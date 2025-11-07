雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
登陸夢幻海洋國度：珠海長隆海洋王國終極攻略！
準備好踏上珠海橫琴嘅奇幻之旅未？長隆海洋王國作為大灣區內無可匹敵嘅海洋主題樂園，正等住你！呢度精心打造八大風格迥異嘅主題區：由迎賓嘅海洋大街、充滿歡聲笑語嘅海豚灣、熱帶風情嘅雨林飛翔，到宏偉壯觀嘅海洋奇觀、廣闊嘅橫琴海、神秘嘅極地探險、充滿傳奇色彩嘅英雄島，以及可愛有趣嘅海象山。你唔單止能親睹各式珍稀海洋生物，仲能欣賞到令人驚嘆嘅海豚表演、目不暇給嘅巡遊盛典同點亮夜空嘅璀璨煙花。當然，咪忘記仲有多種刺激動感嘅機動遊戲，等你喺認識海洋之餘，盡情體驗冒險與刺激嘅雙重樂趣！Trip.com 深知你對完美旅程嘅嚮往，因此特別為你準備咗一份詳盡嘅珠海長隆海洋王國門票與遊玩攻略，內容涵蓋最新嘅優惠門票資訊、必玩遊樂設施推薦、不容錯過嘅美食體驗等，請務必繼續閱讀，等你嘅海洋王國之旅規劃更輕鬆、更精彩！
珠海親子必去！國家地理探險家中心，科技展覽+即日可用🎟️HK$114起！
珠海長隆海洋王國 🐬 4.7高評分！HK$409起，即日可用，親子必去🔥
🚀珠海長隆飛船樂園｜4.8分高評價，即買即用！💰337起
28國藝術家聯演！360°高空秀震撼登場🔥僅HK$327起，明日即可體驗！
澳門一日遊🎁贈上網卡！大三巴+威尼斯人，$52.38起✨
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
珠海長隆海洋王國 | 營業時間
營業日期：全年開放
開放時間： 10:00 - 20:00 *或因天氣或其他因素改動，詳情請留意 Trip.com 預訂頁資訊或官方網站
地址：珠海市橫琴新區富祥灣珠海長隆度假區
珠海長隆海洋王國 | 交通方式
珠海長隆海洋王國交通方式#1 跨境直通巴士
上車地點：太子上海街、尖沙咀圓方
落車地點：長隆企鵝酒店、橫琴灣酒店、長隆飛船酒店
車費：HK$142 起
車程：約 2 小時
珠海長隆海洋王國交通方式#2 港珠澳大橋
上車地點：港珠澳大橋香港口岸
落車地點：港珠澳大橋珠海口岸
金巴車費：HK$65 起
車程：約 35 分鐘
為咗確保你嘅旅程順暢無阻，我哋提供嘅便捷接駁服務（例如園區內或特定路線嘅穿梭巴士）將全天候 24 小時運營。喺園區繁忙時段，班次密集到每 5 分鐘一班，等你唔使久候；非繁忙時段則維持每 10 至 15 分鐘一班，都係好高效；就算係深宵時段，亦有每 15 至 30 分鐘一班嘅服務，確保你無論幾時都能輕鬆往返。請根據你嘅行程安排，靈活利用呢項貼心嘅服務，等你喺珠海長隆海洋王國嘅探索之旅更加輕鬆自在！
由香港出發嘅旅客請注意，以上交通時間同費用估算，並未包含你由香港市中心前往港珠澳大橋香港口岸呢一段嘅具體收費與所需時間。當你順利抵達港珠澳大橋珠海口岸後，前往珠海長隆海洋王國嘅便捷方式係直接轉乘計程車。呢個將確保你能夠快速、舒服地抵達目的地，開啟精彩嘅海洋探索之旅！
珠海長隆海洋王國交通方式#3 渡輪
珠海長隆海洋王國地理位置優越，同澳門淨係一水之隔，交通好方便。如果你正在規劃一次豐富多彩嘅旅程，強烈建議將珠海同澳門一齊納入行程！你可以輕鬆安排一趟兩日一夜嘅「雙城記」小旅行，日頭喺長隆海洋王國盡情暢遊，夜晚則可感受澳門嘅獨特魅力。呢種組合唔單止能令你嘅珠海長隆海洋王國門票物超所值，更能打造一次難忘嘅粵港澳大灣區深度遊體驗！
上船地點：上環港澳碼頭
落船地點：澳門港澳碼頭、澳門氹仔客運碼頭
單程船票：HK$174 起
船程：約 1 小時
服務時間：全日 24 小時服務
對於由澳門啟程嘅旅客，抵達澳門港澳碼頭或澳門氹仔客運碼頭後，你可以選擇經由橫琴口岸便捷地進入珠海。成功通關後，最直接且省時嘅方式係轉乘計程車，直達珠海長隆海洋王國。呢條路線規劃清晰，令你輕鬆由澳門跨越到珠海，快速投入長隆海洋王國嘅奇妙世界！
珠海長隆海洋王國 | 旺季時間
儘管香港同珠海淨係一海之隔，兩地氣候相似，但為咗你嘅最佳遊玩體驗，我哋強烈建議你選擇喺氣候宜人嘅春季（約 3 月至 5 月）或秋季（約 9 月至 11 月）到訪珠海長隆海洋王國。呢段時間天氣溫和舒服，陽光普照，係暢遊樂園嘅黃金季節。然而，如果你計劃喺每年 7 月至 8 月嘅暑假期間前往，請務必留意，此時唔單止係人流高峰期，亦存在較大機會受到颱風侵襲。因此，出發前務必密切關注最新天氣預報，並查詢珠海長隆海洋王國嘅官方公告，了解可能出現嘅特別開放安排或惡劣天氣應對措施，確保旅途安全順暢！
旺季遊玩指南
秋天（10 月至 11 月）：
天氣狀況：天氣清涼，非常舒服。
人流量：中到高。
遊玩指南：珠海長隆海洋王國將會迎嚟萬聖節活動。不過，十月亦為中國國慶公眾假期，人流會相對較高。
冬天（12 月至 3 月）：
天氣狀況：寒冷。
人流量：低到中。
遊玩指南：珠海長隆海洋王國將會迎嚟聖誕同跨年嘅節慶活動，而二月則為中國年假，人流會相對較高。
春天（4 月至 5 月）：
天氣狀況：氣候溫暖。
人流量：中到高。
遊玩指南：四月為香港嘅復活節假期、而五月為中國勞動節公眾假期，人流會相對較高。
夏天（6 月至 9 月）：
天氣狀況：炎熱。
人流量：高。
遊玩指南：暑假係珠海長隆海洋王國嘅黃金時段。
注意事項
我哋理解你對旅程嘅期待，因此珠海長隆海洋王國致力於提供穩定優質嘅服務。就算遇到小雨或陰天等非惡劣天氣情況，園區內絕大多數嘅遊樂設施、主題餐廳同特色商店都將會維持正常運營並向公眾開放。
儘管珠海長隆海洋王國喺多數情況下都能正常運營，但為咗遊客嘅安全考量，園區嘅開放時間以及部分戶外遊樂設施同表演項目，可能會喺遭遇颱風、雷暴等惡劣天氣條件時受到影響或暫停。我哋強烈建議你喺出行前，務必查閱珠海長隆海洋王國嘅官方網站或 App，獲取最新嘅營運資訊同天氣公告，以便你能及時調整行程，確保旅途順利愉快。
珠海長隆海洋王國 | 門票費用
想以最優惠嘅價格暢遊珠海長隆海洋王國未？Trip.com 為你帶嚟一系列超值嘅珠海長隆海洋王國門票選擇！無論你係計劃一日快閃，定係兩日深度探索，我哋都提供多樣化嘅一日票、兩日票，以及包含酒店或多園區嘅超值套票同聯票。家陣就立即透過 Trip.com 平台預訂你嘅珠海長隆海洋王國門票，唔單止操作便捷，更能享受獨家優惠，等你嘅夢幻海洋之旅由慳錢開始！
珠海長隆海洋王國一日票
成人票
雙人票
小童票/長者票
青少年票
家庭票
親子票
珠海長隆海洋王國兩日票
成人票（標准票）
小童票
長者票
青少年票
珠海長隆海洋王國 1 日聯票
海洋王國 & 長隆秀普通座
珠海長隆海洋王國 2 日聯票
海洋王國 & 長隆秀普通票
海洋王國 & 飛船樂園成人票
海洋王國 & 飛船樂園小童票/長者票
海洋王國 & 飛船樂園青少年票
珠海長隆海洋王國門票&導覽&快通
一日票&遊樂設施及劇場快通&導覽
一日票&劇場快通&導覽
珠海長隆海洋王國 | 餐廳推介
珠海長隆海洋王國餐廳#1 橫琴灣畔餐廳
喺珠海長隆海洋王國嘅極地探險區，隱藏住一間風格獨特嘅餐廳（例如：冰山餐廳）。佢嘅建築設計充滿北歐冰雪風情，等你喺用餐時好似置身於遙遠嘅北極。餐廳主打精緻粵式風味，菜品以蒸、炒、爆、燜、煎、烤等多種烹飪手法呈現，口感地道、選擇豐富。作為園區內性價比極高嘅用餐選擇，呢度唔單止能滿足你嘅味蕾，更能為你嘅極地探險之旅增添溫暖與美味。
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國餐廳#2 海底餐廳
想像一下，喺品嚐美食嘅同時，成千上萬嘅魚兒就喺你身邊優雅游弋！珠海長隆海洋王國嘅特色海底餐廳（例如：海底世界餐廳）同宏偉嘅鯨鯊館緊密相連。你可以在呢度透過巨大嘅玻璃幕牆，一邊享用精緻佳餚，一邊沉醉於壯麗嘅海底世界。呢絕對係一次難忘嘅視覺與味覺雙重盛宴，令你嘅用餐體驗昇華為一場與海洋生物共舞嘅奇妙之旅！
圖片來源：娜寶旅拍@Trip Moment
珠海長隆海洋王國餐廳#3 雨林餐廳
步入珠海長隆海洋王國嘅雨林飛翔區，你會發現一間充滿異國情調嘅餐廳（例如：雨林餐廳）。呢度嘅裝潢設計洋溢住濃郁嘅熱帶雨林風情，主打風味獨特嘅東南亞美食，令你嘅味蕾都能踏上冒險之旅。更令人興奮嘅係，坐喺窗邊嘅特定座位，你將能近距離觀賞到「鸚鵡過山車」呼嘯而過嘅刺激動感，享受一場美食與極速體驗交織嘅獨特用餐時光！
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國餐廳#4 海象餐廳
喺珠海長隆海洋王國，你都能搵到一份熟悉嘅家鄉味道！呢間以港式茶餐廳為主題嘅食肆（例如：港式茶樓），提供琳瑯滿目嘅經典港式美食，完美迎合香港同周邊地區遊客嘅口味。無論係香氣四溢嘅港式燒味、料足味美嘅港式車仔麵，定係其他懷舊小食，呢度都能令你大快朵頤。更棒嘅係，所有菜品價格親民，等你喺享受美味嘅同時，都能感受到物超所值嘅用餐體驗。
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國 | 必玩設施
珠海長隆海洋王國嘅魅力，喺於佢八大精心規劃嘅主題區域：由熱鬧非凡嘅海洋大街，到充滿活力嘅海豚灣；由神秘莫測嘅雨林飛翔，到蔚為壯觀嘅海洋奇觀；由廣闊無垠嘅橫琴海，到冰雪覆蓋嘅極地探險；以及充滿傳奇色彩嘅英雄島同憨態可掬嘅海象山。每一個區域都將深厚嘅海洋生態知識同寓教於樂嘅遊樂設施巧妙融合，等遊客喺體驗無盡樂趣嘅同時，都能潛移默化地了解同學習海洋嘅奧秘，實現教育與娛樂嘅完美平衡。
珠海長隆海洋王國遊樂設施#1 鸚鵡過山車
如果你係追求極限刺激嘅冒險家，珠海長隆海洋王國嘅「鸚鵡過山車」絕對不容錯過！呢款被譽為園區最刺激嘅機動遊戲之一，將帶你穿越茂密嘅叢林、掠過寧靜嘅湖泊、俯衝深邃嘅山谷，感受瞬間離心嘅極速快感。加上令人腎上腺素飆升嘅 360 度翻轉設計，每一次嘅螺旋同俯衝都將帶嚟無與倫比嘅尖叫體驗，絕對係挑戰勇氣、釋放壓力嘅最佳選擇！
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國遊樂設施#2 鯨鯊館
嚟到珠海長隆海洋王國，你一定會被佢標誌性嘅「鯨鯊館」所震撼！呢座建築外觀設計成巨大嘅立體藍鯨鯊，氣勢磅礴，係園區內最引人注目嘅地標。步入館內，你將穿梭於夢幻嘅水底長廊，成千上萬嘅珍稀魚類喺四周輕盈游弋，令你彷彿置身於神秘嘅海底世界。更令人嘆為觀止嘅係，館內特設一面高達 8.3 米、長達 39.6 米嘅巨型玻璃觀賞屏幕，令你有機會近距離目睹世界上最大的魚類——溫柔嘅鯨鯊，以及直徑可達 4 米長嘅巨型魔鬼魚，感受海洋巨獸嘅震撼魅力！
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國遊樂設施#3 超级激流
喺珠海長隆海洋王國，一場濕身嘅冒險正等住你！登上「海象山超級激流」嘅激流船，你將啟程飛越險峻嘅海象山，衝破一道道巨浪，感受水花四濺嘅清涼快感。呢趟旅程充滿驚喜，結合咗刺激嘅旋轉、意想不到嘅倒後滑行以及令人心跳加速嘅高速俯衝，每一次跌宕起伏都將為你帶嚟暢快淋漓嘅冒險體驗，絕對係炎炎夏日消暑解壓嘅絕佳選擇！
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國遊樂設施#4 北極熊館
喺珠海長隆海洋王國嘅極地探險區，你將會發現一座以真實冰山為靈感打造嘅「北極熊館」。呢度模擬北極嘅嚴寒環境，為北極熊提供舒適嘅家園。透過特製嘅觀賞窗，你可以近距離觀察呢啲極地霸主嘅可愛姿態，欣賞佢哋喺水中矯健潛游、喺陸地憨態可掬嘅玩耍，甚至可能睇到佢哋捕食嘅精彩瞬間。呢唔單止係一次視覺盛宴，更係一次難得嘅科普教育機會，令你深入了解北極熊嘅生活習性同保育現狀。
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國 | 園區地圖
珠海長隆海洋王國佔地廣闊，擁有豐富多樣嘅主題遊玩區同精彩景點，為咗令你嘅行程規劃更加高效便捷，我哋強烈建議你喺入園前下載「珠海長隆海洋王國官方 App」。呢款實用工具將成為你嘅掌上導航，提供園區地圖、實時定位，令你輕鬆搵到想去嘅項目；更重要嘅係，佢能即時更新各遊樂設施嘅排隊進度、各類演出嘅詳細時間同地點，以及最新天氣預警等重要資訊。有咗佢，你就能輕鬆掌握園區動態，合理安排時間，避免唔必要嘅等待，最大化你嘅遊玩樂趣！
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國 | 園區設施
海豚灣：海豚島、中華白海豚、海豚轉轉車、旋轉水戰
海洋奇觀：海底互動船、海洋瞭望塔、鯨鯊館
雨林飛翔：叢林攀爬、雨林昇降塔、海牛館、鸚鵡過山車
極地探險：冰山過山車、極地轉轉杯、白鯨館、北極熊館、企鵝館
海象山：沙雕城堡、叢林過山車、海鳥世界、海獅港灣、海象島、激浪帆船、超級激流
英雄島：鰩魚池、觸摸池、水獺之家、迷你潛水艇、企鵝過山車、海怪塔、碰碰樂
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國 | 煙花時間
海洋保衛戰
當夜幕降臨，珠海長隆海洋王國將迎嚟最令人期待嘅壓軸大戲——「海洋保衛戰」！呢場匯聚咗頂尖燈光效果、震撼音響、巨型投影、絢麗花式噴泉、高科技無人機編隊、璀璨煙花以及驚險特技於一身嘅史詩級匯演，絕對係你唔容錯過嘅視覺與聽覺盛宴。尤其值得一提嘅係，多達 150 架無人機將喺夜空中翩翩起舞，結合大型煙火嘅轟鳴、逼真嘅爆破場景同水上飛人嘅驚艷表演，共同創造出前所未有嘅視聽衝擊力。呢場璀璨奪目嘅表演，將會為你喺珠海長隆海洋王國嘅奇幻一天，畫上一個完美而難忘嘅句號！
演出時間：晚上 20:00，煙火表演結束後就閉園
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國 | 年票
對於熱愛海洋、嚮往無限次探索珠海長隆海洋王國嘅遊客嚟講，買年票無疑係最佳選擇！珠海長隆海洋王國門票嘅年票服務，細分為多個級別以滿足唔同需求，包括「鉑金快樂卡」、「鉑金卡」、「黃金快樂卡」以及「黃金卡」。唔同等級嘅年票享有唔同嘅專屬權益同優惠，令你全年無限次暢遊，深入體驗海洋王國嘅每個角落，感受四季變幻嘅魅力。建議你根據個人遊玩頻率同需求，選擇最適合你嘅年票方案，享受超值嘅海洋樂趣！
珠海長隆海洋王國年票詳情
鉑金卡
適用年齡：所有人
有效期：啟動日計起至隔年對應月份嘅最後一日
適用之入場日期：除春節假期年初二至初五、五一假期第二及第三天、國慶假期第二至第四天及特別主題活動日、客流管控日不適用
費用：約 HK$1486 (¥1380)
鉑金快樂卡
適用年齡：未滿 18 歲嘅未成年人或年滿 65 歲以上人士
有效期：啟動日計起至隔年對應月份嘅最後一日
適用之入場日期：除春節假期年初二至初五、五一假期第二及第三天、國慶假期第二至第四天及特別主題活動日、客流管控日不適用
費用：約 HK$1043 (¥970)
黃金快樂卡
適用年齡：所有人
有效期：啟動日計起至隔年對應月份嘅最後一日
適用之入場日期：除元旦假期、春節假期、清明假期、五一假期、端午假期、中秋假期、國慶假期、10 月 31 日、 12 月 31 日、 7 月 1 日至 8 月 31 日期間嘅週六同週日、客流管控日不適用
費用：約 HK$668 (¥620)
黃金卡
適用年齡：所有人
有效期：啟動日計起至隔年對應月份嘅最後一日
適用之入場日期：除元旦假期、春節假期、清明假期、五一假期、端午假期、中秋假期、國慶假期、10 月 31 日、 12 月 31 日、 7 月 1 日至 8 月 31 日期間嘅週六同週日、客流管控日不適用
費用：約 HK$946 (¥880)
圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站
珠海長隆海洋王國 | 周邊景點
珠海長隆海洋王國周邊景點#1 長隆飛船樂園
除咗精彩嘅長隆海洋王國，你仲可以探索珠海長隆度假區內另一璀璨明珠——長隆飛船樂園。呢座樂園巧妙融合咗引人入勝嘅動物展示、生動有趣嘅科普課堂、豐富多元嘅主題娛樂設施，以及極富創意嘅沉浸式演出。佢唔單止為遊客提供歡樂嘅遊玩體驗，更致力於令大家喺探索宇宙奧秘同海洋生態保育嘅過程中，輕鬆獲取知識，共同創造難忘嘅家庭回憶。喺呢度，每一位訪客都能成為探險家，學習點樣保護我哋賴以生存嘅美麗地球！
珠海長隆海洋王國周邊景點#2 珠海橫琴《長隆秀》
喺珠海橫琴，你絕不能錯過世界級嘅藝術盛宴——《長隆秀》！呢係一場高水平嘅超時空漫遊大秀，佢嘅節目編排匠心獨運，匯聚咗嚟自全球 28 個國家嘅金獎節目，共同演繹一場跨越空間與時間嘅奇幻旅程。由空間維度嚟睇，佢橫跨亞洲、非洲、歐洲，巧妙融合咗威尼斯嘅水城浪漫、非洲嘅狂野熱情、阿根廷嘅探戈魅力等多國風情嘅世界藝術精華。而喺時間軸上，更係由遠古嘅神樹祭祀，躍遷至熱情四射嘅搖滾百老匯，最終漫步至浩瀚太空，將古今未來多重藝術風格融為一體，令觀眾喺快速轉換嘅時空中，感受一場前所未有嘅視聽震撼與奇幻體驗！
珠海長隆海洋王國周邊景點#3 珠海景山觀光索道
若想由高處俯瞰珠海嘅城市風光，同時享受一份別樣嘅刺激，咁位於珠海市中心景山公園內嘅「珠海石景山觀光索道」將係你嘅理想選擇。你可以坐舒服嘅索道緩緩登臨山頂，沿途飽覽綠意盎然嘅珠海全貌，城市同海景盡收眼底。去到山頂後，更唔可以錯過嗰條長達 630 米嘅管軌式滑道！佢蜿蜒穿梭於茂密嘅樹林之間，跨越嶙峋嘅岩石，時而平緩、時而急彎，帶嚟一場獨特嘅俯衝體驗，令你喺驚險刺激中感受與大自然嘅親密接觸，為你嘅珠海之旅增添難忘嘅動感回憶！
其他人也在看
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 22 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 57 分鐘前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）
百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！YAHOO著數 ・ 1 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 21 小時前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！
馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。28Hse.com ・ 23 小時前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映 送飛吻閃爆全場：以妳為傲
在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。姊妹淘 ・ 21 小時前
【萬寧】全場產品無門檻88折（只限07/11）
11月7日萬寧感謝祭，今日到萬寧門市或於官網購物，即享全場無門檻88折！而家入手任何護膚產品買滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 28 分鐘前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前