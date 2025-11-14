黑色星期五優惠大合集！
登山、野溪溫泉到懶人露營全上榜 Z世代最愛療癒玩法一次看
根據統計，全台常態性露營人口已突破200萬人，走入自然的戶外休閒活動正成為主流生活方式之一。隨著11月17日「世界健行日（Take a Hike Day）」 推廣健康與運動風氣，TikTok上也興起結合自然體驗與戶外探索的「健康旅行」熱潮。創作者們透過短影音分享健行、露營與野溪溫泉等體驗，將健康休閒融入日常生活，讓觀眾看見探索台灣大自然的多樣方式。
以「健康出遊」為核心的風潮，鼓勵更多人走出戶外、體驗自然，也讓 #登山 成為TikTok上熱度持續攀升、累積逾6萬則貼文的熱門話題。創作者舒伯特戶外（@super_outdoor123）以親民、有趣的風格分享登山路線與過程，從台灣百岳到國外步道，帶領觀眾一同感受自然的壯麗與療癒。同時，他也在影片中融入登山知識與安全觀念，像是戶外鞋的綁法、登山杖怎麼掛等，讓觀眾在欣賞美景的同時學會正確的戶外裝備觀念，推廣健康的登山文化，也讓更多人以更安全、愉快的方式親近山林，打造與自然共融的正向風氣。
隨著冬季腳步接近，TikTok上的 #野溪溫泉 也成為熱門標籤，相關影片不僅分享全台各地的隱密溫泉秘境，為全台地方旅遊資源帶來新一波曝光與關注，也介紹如何安全、友善地享受大自然。旅遊創作者肉比頭（@zoebitalk）拍攝多部影片和觀眾分享戶外活動，不只攀爬百岳也介紹台中的野溪秘境，利用運鏡將峽谷美景收於畫面之中。肉比頭也提醒觀眾注意天氣，利用平台分享景點的同時不忘宣傳安全第一的理念。
全球旅遊平台調查亦指出，70%的Z世代旅客將旅行視為療癒與自我照護的方式，順應趨勢，#懶人露營 也成為TikTok上熱門話題，標籤下的數千則短影音展示全台各地便利而富有特色的山林或水域露營地點，讓民眾在舒適的環境中親近自然、放鬆身心。
若想找到台灣有趣的懶人露營體驗，安安旅途中（@annyu_liao）分享她在苗栗的經驗，捕捉湖面、山林光影與日出景色，以細膩的畫面與剪輯呈現放鬆療癒的氛圍，將舒適露營與自然美景完美呈現給觀眾。創作者薇薇住哪兒（@vivian_inhotel）也介紹全台各地的懶人露營，種類從高海拔、親子友善、奢華房車到高CP值，住宿開箱影片累計達百萬觀看，提供觀眾旅遊建議的同時，也讓台灣豐富的資源更為人所見。
