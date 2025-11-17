iHerb破萬好評洗護產品64折起！
登山驚見屍體！裴正南被救援隊催解繩
[NOWnews今日新聞] 42歲韓國藝人裴正南近日與好友韓惠珍在綜藝節目《我家的熊孩子》一起前往知名巫俗師處諮詢，沒想到巫俗師突然說裴正南身旁有一位老爺爺，讓他回想起曾在南山散步時，看見一名男子屍體的可怕經歷。他表示當時與愛犬Bell散步，遠遠看到一個人站在林間，一開始以為是在伸展運動，靠近後叫了聲爺爺，才知道對方已身亡，趕緊報警後，救援隊竟叫他幫忙解開繩索，讓他感到非常崩潰，直呼做不到，而這件事也給他造成非常大的陰影。
裴正南在節目中回想可怕經歷，透露與愛犬在南山步道散步時，遠遠看到一名男子在林間，一開始他以為是有人在運動伸展身體，還出聲叫對方爺爺，「但他完全沒反應，我又叫了幾聲，才意識到不對勁」，走近查看後，發現對方已身亡，他當場嚇壞表示：「我全身都變得僵硬」，打起精神後便馬上報警。
裴正南發現屍體後報警 竟被警方要求解開繩索
裴正南透露報警後，救援隊要求他幫忙盡快解開繩索，「一開始我認為做不到，所以拒絕了警方，但救援隊一直拜託我，我才鼓起勇氣嘗試」，但沒想到因為對方重量太重，所以很難解開，「靠我一個人的力量做不到」。雖然最後是在救援隊到達後，才專業的將繩索解開，但這還是給他造成很大的心理陰影，「親眼目擊那個場面，給了我很大的精神衝擊跟陰影」，好一陣子都會不時在腦中浮現。
裴正南為亡者祈福 連續49天到現場祭拜
裴正南也透露，那個地區是愛犬最喜歡的散步區域，所以沒辦法完全不去那裡，「所以為了為故人祈福，我連續49天過去倒燒酒跟米酒，誠心誠意的祭拜，還在土裡埋了過路錢」，巫俗師聽完也稱讚裴正南心地善良。
然而，裴正南的愛犬Bell在日前過世，他至今仍深陷悲痛中，巫俗師安慰表示Bell已把不好的氣運都帶走，「留在家裡的毛髮也放手送走吧」，讓裴正南聽到後情緒非常激動。而這段與愛犬的可怕經歷，也成為他人生最大的陰影之一。
資料來源：《我家的熊孩子》
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
