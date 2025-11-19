Trip.com酒店減$500、機票減$200
登上聖誕快車 快樂直達太古廣場及星街小區「聖誕夢幻啟程」聖誕裝置
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 今個冬天，太古廣場及星街小區誠邀各位齊聚於「聖誕夢幻啟程」聖誕裝置，在充滿歐陸風情的的聖誕中央車站參與節日慶典，感受其奇妙魅力和節慶歡騰。由即日起至2026年1月2日，歡樂的氣氛滿佈在月台每個角落，遊客可踏進這個充滿奇趣角色的車站，登上聖誕老人的專屬快車，參加工作坊製造獨一無二的聖誕紀念品。為親朋好友細挑聖誕禮物的同時，解鎖獨家購物禮遇，合資格銀聯消費更可尊享額外獎賞。
「聖誕夢幻啟程」不單是一場慶典，更是一封充滿暖意的邀請函—誠邀大家於冬日與摯愛聚首一堂，歡度温馨時光。這裏盛載著重逢的喜悅，是一處共享珍貴時刻、聖誕光芒最為璀璨的地方。
打卡聖誕中央車站一眾人氣之星
嗚嗚——火車到站，請各位登上列車。這座繁忙的車站匯聚來自四面八方的旅客和車站職員，他們每一個都有著獨一無二的角色。由松林貨運經理水豚Carlos和運送聖誕樹的小熊貓兄弟Pascal與Pedro，到手捧巨型得獎紅蘿蔔的兔仔農夫Remi，為車站增添個性和色彩。每一次相遇都點亮了一刻愉快時光、一抹冬日奇跡，以及一路拍照打卡的好機會。快來認識這些趣致的車站好友吧。
聖誕中央車站
「奇妙禮盒」車站禮品店
Park Court大堂
星街小區車站
期盼已久的會面 從速登記聖誕老人列車及車站咖啡店工作坊
聖誕老人列車和暖心聖誕工作坊現於太古廣場聖誕活動網站（https://christmas2025.pacificplace.com.hk/tc/）開放網上登記。名額有限，先到先得，切勿錯過這項年度節日盛事。
準備好您的車票 登上聖誕老人列車與聖誕老人溫暖重聚
踏上聖誕老人的專屬旅行列車，開展奇妙的聖誕奇遇。鐘錶大師鱷魚Clarence正在校準登車時鐘；而笑容滿面的管家狐狸Felix則準備迎接您的到來，看看今年誰最乖巧或最調皮。與聖誕老人溫馨合照，將照片連同精美相框及小甜點帶回家。所有門票收益將全數撥捐「愛心聖誕大行動 (Operation Santa Claus)」，為有需要人士送上愛心和溫暖。
前往車站咖啡店暖心聖誕工作坊 施展獨一無二的聖誕魔法
在溫馨的車站咖啡店，熱愛分享的羊駝主廚Allie早已備好材料，期待於暖心聖誕工作坊與您分享手作的快樂。快來親手製作愛意滿滿的聖誕禮物，為自己及摯愛親朋製造節日驚喜。
節慶蛋糕蠟燭
彩繪玻璃時鐘
聖誕旅人花環
精彩節日購物禮遇 令聖誕加倍欣喜
太古廣場精心準備了獨家購物禮遇，與您共慶聖誕。顧客憑即日累積電子消費滿指定金額，可享一系列節日驚喜，當中包括豐富太古廣場電子購物禮券，以及來自Venchi與La Maison du Chocolat的甜蜜禮盒等，銀聯用戶更尊享額外禮遇。想得到最新優惠資訊，敬請留意 https://christmas2025.pacificplace.com.hk/tc/。
火車報佳音 聖誕街頭表演讓歡樂響徹車站
在人來人往的聖誕中央車站，沒有什麼比現場表演更能燃點節日氣氛，讓旅客停下腳步。無論是啟發自百老滙風格、以天馬行空的聖誕列車為背景的迷你音樂劇，還是憑音符與節奏編織美妙時刻的驚喜鋼琴二重奏，每一場演出都散播愉悅和驚歎。細心欣賞由創作女歌手Kiri T夥拍鋼琴演奏家Joyce Cheung帶來溫馨浪漫的樂韻，以及香港管弦樂團的特別演出，讓是次聖誕之旅加倍難忘。
迷你音樂劇
日期：2025年12月6日（星期六）及12月25日（星期四）
鋼琴二重奏
日期：2025年12月20日（星期六）及12月26日（星期五）
Kiri T (@kiri_thy) 與Joyce Cheung (@joyce_cheung_pno) 二重演奏
日期：2025年12月13日（星期六）
香港管弦樂團現場演奏
日期：2025年12月21日（星期日）
今個聖誕，不論您想打卡留念、參加各式各樣節慶活動，還是純粹享受歡樂氣氛，「聖誕夢幻啟程」都會為每一位大小旅客獻上難忘體驗，一起為這個象徵溫暖和團聚的節日喝采。
Hashtag: #TicketToChristmas #AllAboardForChristmas #ThePlaceForChristmas
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
