落的車站將不定時帶來快樂驚喜，敬請留意坐落於大象Ellie下方的趣味鐘樓動畫，或是迴盪在月台上的窩心廣播，每一刻都充斥着幸福和喜悅。



各位乘客請注意，凡即日累積消費滿港幣300元，將可登上前往巴黎的沉浸式鐵道旅行體驗。探索一場跨越半個地球的奇妙動畫體驗，讓聖誕魔力精彩綻放，享受身臨其境的夢幻旅程。每次最多只限4位入場。受條款及細則約束。



位置：太古廣場LG1層Garden Court

開放時間：上午10時至晚上10時

「奇妙禮盒」車站禮品店



發掘聖誕商店的歡樂寶庫，由聖誕毛絨伙伴盲盒到禮品卡套裝都應有盡有。不論是集齊一套三款盲盒角色作為完美聖誕禮物，還是選擇太古廣場港幣500元禮品卡與限定版行李牌為節日購物作好準備，總有一款合您心意。



● 聖誕毛絨伙伴盲盒：港幣150元

● 聖誕毛絨伙伴盲盒套裝（一套三款盲盒 - 包括所有角色）：港幣550元

● 聖誕旅人禮品卡套裝（包括一張太古廣場港幣500元禮品卡及一個行李牌）：港幣550元



另外，別忘了抬頭看看。 長頸鹿George正把熱賣商品堆得像雲一樣高，確保每一位顧客都能找到完美心頭好。



位置：太古廣場L1層（近adidas）

開放時間：上午10時至晚上10時

Park Court大堂



下一站是Park Court大堂，甫踏進這裏目光便被華麗壯觀的聖誕樹所吸引。



而在大堂正中央，河馬教授Hugo正從巨型隧道出口步出—他身穿醒目西裝，手執艷麗鮮花，準備趕赴一場期待而久的約會；同時，在旁邊的迷你隧道出口，時尚的刺蝟夫人Harriet與小刺蝟Henry現身，悉心打扮準備出席聖誕派對。



位置：太古廣場L1層Park Court

開放時間：上午10時至晚上10時

星街小區車站



聖誕旅程來到星街小區車站，在此有具備特色的商店及節日美饌待您探索，亦可轉乘至其他目的地歡度佳節。



在人群中，河馬夫人Harper沉浸在濃厚的節日氛圍裏，等待與摯愛碰面；而經歷了一趟漫長旅程、第一次來到這裏的樹熊Kody，正熱切期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典。



位置：太古廣場三座外（永豐街和星街）

開放時間：上午10時至晚上10時







Park Court大堂



期盼已久的會面 從速登記聖誕老人列車及車站咖啡店工作坊





聖誕老人列車和暖心聖誕工作坊現於太古廣場聖誕活動網站（https://christmas2025.pacificplace.com.hk/tc/）開放網上登記。名額有限，先到先得，切勿錯過這項年度節日盛事。



準備好您的車票 登上聖誕老人列車與聖誕老人溫暖重聚



踏上聖誕老人的專屬旅行列車，開展奇妙的聖誕奇遇。鐘錶大師鱷魚Clarence正在校準登車時鐘；而笑容滿面的管家狐狸Felix則準備迎接您的到來，看看今年誰最乖巧或最調皮。與聖誕老人溫馨合照，將照片連同精美相框及小甜點帶回家。所有門票收益將全數撥捐「愛心聖誕大行動 (Operation Santa Claus)」，為有需要人士送上愛心和溫暖。



前往車站咖啡店暖心聖誕工作坊 施展獨一無二的聖誕魔法



在溫馨的車站咖啡店，熱愛分享的羊駝主廚Allie早已備好材料，期待於暖心聖誕工作坊與您分享手作的快樂。快來親手製作愛意滿滿的聖誕禮物，為自己及摯愛親朋製造節日驚喜。





節慶蛋糕蠟燭



親手製作一個聖誕蛋糕模樣的蠟燭，並點綴上您最愛的聖誕中央車站角色。噢，甜蜜得讓人想一嚐滋味。

彩繪玻璃時鐘



大象Ellie和長頸鹿George化身DIY彩繪玻璃時鐘，為聖誕節增添繽紛色彩。

聖誕旅人花環



動手為花環巧妙地妝點上節慶公仔、聖誕裝飾，甚至是機械火車，讓聖誕中央車站的歡樂氛圍進駐家中。





精彩節日購物禮遇 令聖誕加倍欣喜



太古廣場精心準備了獨家購物禮遇，與您共慶聖誕。顧客憑即日累積電子消費滿指定金額，可享一系列節日驚喜，當中包括豐富太古廣場電子購物禮券，以及來自Venchi與La Maison du Chocolat的甜蜜禮盒等，銀聯用戶更尊享額外禮遇。想得到最新優惠資訊，敬請留意 https://christmas2025.pacificplace.com.hk/tc/。



火車報佳音 聖誕街頭表演讓歡樂響徹車站



在人來人往的聖誕中央車站，沒有什麼比現場表演更能燃點節日氣氛，讓旅客停下腳步。無論是啟發自百老滙風格、以天馬行空的聖誕列車為背景的迷你音樂劇，還是憑音符與節奏編織美妙時刻的驚喜鋼琴二重奏，每一場演出都散播愉悅和驚歎。細心欣賞由創作女歌手Kiri T夥拍鋼琴演奏家Joyce Cheung帶來溫馨浪漫的樂韻，以及香港管弦樂團的特別演出，讓是次聖誕之旅加倍難忘。





迷你音樂劇

日期：2025年12月6日（星期六）及12月25日（星期四）

時間：下午3時

地點：太古廣場L1層Park Court

鋼琴二重奏

日期：2025年12月20日（星期六）及12月26日（星期五）

時間：下午3時

地點：太古廣場L1層Park Court

Kiri T (@kiri_thy) 與Joyce Cheung (@joyce_cheung_pno) 二重演奏

日期：2025年12月13日（星期六）

時間：下午3時

地點：太古廣場L1層Park Court

香港管弦樂團現場演奏

日期：2025年12月21日（星期日）

時間：下午1時、3時及5時

地點：太古廣場L1層Park Court





今個聖誕，不論您想打卡留念、參加各式各樣節慶活動，還是純粹享受歡樂氣氛，「聖誕夢幻啟程」都會為每一位大小旅客獻上難忘體驗，一起為這個象徵溫暖和團聚的節日喝采。



Hashtag: #TicketToChristmas #AllAboardForChristmas #ThePlaceForChristmas



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

