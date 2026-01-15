渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
登山、野溪溫泉到懶人露營全上榜 Z世代最愛療癒玩法一次看
根據統計，全台常態性露營人口已突破200萬人，走入自然的戶外休閒活動正成為主流生活方式之一。隨著11月17日「世界健行日（Take a Hike Day）」 推廣健康與運動風氣，TikTok上也興起結合自然體驗與戶外探索的「健康旅行」熱潮。創作者們透過短影音分享健行、露營與野溪溫泉等體驗，將健康休閒融入日常生活，讓觀眾看見探索台灣大自然的多樣方式。
以「健康出遊」為核心的風潮，鼓勵更多人走出戶外、體驗自然，也讓 #登山 成為TikTok上熱度持續攀升、累積逾6萬則貼文的熱門話題。創作者舒伯特戶外（@super_outdoor123）以親民、有趣的風格分享登山路線與過程，從台灣百岳到國外步道，帶領觀眾一同感受自然的壯麗與療癒。同時，他也在影片中融入登山知識與安全觀念，像是戶外鞋的綁法、登山杖怎麼掛等，讓觀眾在欣賞美景的同時學會正確的戶外裝備觀念，推廣健康的登山文化，也讓更多人以更安全、愉快的方式親近山林，打造與自然共融的正向風氣。
隨著冬季腳步接近，TikTok上的 #野溪溫泉 也成為熱門標籤，相關影片不僅分享全台各地的隱密溫泉秘境，為全台地方旅遊資源帶來新一波曝光與關注，也介紹如何安全、友善地享受大自然。旅遊創作者肉比頭（@zoebitalk）拍攝多部影片和觀眾分享戶外活動，不只攀爬百岳也介紹台中的野溪秘境，利用運鏡將峽谷美景收於畫面之中。肉比頭也提醒觀眾注意天氣，利用平台分享景點的同時不忘宣傳安全第一的理念。
全球旅遊平台調查亦指出，70%的Z世代旅客將旅行視為療癒與自我照護的方式，順應趨勢，#懶人露營 也成為TikTok上熱門話題，標籤下的數千則短影音展示全台各地便利而富有特色的山林或水域露營地點，讓民眾在舒適的環境中親近自然、放鬆身心。
若想找到台灣有趣的懶人露營體驗，安安旅途中（@annyu_liao）分享她在苗栗的經驗，捕捉湖面、山林光影與日出景色，以細膩的畫面與剪輯呈現放鬆療癒的氛圍，將舒適露營與自然美景完美呈現給觀眾。創作者薇薇住哪兒（@vivian_inhotel）也介紹全台各地的懶人露營，種類從高海拔、親子友善、奢華房車到高CP值，住宿開箱影片累計達百萬觀看，提供觀眾旅遊建議的同時，也讓台灣豐富的資源更為人所見。
東京近郊小旅行新亮點！走進埼玉縣，體驗千年和紙、蒸汽火車與醬油霜淇淋！
五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 分鐘前
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Online
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Onlineam730 ・ 6 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 7 小時前
林憶蓮女兒1,700萬沽紅山半島2房 持貨約7年勁蝕568萬
樓市回暖，有名人趁勢沽貨，惟高位入市物業仍需蝕讓離場。據報道，歌壇天后林憶蓮女兒與前夫「華語流行音樂教父」李宗盛所生的女兒李喜兒，日前以1,700萬元沽出大潭紅山半島一個2房單位，持貨約7年，轉手勁蝕568萬元或25%。28Hse.com ・ 1 小時前
龔慈恩還原1991年《雪山飛狐》「程靈素」造型掀網民回憶 被激讚凍齡：還是記憶裡的模樣
龔慈恩於早前播映嘅TVB劇集《新聞女王2》飾演「方太」一角，其精湛演技得到網民廣泛好評，不過最終失落《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」獎項。龔慈恩入行逾40年，曾出演多部電影及電視劇，亦有過唔少經典角色；日前，龔慈恩於社交平台分享多張換上1991年版《雪山飛狐》「程靈素」經典造型嘅照片，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 分鐘前
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也全程緊跟她，像是「被女王保護的迷弟」，讓她覺得尷尬。姊妹淘 ・ 4 小時前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 1 天前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 1 天前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
「最美亞姐」楊恭如被網民講錯年齡嬲嬲豬 拍片跳手勢舞被嘲美顏過重
有「最美亞姐」之稱的楊恭如入行後因美貌爆紅，之後參與拍攝《我向殭屍有個約會》、《行運一條龍》及《古惑仔情義篇之洪興十三妹》等影視作品為人熟悉。不過，楊恭如之後陷入第三者風波，慢慢淡出螢幕。近年搬回上海生活的她甚少有影視作品推出，相反多於社交平台分享日常生活。最近，她於社交平台分享片段，挑戰手勢舞，不過就被嘲濾鏡太重。Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
麥明詩預告藏玄機疑追B成功？朱千雪身形發福惹懷孕疑雲
現年34歲嘅「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年3月誕下兒子，一家三口幸福滿瀉。噚日（13日）出席保險公司活動，除咗大談囝囝近況之外，更提及胞兄麥明山（Vincent） 事業步入新階段，為佢感到驕傲。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
沖繩滑翔傘墜海的駭人真相：23歲遊客背後的致命祕密？
沖繩的夢幻海景竟然變成災難片場！根據《NHK》2025年9月3日報導，9月3日下午1點26分，南城市安座真Sunsun海灘東側80公尺處，一架雙人座滑翔傘突然墜海，23歲中國女遊客心肺停止，46歲男教練送醫不治！Japhub日本集合 ・ 1 小時前
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？
《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。鉅亨網 ・ 1 天前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
丹麥外長：格陵蘭無中國軍艦 無大規模中資投資
（法新社華盛頓14日電） 針對美國揚言要接管格陵蘭，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天表示，格陵蘭周邊沒有中國軍艦活動，也不存在任何大規模中國投資。拉斯穆森在會後記者會表示：「格陵蘭沿海沒有中國軍艦…格陵蘭也沒有出現任何大規模的中資。」法新社 ・ 6 小時前
尖沙咀21歲女帶新相識3洋漢酒店房間暢飲 醉醒失值逾百萬元手錶
【on.cc東網專訊】尖沙咀發生偷竊案。今日(15日)早上10時55分，梳士巴利道一五星級酒店職員報案，指一名女房客報稱，被人盜去一隻價值約116萬元的手錶。人員接報到場調查，翻查閉路電視片段，確定3名懷疑涉案男子，今晨約7時離開事主房間，案件列偷竊處理，並追緝on.cc 東網 ・ 5 小時前
出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠
近年來國際旅遊市場復甦，不少民眾規畫出國旅遊，「提早多久到機場」也因此成為旅客關注的焦點。近日一名網友在網路上分享，他認為不需要提前３小時抵達機場，只要提早１個半小時即可完成掛行李、安檢等程序。然而，食尚玩家 ・ 1 天前