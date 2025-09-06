登記框架表決在即 同志群體中的「非主流」 仍待被看見的多元面貌

政府提出《同性伴侶登記框架條例草案》，旨為履行終審法院 2 年前的判決，確立替代框架，讓同性伴侶關係獲法律承認，以保障其《人權法案》下私生活的權利。



法案正於立法會審議，反對聲眾。有議員認為制度變相承認同性婚姻，衝擊現有制度；有人擔心主流社會未能接受；亦有少數議員關注，制度有助提升香港開明包容形象，認為應尊重法院判決。



被司法覆核申請人岑子杰形容為對權利闡述「超出想像」地低的框架，在議員間掀起波瀾，何況議事堂外的世界，真實人群的面貌本就千百種。在被視為非「傳統」、非「大多數」的同志之間，還有更「少數」、更「非主流」的一群。性小眾身分與不同性別、年齡、社經地位等交織，各人際遇、需要自有不同。現時討論的一紙框架，又能否對應他 / 她們的境況？



《法庭線》分別採訪了跨性別女同志、年長男同志、以及移工女同志，嘗試探問他 / 她們日常在經歷甚麼？如果登記制度非一勞永逸，社會可抱持怎樣的想像，才有機會真正看見、回應多元社群？

跨性別女同志 / Ming 與 Carmen

「我們在 living out 一種 possibility」

Ming（左）與 Carmen（右）

今年 29 歲的 Ming 和 30 歲的 Carmen，分別是醫生及空中服務員。

訪問當天是周末早上，兩人結伴前來，聽從攝影師建議，身穿相襯的黑上衣配藍色牛仔褲，輕快地踏入咖啡店赴約。

正式訪問前，我們閒談起，她們訪問完結後要去購買下周泰國旅行所需物品，晚上要回娘家吃飯⋯⋯

這樣看來，Ming 和 Carmen 跟香港大部分關係穩定的情侶，沒甚分別。

出櫃「可能其實 not a big deal」

Ming 是跨性別女性，Carmen 是順性別女性。兩人 3、4 年前網上認識，後來相戀。第一次在咖啡室見面，坐的碰巧是訪問當天的位置。

Ming 讀大學第二、三年級時開始性別過渡。當時因讀醫壓力大，去見輔導員，順道談到自己的性別認同，輔導員建議，不如跟系內相關教授談一談。

「我以前一路覺得 transition （性別過渡）係唔可行嘅，因為又要食藥又剩⋯⋯我又比較細膽，覺得好似要好大改變、好大風險咁。」

教授聽完她的狀況，徐徐一句，「佢話：『我覺得個樣做女仔都 okay 吖』，『我幫你寫（轉介）信啦。』」

從容的語氣，令她意識到，「其實我係可以有自己選擇，同埋令我明白，其實可能真係 not a big deal（沒有甚麼大不了）。」

Ming

她回想起當年出櫃，除了母親「眼濕濕」，長年在內地工作的父親、和身為基督徒的姐姐的反應，也超乎她意料地平淡。

「我老豆完全無嘢，佢話，你係認真嘅，咪去做囉！」

和姐姐出櫃的對話，前後不超過 10 句，「我話，『我係 transgender（跨性別）』，佢就『哦』；我話，『我開始食緊荷爾蒙啦』、『你有無咩問題啊？』佢話：『無啊』。就係咁樣。」

「呢部分我係超好彩嘅。」

Carmen 則說，認識 Ming 之前，自己已認同為雙性戀者，但以前交往的對象都是男生，後來覺得還是和女生一起比較合適。男女關係中對性別刻板定型和期望也叫她不舒服。

「譬如你去對方屋企食飯，通常女仔第一次都要『扮』洗碗，但調返轉就好少會 expect（預期）個男仔要洗碗。」

Carmen 開始在交友程式中認識不同女生，遇上了 Ming，被她的幽默感吸引。

「例如我講啲鳩嘢、或者 meme（迷因）啲嘢，她知道我講乜」，她又喜歡 Ming 的真誠，「她個人比較直接，相處上都舒服，我唔鍾意啲人包裝太多」。

Carmen 和 Ming

婚姻的意義？

交往兩年後，兩人開始討論結婚，並於 2023 年經美國猶他州網上註冊。

本港現行政策規定，跨性別人士要申請更改身份證性別，至少須完成手術切除性徵。未完成手術的 Ming，身份證上的性別仍顯示為「男性」，BNO 護照則已改為「女性」。

換言之，即使同性伴侶登記制度能通過立法，Ming 和 Carmen 仍不屬條文下定義的「同性」伴侶。

另一邊廂，在香港「一男一女」的婚姻制度下，她們理論上可到婚姻註冊處註冊，但這不是她們的選項，「因為我唔想係先生、我唔想係丈夫。」Ming 說。

二人仍然年輕，經濟狀況亦穩定，住屋、醫療、繼承等暫非眼前最擔心的問題。結婚對二人最大的意義，是婚書背後的承諾。

Carmen 說，認識 Ming 之前，已厭倦和前男友們分分合合，就算當時認識不同女生，均開宗明義以結婚為前提。

「我想要一段關係，係有咩問題大家一齊解決，而不是去逃避。」

認識 Carmen 之前，Ming 也才 20 多歲，有好幾年時間都在探索，有過不少短暫關係，「慢慢開始想揾一個人，可以同我一齊經歷、一齊去承諾。」

不過人生路漫長，雖然二人暫時無意養育小朋友，但也想像過，萬一日後改變主意呢？

「我哋都有討論過，話呢件事只能夠係我哋去咗英國、移咗民，先可以。」Carmen 斬釘截鐵，「因為香港實在太複雜喇，我哋連自己本身肯定身分都做唔到，更加唔好講有下一代、或者領養。」

性別捆綁

二人順利在海外成婚，但向親朋戚友交代，才是最大考驗。

雙方直系家庭一直相當接納她們，但對著老一輩或關係較疏的親戚，仍難以解釋；部分親戚就算暗地知道狀況，也會怕尷尬而不明言。

兩人結婚時是疫情尾段，因人數限制未有邀請太多人觀禮，也未有大排筵席，之後才跟親友吃一頓飯慶祝。

吃飯當晚，為免被問長問短，Ming 不穿胸圍、不化妝、穿上男裝襯衫，面對大群首次見面的親戚。

「因為驚萬一有一個人唔 okay，唔係淨係我哋難受，佢（Carmen）屋企、佢阿媽都會好尷尬。」

為體貼別人感受，選擇委屈自己。不過那晚到最後，Ming 還是忍受不了，悄悄放下本來束起的頭髮。

Carmen 親戚是客家人，新年習俗要在圍村中庭吃盆菜，已婚的要向全村人派利是，Carmen 不敢想像，若 Ming 不是以沒有假期為藉口，避過回去拜年的話⋯⋯

「成條村，不停『你老公⋯你老公⋯』咁叫⋯⋯」Carmen 苦笑，「簡直係行刑咁。」

Ming 和 Carmen 2023 年透過網上海外註冊成婚。（受訪者提供照片）

遊走於邊沿

Ming 說，開始性別過渡之後，身邊同學、朋友，甚至工作機構，大體上對性小眾友善。但身為跨性別女同志，無論是在主流社會、抑或 LGBT 群體裡，她仍然遊走於邊沿。

例如在女同志交友平台 Butterfly 上，不少群組會標明歡迎入群的女同志類別，譬如說只限「TB 和 TBG」、「Pure」【註】等加入。

Carmen 解釋：「但通常都會標明『no men（不接受男性）』，或者要你影相、錄音，去證明你係 cis-woman（順女性）」

Ming 說，即使是同志圈裡，亦有不少人恐跨，「有啲人會覺得，總之你未做手術，你就根本係男人啦！然後當你講啲性別理論，佢拗唔過你，就會話：你啲咁 advance（進階）嘅嘢無用㗎！香港係唔會有改變㗎！」她苦笑，「但問題係，好似你自己本身都係個小眾？」

令她覺心痛的，是有時會看見有跨女在平台上發言，會因自己未完成整套手術，「就話，『我都唔想話自己係女人啦』，意思即係，咁你憑咩話自己係女人呢？」

「佢哋內化咗果種邏輯，寧願犧牲自己，都要去維護呢個規則，我就覺得，哇⋯⋯好 sad（可悲）」

雖說社會較從前進步，但主流對性別、婚姻仍存不少僵化想像，登記制度在立法會也阻力重重，遑論如何保障跟 Ming 和 Carmen 類似、更難被主流看見的群體。

至於支持平權一方，不少團體傾向支持登記制度立法。Ming 說可以理解大家想「袋住先」，但「有啲似係，大家會記得有 LGB，但未必記得 T 嘅存在，我係有少少無奈。」Ming 說，遑論是次的框架，對同性伴侶保障也相當有限。

登記制度以外，對 Ming 和 Carmen 而言最重要，是香港在性別承認議題上，還能走多遠？

「在我哋個 case，係需要先承認（Ming 的女性）性別，先可以認可我哋外國份婚姻證書 ，如果唔係，雖然我哋結咗婚，喺香港都係無效。」Carmen 說，「但我覺得，而家佢哋連登記都搞到咁複雜，係咪可以走到咁前呢？我係比較悲觀嘅⋯⋯」

狹縫生花

不平凡的一對，身處主流框架的狹縫中，日常仍然面對不少掙扎。

Ming 表面開朗健談，但有時狀態不佳，仍會對身體或嗓音不滿意，致性別不安來襲。

Carmen 則每次出勤，同機空中服務員休息時閒聊，常談到伴侶、家庭話題。其中一次同事聽到 Carmen 的伴侶是跨女，拋下一句，「佢未做手術㗎嘛，咁你鍾唔鍾意 jer（陽具）呀？」

「我嗰下係呆—撚—咗啦」Carmen 說，「跟住我都冇出聲，話我要出去同個客講嘢，避咗件事。」

Ming 說，有些人覺得，彷彿談到跨性別人士，就突然有權隨便談論別人的性器官。「我知道咁講好老土，但其實真係，我哋係咪都可以唔同意、但互相尊重呢？」Carmen 補充。

「我哋存在，就係存在，我哋唔會因為你唔同意就分解、消失。」

訪問過後，攝影師為二人拍攝，她們的表情由最初緊張生硬，慢慢放鬆下來，時而細心為對方整理頭髮，時而互相捉弄嬉鬧，笑得嘻嘻咔咔。

「我哋做一齊、結婚嘅決定嘅時候，我係無考慮到人哋點睇我哋，就只係好自然咁去做。」

Ming 說：「但有時當我睇返個社會，我又覺得，好似我哋嘅存在，係 living out 一個 possibility （活出一個可能性）畀其他人睇。」

【註】TB 意指偏陽剛打扮的女同志，TBG 指喜歡 TB 的女同志，通常外觀較女性化；Pure 意指外觀上較女性化、亦喜歡同樣女性化的女同志。

Carmen 與 Ming

Ming 與 Carmen

Carmen 與 Ming

Ming 與 Carmen

Carmen 與 Ming 於 2023 年經美國猶他州網上註冊。

* * *

67 歲男同志 / Lucas

與伴侶共度 32 年、去年成婚

Lucas

Lucas 和伴侶同居逾 20 年。有件事，曾令他介懷。

當時還住在美孚舊居，他和伴侶、伴侶的媽媽和姐姐，4 人生活在一個小單位，方便照顧。一次閒聊，姐姐說：「如果第日細佬結婚呢，佢老婆喺度，我哋就要搬走喇。」一直很疼 Lucas 的伴侶媽媽，沒有作聲。

「我當時係有少少唔開心嘅，」Lucas 說，「唔知係咪佢唔想接受呢個現實呢？即係佢覺得，你哋係好兄弟咋嘛。」

「但我覺得⋯⋯你都唔係盲㗎啦，我哋一齊咁多年，瞓埋一張床咁多年，你仲可以咁講嘅？」

九十年代相識 異地相戀10年

Lucas 今年 67 歲，出生及成長於新加坡，1991 年來港公幹，翌年認識了現在的伴侶。

「成 32 年！可能你哋未出世我哋已經一齊喇！」Lucas 望著年紀比他小一大截的記者，爽朗地笑。

那是科技、性別意識都不如今天的年代，影視作品還常帶歧視同性戀的內容。但 Lucas 記得，當年香港已有好幾間同志酒吧，成為不少人聚腳交友的地點，他倆也在酒吧相識。

「無 Apps 啦以前！」他笑指，「（那年代）你話係咪好保守⋯⋯通常就係你唔問，我就唔講囉，同埋都唔同屋企人講㗎嘛。」

現已是六旬叔叔，相識時，兩人不過 20、30 出頭的壯年人。Lucas 最初從新加坡來港，「我係好 westernized（西化）嘅，未嚟香港之前唔係好識講中文，但佢就係講廣東話，咁就逼住我不停咁講廣東話啦。」

伴侶從小在香港長大，受華人文化影響，較壓抑自我。「佢壓力大過我，所以佢都會怕、會擔心人哋點睇。」

Lucas

Lucas 從事酒店業，以前常要飛不同地方，關係開始一年，他先後到日本、英國等地公幹，一直靠長途電話和傳呼機維繫。

交往頭幾年，Lucas 在日本，兩人每晚都講上半小時電話，才捨得睡覺，「你諗下啲電話費幾貴！」

接近 1997 年，加上新加坡經濟起飛，開放移民政策吸引外資，Lucas 替伴侶申請移民新加坡，但對方放不下香港的家人，拖了又拖。

關係再添波瀾，兩人一度擔心走不下去。

最後 2003 年沙士後，「我覺得要做一個決定喇，佢唔過嚟新加坡，咁我就決定搬嚟香港住。」並買了單位同居。

Lucas 說，他倆都是事業心重的男人，各自在不同城市打拼，交往頭 10 年聚少離多。每次遠道探望對方，都格外珍惜相聚的時間。

「喺埋一齊嘅時間少，就唔會計較太多嘢，唔會咁執著。」他分享相處之道，「一定有啲拗撬，但過咗就無嘢㗎啦，唔會記仇囉⋯⋯」

香港 1991 年男男同性性行為除罪化，新加坡至 2022 年，才廢除禁止男性同性性行為的刑法條文。

Lucas 說，雖然新加坡法律上走得慢，但社會、文化上，對同性戀態度很早已相當開放。Lucas 14 歲結交第一個男朋友，少年時也未曾遭遇任何欺凌、歧視。

「雖然法律上唔接受，但好彩我屋企人都好接受，好 open（開明）。」

「佢好早已經係我屋企一部分，我所有啲細佬結婚啊，侄仔、侄女出世，都有請佢過去參加，個個都知道佢係我 partner（伴侶），屋企有啲咩慶祝嘢，一定要叫埋佢過去。」

「可能都係呢個原因，我哋可以維持到咁耐啦。」Lucas 說。

相伴逾 30 年，Lucas 笑言，生活已有如老夫老妻，多數時間在家裡吃飯、閒時打波、請朋友過來打牌，去外地旅行⋯⋯本打算就這樣繼續平靜愜意過日子。

電影《從今以後》去年上映，故事講述相伴半生的一對女同志，一方猝逝，未亡一方和對方親人處理身後事和遺產時發生矛盾。

Lucas 和伴侶看完電影，不無感觸。

「都⋯⋯都有少少諗下，都真係要諗下呢樣嘢喎⋯⋯」

Lucas 也從身邊朋友聽過不少，誰誰的伴侶逝世，但家人不接受二人關係；或誰誰年輕時被催婚，早與一名女子建立家庭⋯⋯都是一個個因時代造成的不幸故事。

「我都有聽過有啲圈入面嘅朋友，partner（伴侶）走咗之後，屋企人唔接受呢個 relationship（關係），啲嘢就全部被屋企人攞晒。」

「你無計㗎！法律上無得追究，你無權，完全無權㗎。」

年紀漸長，伴侶早幾年須入院動手術，Lucas 徹夜陪伴，當時醫生問他：你是病人的誰啊？

「你話我點答呢？我咪話兄弟、朋友囉。」

Lucas 承認，當時感尷尬，事後也懊惱自己為何不照直說。如今二人已完婚，「我而家唔怕醜㗎啦，我會照講囉。」他大笑。

「結婚係 go with the flow」

去年，碰巧團體「晚同牽」創始人江紹祺 Travis 問起他們，想不想參與同婚統籌公司舉辦的集體婚禮，兩人考慮一會兒，很快就答應。

「純粹就⋯⋯go with the flow（順其自然） 囉。」

沒有誰特地求婚，相伴大半生，名分與否，對他們而言分別不大。惟獨希望萬一誰病重、誰先行一步，婚書會有多一重保障。

所以 Lucas 相信，如果登記制度能夠通過，也是好事。

「我哋好早已寫好晒啲遺書，未結婚已經寫好。始終，如果我哋有啲物業，留返畀邊個，一定要寫好㗎嘛⋯⋯我成日都同啲朋友講，一定要寫遺書啊。」

Lucas 和伴侶去年參與同婚統籌公司 Next Chapter 舉辦的集體婚禮，共諧連理。（受訪者提供照片）

去年結婚後，二人也回過新加坡一次，擺酒和 Lucas 的家人朋友慶祝。

Lucas 有一侄仔侄女，兩人都是基督徒，婚宴前傳了一個訊息給他，大意說：「Uncle Lucas，我愛你，也恭喜你們，但我的宗教無法接受，所以我不會出席了。」

「我好開心他可以坦白同我講，」Lucas 說，「無所謂嘅，我尊重佢嘅 belief，我唔會逼你一定要出現。」

不過伴侶確有為此事感到傷心，「他都有話，我哋睇住佢大，他未出世我都已經喺度喇⋯⋯」

始終從較封閉的年代走來，有些謹慎至今未敢鬆懈，「好似喺公眾地方拖手，呢啲就唔會做啦⋯⋯始終個社會未到嗰個地步吖嘛⋯⋯」

不過 Lucas 近年頻頻公開受訪，他說年紀大了，別人喜歡說甚麼，開始覺得沒所謂。

「我就係我，我嘅生活，唔關你哋事，係咪？」他笑。

「其實我哋（同其他人）無咩大分別囉，即係兩個人，住埋一齊，都係一個家咋嘛。」

Lucas

Lucas

Lucas 和伴侶去年參與同婚統籌公司 Next Chapter 舉辦的集體婚禮，共諧連理。

Lucas 與伴侶同居逾 20 年。

* * *

移工同志 / Jhovhie, Loi

「我們是 LGBT，是工人也是人」

Jhovhie

Jhovhie 2009 年從菲律賓來港工作，至今已 16 年。

她記得小時候，當身邊女生都在玩 Barbie，她總是和哥哥及他一群男生朋友混，穿著 T 恤、短褲通處跑、跳橡皮繩。

但 Jhovhie 說，當年也沒意識自己是不是同志，因為那個年代的菲律賓，根本沒有人會談及 LGBTQ，「我只是隱隱覺得，自己跟其他人有一點不同。」

反而是身邊大人，見她總和男生們混，竊竊私語說她愛搞曖昧，大概是會早婚早孕的人。

菲律賓是天主教國家，全國天主教徒佔人口八成。成長於八、九十年代， 她年幼時最深刻的記憶，是讀高中的時候，鄰居把他同性戀的兒子掛在樹上，一邊喊叫：「你要當直的！你要當個男兒！」一邊折磨他。

直至 18 歲那年，Jhovhie 已離家到工廠打工，認識了第一個女朋友，「當時我覺得這個 tomboy 很可愛，那時候我才知道，原來我是 LGBT 社群的一分子。」

最後因對方另結新歡，關係只維持了一星期。不久後，Jhovhie 一位自小認識的朋友問她：「如果你要跟同性發展關係，為甚麼不選擇我呢？」對 Jhovhie 展開激烈的追求。

一年後，兩人走在一起，關係維持了 8 年，直至 Jhovhie 離開菲律賓到香港工作。

Jhovhie 說，當時她已跟這位女友同住，但 8 年來都不敢跟家人出櫃，除了因為是同性，也因為父親出身寒微，自小灌輸期望：女孩子要嫁個好人家，對方要學歷高，工作穩定。

有人問起對方是誰人，她都只會說：「這是我最好的朋友 （best friend）」。

「我的家人也是很忠誠的天主教徒，在他們眼裡，人只有男孩、女孩、男人、女人、丈夫、妻子⋯⋯如果你是 gay（男同志），你是 lesbian（女同志），你和其他人不同，你就是有罪之人。」

自由與束縛

Jhovhie 形容，離開菲律賓到香港工作，對不少 LGBT 移民工而言，在某些層面上，是獲得了一定的自由。

「我有些朋友，他 / 她們在菲律賓時已知道自己是 LGBTQ，但因為國內的情況、制度，他 / 她們很難出櫃。」

菲律賓法例對同性伴侶及性小眾的保障相當有限，社會風氣亦不算開放，「在這些情況下，你不是太容易可以自由表達自己。」

Jhovhie 到香港工作後交過好幾任女友，和以前不同，這些在香港結識的女朋友都有穩定工作，且她已離開家人在外地獨立生活，於是鼓起勇氣和家人出櫃。

「我第一個是告訴我的祖母，然後她竟然說，『好吧，沒有問題，只要你喜歡她⋯⋯她令你快樂，就可以了。」

告訴父親時，他的反應也僅僅是：「你問過祖母未有？她說可以嗎？那可以吧！」

「我也不知道為何她（祖母）可以這樣平靜，因為我童年時她很嚴格，是一個很虔誠的天主教徒，」Jhovhie 笑說，「可能對她而言，我們快樂比一切都重要吧。」

遠在他鄉，可在一個沒有人認識自己的地方再開始，Jhovhie 說，除此之外，在外地打工的收入比在菲律賓高，令本來在父權下被邊緣化的女性不僅財政獨立，甚至成為家庭的經濟支柱。

「當你負責賺錢、養活全家，這也是一個因素，當一些朋友要出櫃、說自己是 lesbian，他們（家人）很多時候就變得可以容忍（tolerate）。有些人可能慢慢會接受，但通常一開始也是容忍。」

「我已經獨立了，我花的是自己的錢，我不用依靠家人供養。當他們覺得你的錢是自己賺來的時候，你要出櫃就容易得多。」

「我在這裡結識的女朋友，我終於能夠如實跟家人講，她是我女朋友，她是我的伴侶。」

香港多個移工團體自 2015 年起每年舉辦移工驕傲（Migrants’ Pride）活動。（受訪者提供照片）

是同志，也是移工

不過，這種伴隨離鄉、財力提升的自由，只是硬幣的其中一面。

相約移工同志訪問過程一波三折。記者一開始透過移工團體聯繫有興趣受訪的朋友，本已相約在 8 月中一個星期天見面，未料受訪者連續兩個星期天無法放假，訪問只好一再延後。

在香港，法例規定外籍家庭傭工每年有 14 天法定假期（2026 年起增加至 15 天），工作滿一年後至少 7 天年假，以及每 7 天須有一天休息日。法例沒規定必須是星期天，哪一天休息由僱主指定。

根據政府標準僱傭合約，外傭須在僱主家中居住，不得外宿。全天候與僱主生活在一屋簷下，在同一空間工作與休息，不難想像，工作與私生活的界線變得非常模糊。

「我們有些朋友，他/她是 lesbian，想剪短頭髮，或穿得比較男性化，但在僱主家中會被禁止。」

同樣為女同志的的 Loi 說，也有同志朋友遇過，有僱主指控他 / 她對小孩子的眼神「有惡意（malicious）」。

「如果你在比較保守的家庭工作，你很難可以忠實表達自己。你要在他們面前飾演一個『一般』的直女。」

Jhovhie 也聽過，有僱主得知家傭是同志後，叫孩子不要再接近她，否則也會變成同志。

Jhovhie 其中一位前度女友的僱主非常嚴厲，不容許她在家中聊電話，故她們平日無法聯繫，只能於放假時見面。

「長工時也很影響我們的溝通。」Jhovhie 說，「但不僅是我們 LGBT 面對的問題，也是所有移工普遍面對的問題：容易遭受性暴力、長工時，沒有適切的休息空間、沒有足夠食物、低工資⋯⋯」

Jhovhie 和 Loi 能夠公開受訪，甚至組織移工行動，很大程度上仰賴現時的僱主較通情達理。

「我之前的僱主也知道，我告訴她我是同志，她說：『那你有空就帶女友上來吧，那我也可以帶女友上來了！』」

Loi 說，這也是為甚麼他們一直願意以真實面目示人，為 LGBTQ 以及更廣大的移工群體發聲。

「不是人人也有肯支持自己的僱主，我們非常幸運。」Loi 說，「如果我們也不發聲，就沒有人會替我們發聲。」

Loi

錯誤的時間，遇見對的人

愛情從來不只是愛情，本來就與社會、政治、經濟結構密不可分。

政府現時提出的同性伴侶關係登記草案，登記條件之一為雙方或一方必須為香港居民（根據《基本法》第 24 條，包括永久性及非永久性居民），另外亦規定登記的雙方，必須已於海外註冊同性伴侶關係，即婚姻或民事結合，才可於本港登記。

若條例獲通過，外傭要滿足為香港居民的條件未必有問題，但她們每月最低工資不足 5,000 元，要先去海外結婚，近乎天荒夜談。

「哪有錢？我們買新衣服也快要買不起了！」Loi 大笑。

Jhovhie 覺得，香港政府既然提出登記制度立法，「為何不一併容許在本地註冊呢？」

但她也認為，歸根究底若菲律賓不承認同性伴侶關係，若移工長遠打算回國，「結婚也沒有甚麼意思。」

Jhovhie 現時的伴侶在菲律賓工作，兩人一起三年多，開始計劃將來。她希望再工作一段時間，儲夠錢，就回去菲律賓一起生活。

對移工同志而言，既礙於《入境條例》限制，即使在港居住滿 7 年都不能成為永久居民，同時因「十四天內離境」等僱傭政策，移工的命運跟著他 / 她的僱傭合約漂泊流動，如同不少人在暫居之地建立的感情一樣，難以確知終站。

Loi 說，有些人會修成正果，有些會無疾而終，更遑論部分人可能本來礙於種種社會壓力和期望，早在菲律賓有丈夫孩子，要維繫就更為艱難。

「有些人之後分隔異地，還可以繼續在一起；有些人會分手，但仍然是朋友。但只有很少人可以一起去其他國家（工作）。」

「其實這種感情真的很純粹，難以用言語形容。」

「有些人會問，我們這些關係是不是純粹為滿足情感？是不是只是尋找一些慰藉？但我相信這些關係、這些感情都是真實的。大家真的想去作出承諾，但你也可以說是⋯⋯可能有時候愛情就是發生在正確的地方，但在錯誤的時間吧。」Loi 苦笑。

Loi

Jhovhie

Loi

Jhovhie

文：梁凱澄

攝：COY