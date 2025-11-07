登陸夢幻海洋國度：珠海長隆海洋王國終極攻略！

珠海長隆海洋王國

準備好踏上珠海橫琴嘅奇幻之旅未？長隆海洋王國作為大灣區內無可匹敵嘅海洋主題樂園，正等住你！呢度精心打造八大風格迥異嘅主題區：由迎賓嘅海洋大街、充滿歡聲笑語嘅海豚灣、熱帶風情嘅雨林飛翔，到宏偉壯觀嘅海洋奇觀、廣闊嘅橫琴海、神秘嘅極地探險、充滿傳奇色彩嘅英雄島，以及可愛有趣嘅海象山。你唔單止能親睹各式珍稀海洋生物，仲能欣賞到令人驚嘆嘅海豚表演、目不暇給嘅巡遊盛典同點亮夜空嘅璀璨煙花。當然，咪忘記仲有多種刺激動感嘅機動遊戲，等你喺認識海洋之餘，盡情體驗冒險與刺激嘅雙重樂趣！Trip.com 深知你對完美旅程嘅嚮往，因此特別為你準備咗一份詳盡嘅珠海長隆海洋王國門票與遊玩攻略，內容涵蓋最新嘅優惠門票資訊、必玩遊樂設施推薦、不容錯過嘅美食體驗等，請務必繼續閱讀，等你嘅海洋王國之旅規劃更輕鬆、更精彩！

珠海長隆海洋王國 | 營業時間

營業日期：全年開放

開放時間： 10:00 - 20:00 *或因天氣或其他因素改動，詳情請留意 Trip.com 預訂頁資訊或官方網站

地址：珠海市橫琴新區富祥灣珠海長隆度假區





珠海長隆海洋王國 | 交通方式

珠海長隆海洋王國交通方式#1 跨境直通巴士

上車地點：太子上海街、尖沙咀圓方

落車地點：長隆企鵝酒店、橫琴灣酒店、長隆飛船酒店

車費：HK$142 起

車程：約 2 小時

珠海長隆海洋王國交通方式#2 港珠澳大橋

上車地點：港珠澳大橋香港口岸

落車地點：港珠澳大橋珠海口岸

金巴車費：HK$65 起

車程：約 35 分鐘

為咗確保你嘅旅程順暢無阻，我哋提供嘅便捷接駁服務（例如園區內或特定路線嘅穿梭巴士）將全天候 24 小時運營。喺園區繁忙時段，班次密集到每 5 分鐘一班，等你唔使久候；非繁忙時段則維持每 10 至 15 分鐘一班，都係好高效；就算係深宵時段，亦有每 15 至 30 分鐘一班嘅服務，確保你無論幾時都能輕鬆往返。請根據你嘅行程安排，靈活利用呢項貼心嘅服務，等你喺珠海長隆海洋王國嘅探索之旅更加輕鬆自在！

由香港出發嘅旅客請注意，以上交通時間同費用估算，並未包含你由香港市中心前往港珠澳大橋香港口岸呢一段嘅具體收費與所需時間。當你順利抵達港珠澳大橋珠海口岸後，前往珠海長隆海洋王國嘅便捷方式係直接轉乘計程車。呢個將確保你能夠快速、舒服地抵達目的地，開啟精彩嘅海洋探索之旅！

珠海長隆海洋王國交通方式#3 渡輪

珠海長隆海洋王國地理位置優越，同澳門淨係一水之隔，交通好方便。如果你正在規劃一次豐富多彩嘅旅程，強烈建議將珠海同澳門一齊納入行程！你可以輕鬆安排一趟兩日一夜嘅「雙城記」小旅行，日頭喺長隆海洋王國盡情暢遊，夜晚則可感受澳門嘅獨特魅力。呢種組合唔單止能令你嘅珠海長隆海洋王國門票物超所值，更能打造一次難忘嘅粵港澳大灣區深度遊體驗！

上船地點：上環港澳碼頭

落船地點：澳門港澳碼頭、澳門氹仔客運碼頭

單程船票：HK$174 起

船程：約 1 小時

服務時間：全日 24 小時服務

對於由澳門啟程嘅旅客，抵達澳門港澳碼頭或澳門氹仔客運碼頭後，你可以選擇經由橫琴口岸便捷地進入珠海。成功通關後，最直接且省時嘅方式係轉乘計程車，直達珠海長隆海洋王國。呢條路線規劃清晰，令你輕鬆由澳門跨越到珠海，快速投入長隆海洋王國嘅奇妙世界！

珠海長隆海洋王國 | 旺季時間

儘管香港同珠海淨係一海之隔，兩地氣候相似，但為咗你嘅最佳遊玩體驗，我哋強烈建議你選擇喺氣候宜人嘅春季（約 3 月至 5 月）或秋季（約 9 月至 11 月）到訪珠海長隆海洋王國。呢段時間天氣溫和舒服，陽光普照，係暢遊樂園嘅黃金季節。然而，如果你計劃喺每年 7 月至 8 月嘅暑假期間前往，請務必留意，此時唔單止係人流高峰期，亦存在較大機會受到颱風侵襲。因此，出發前務必密切關注最新天氣預報，並查詢珠海長隆海洋王國嘅官方公告，了解可能出現嘅特別開放安排或惡劣天氣應對措施，確保旅途安全順暢！

旺季遊玩指南

秋天（10 月至 11 月）：

天氣狀況：天氣清涼，非常舒服。 人流量：中到高。 遊玩指南：珠海長隆海洋王國將會迎嚟萬聖節活動。不過，十月亦為中國國慶公眾假期，人流會相對較高。

冬天（12 月至 3 月）：

天氣狀況：寒冷。 人流量：低到中。 遊玩指南：珠海長隆海洋王國將會迎嚟聖誕同跨年嘅節慶活動，而二月則為中國年假，人流會相對較高。

春天（4 月至 5 月）：

天氣狀況：氣候溫暖。 人流量：中到高。 遊玩指南：四月為香港嘅復活節假期、而五月為中國勞動節公眾假期，人流會相對較高。

夏天（6 月至 9 月）：

天氣狀況：炎熱。 人流量：高。 遊玩指南：暑假係珠海長隆海洋王國嘅黃金時段。



注意事項

我哋理解你對旅程嘅期待，因此珠海長隆海洋王國致力於提供穩定優質嘅服務。就算遇到小雨或陰天等非惡劣天氣情況，園區內絕大多數嘅遊樂設施、主題餐廳同特色商店都將會維持正常運營並向公眾開放。

儘管珠海長隆海洋王國喺多數情況下都能正常運營，但為咗遊客嘅安全考量，園區嘅開放時間以及部分戶外遊樂設施同表演項目，可能會喺遭遇颱風、雷暴等惡劣天氣條件時受到影響或暫停。我哋強烈建議你喺出行前，務必查閱珠海長隆海洋王國嘅官方網站或 App，獲取最新嘅營運資訊同天氣公告，以便你能及時調整行程，確保旅途順利愉快。

珠海長隆海洋王國 | 門票費用

想以最優惠嘅價格暢遊珠海長隆海洋王國未？Trip.com 為你帶嚟一系列超值嘅珠海長隆海洋王國門票選擇！無論你係計劃一日快閃，定係兩日深度探索，我哋都提供多樣化嘅一日票、兩日票，以及包含酒店或多園區嘅超值套票同聯票。家陣就立即透過 Trip.com 平台預訂你嘅珠海長隆海洋王國門票，唔單止操作便捷，更能享受獨家優惠，等你嘅夢幻海洋之旅由慳錢開始！

珠海長隆海洋王國一日票

成人票

雙人票

小童票/長者票

青少年票

家庭票

親子票

珠海長隆海洋王國兩日票

成人票（標准票）

小童票

長者票

青少年票

珠海長隆海洋王國 1 日聯票

海洋王國 & 長隆秀普通座

珠海長隆海洋王國 2 日聯票

海洋王國 & 長隆秀普通票

海洋王國 & 飛船樂園成人票

海洋王國 & 飛船樂園小童票/長者票

海洋王國 & 飛船樂園青少年票

珠海長隆海洋王國門票&導覽&快通

一日票&遊樂設施及劇場快通&導覽

一日票&劇場快通&導覽





珠海長隆海洋王國 | 餐廳推介

珠海長隆海洋王國餐廳#1 橫琴灣畔餐廳

喺珠海長隆海洋王國嘅極地探險區，隱藏住一間風格獨特嘅餐廳（例如：冰山餐廳）。佢嘅建築設計充滿北歐冰雪風情，等你喺用餐時好似置身於遙遠嘅北極。餐廳主打精緻粵式風味，菜品以蒸、炒、爆、燜、煎、烤等多種烹飪手法呈現，口感地道、選擇豐富。作為園區內性價比極高嘅用餐選擇，呢度唔單止能滿足你嘅味蕾，更能為你嘅極地探險之旅增添溫暖與美味。

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國餐廳#2 海底餐廳

想像一下，喺品嚐美食嘅同時，成千上萬嘅魚兒就喺你身邊優雅游弋！珠海長隆海洋王國嘅特色海底餐廳（例如：海底世界餐廳）同宏偉嘅鯨鯊館緊密相連。你可以在呢度透過巨大嘅玻璃幕牆，一邊享用精緻佳餚，一邊沉醉於壯麗嘅海底世界。呢絕對係一次難忘嘅視覺與味覺雙重盛宴，令你嘅用餐體驗昇華為一場與海洋生物共舞嘅奇妙之旅！

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：娜寶旅拍@Trip Moment

珠海長隆海洋王國餐廳#3 雨林餐廳

步入珠海長隆海洋王國嘅雨林飛翔區，你會發現一間充滿異國情調嘅餐廳（例如：雨林餐廳）。呢度嘅裝潢設計洋溢住濃郁嘅熱帶雨林風情，主打風味獨特嘅東南亞美食，令你嘅味蕾都能踏上冒險之旅。更令人興奮嘅係，坐喺窗邊嘅特定座位，你將能近距離觀賞到「鸚鵡過山車」呼嘯而過嘅刺激動感，享受一場美食與極速體驗交織嘅獨特用餐時光！

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國餐廳#4 海象餐廳

喺珠海長隆海洋王國，你都能搵到一份熟悉嘅家鄉味道！呢間以港式茶餐廳為主題嘅食肆（例如：港式茶樓），提供琳瑯滿目嘅經典港式美食，完美迎合香港同周邊地區遊客嘅口味。無論係香氣四溢嘅港式燒味、料足味美嘅港式車仔麵，定係其他懷舊小食，呢度都能令你大快朵頤。更棒嘅係，所有菜品價格親民，等你喺享受美味嘅同時，都能感受到物超所值嘅用餐體驗。

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國 | 必玩設施

珠海長隆海洋王國嘅魅力，喺於佢八大精心規劃嘅主題區域：由熱鬧非凡嘅海洋大街，到充滿活力嘅海豚灣；由神秘莫測嘅雨林飛翔，到蔚為壯觀嘅海洋奇觀；由廣闊無垠嘅橫琴海，到冰雪覆蓋嘅極地探險；以及充滿傳奇色彩嘅英雄島同憨態可掬嘅海象山。每一個區域都將深厚嘅海洋生態知識同寓教於樂嘅遊樂設施巧妙融合，等遊客喺體驗無盡樂趣嘅同時，都能潛移默化地了解同學習海洋嘅奧秘，實現教育與娛樂嘅完美平衡。

珠海長隆海洋王國遊樂設施# 1 鸚鵡過山車

如果你係追求極限刺激嘅冒險家，珠海長隆海洋王國嘅「鸚鵡過山車」絕對不容錯過！呢款被譽為園區最刺激嘅機動遊戲之一，將帶你穿越茂密嘅叢林、掠過寧靜嘅湖泊、俯衝深邃嘅山谷，感受瞬間離心嘅極速快感。加上令人腎上腺素飆升嘅 360 度翻轉設計，每一次嘅螺旋同俯衝都將帶嚟無與倫比嘅尖叫體驗，絕對係挑戰勇氣、釋放壓力嘅最佳選擇！

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國遊樂設施# 2 鯨鯊館

嚟到珠海長隆海洋王國，你一定會被佢標誌性嘅「鯨鯊館」所震撼！呢座建築外觀設計成巨大嘅立體藍鯨鯊，氣勢磅礴，係園區內最引人注目嘅地標。步入館內，你將穿梭於夢幻嘅水底長廊，成千上萬嘅珍稀魚類喺四周輕盈游弋，令你彷彿置身於神秘嘅海底世界。更令人嘆為觀止嘅係，館內特設一面高達 8.3 米、長達 39.6 米嘅巨型玻璃觀賞屏幕，令你有機會近距離目睹世界上最大的魚類——溫柔嘅鯨鯊，以及直徑可達 4 米長嘅巨型魔鬼魚，感受海洋巨獸嘅震撼魅力！

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國遊樂設施# 3 超级激流

喺珠海長隆海洋王國，一場濕身嘅冒險正等住你！登上「海象山超級激流」嘅激流船，你將啟程飛越險峻嘅海象山，衝破一道道巨浪，感受水花四濺嘅清涼快感。呢趟旅程充滿驚喜，結合咗刺激嘅旋轉、意想不到嘅倒後滑行以及令人心跳加速嘅高速俯衝，每一次跌宕起伏都將為你帶嚟暢快淋漓嘅冒險體驗，絕對係炎炎夏日消暑解壓嘅絕佳選擇！

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國遊樂設施# 4 北極熊館

喺珠海長隆海洋王國嘅極地探險區，你將會發現一座以真實冰山為靈感打造嘅「北極熊館」。呢度模擬北極嘅嚴寒環境，為北極熊提供舒適嘅家園。透過特製嘅觀賞窗，你可以近距離觀察呢啲極地霸主嘅可愛姿態，欣賞佢哋喺水中矯健潛游、喺陸地憨態可掬嘅玩耍，甚至可能睇到佢哋捕食嘅精彩瞬間。呢唔單止係一次視覺盛宴，更係一次難得嘅科普教育機會，令你深入了解北極熊嘅生活習性同保育現狀。

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國 | 園區地圖

珠海長隆海洋王國佔地廣闊，擁有豐富多樣嘅主題遊玩區同精彩景點，為咗令你嘅行程規劃更加高效便捷，我哋強烈建議你喺入園前下載「珠海長隆海洋王國官方 App」。呢款實用工具將成為你嘅掌上導航，提供園區地圖、實時定位，令你輕鬆搵到想去嘅項目；更重要嘅係，佢能即時更新各遊樂設施嘅排隊進度、各類演出嘅詳細時間同地點，以及最新天氣預警等重要資訊。有咗佢，你就能輕鬆掌握園區動態，合理安排時間，避免唔必要嘅等待，最大化你嘅遊玩樂趣！

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國 | 園區設施

海豚灣：海豚島、中華白海豚、海豚轉轉車、旋轉水戰

海洋奇觀：海底互動船、海洋瞭望塔、鯨鯊館

雨林飛翔：叢林攀爬、雨林昇降塔、海牛館、鸚鵡過山車

極地探險：冰山過山車、極地轉轉杯、白鯨館、北極熊館、企鵝館

海象山：沙雕城堡、叢林過山車、海鳥世界、海獅港灣、海象島、激浪帆船、超級激流

英雄島：鰩魚池、觸摸池、水獺之家、迷你潛水艇、企鵝過山車、海怪塔、碰碰樂

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國 | 煙花時間

海洋保衛戰

當夜幕降臨，珠海長隆海洋王國將迎嚟最令人期待嘅壓軸大戲——「海洋保衛戰」！呢場匯聚咗頂尖燈光效果、震撼音響、巨型投影、絢麗花式噴泉、高科技無人機編隊、璀璨煙花以及驚險特技於一身嘅史詩級匯演，絕對係你唔容錯過嘅視覺與聽覺盛宴。尤其值得一提嘅係，多達 150 架無人機將喺夜空中翩翩起舞，結合大型煙火嘅轟鳴、逼真嘅爆破場景同水上飛人嘅驚艷表演，共同創造出前所未有嘅視聽衝擊力。呢場璀璨奪目嘅表演，將會為你喺珠海長隆海洋王國嘅奇幻一天，畫上一個完美而難忘嘅句號！

演出時間：晚上 20:00，煙火表演結束後就閉園

珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國 | 年票

對於熱愛海洋、嚮往無限次探索珠海長隆海洋王國嘅遊客嚟講，買年票無疑係最佳選擇！珠海長隆海洋王國門票嘅年票服務，細分為多個級別以滿足唔同需求，包括「鉑金快樂卡」、「鉑金卡」、「黃金快樂卡」以及「黃金卡」。唔同等級嘅年票享有唔同嘅專屬權益同優惠，令你全年無限次暢遊，深入體驗海洋王國嘅每個角落，感受四季變幻嘅魅力。建議你根據個人遊玩頻率同需求，選擇最適合你嘅年票方案，享受超值嘅海洋樂趣！

珠海長隆海洋王國年票詳情

鉑金卡

適用年齡：所有人 有效期：啟動日計起至隔年對應月份嘅最後一日 適用之入場日期：除春節假期年初二至初五、五一假期第二及第三天、國慶假期第二至第四天及特別主題活動日、客流管控日不適用 費用：約 HK$1486 (¥1380)

鉑金快樂卡

適用年齡：未滿 18 歲嘅未成年人或年滿 65 歲以上人士 有效期：啟動日計起至隔年對應月份嘅最後一日 適用之入場日期：除春節假期年初二至初五、五一假期第二及第三天、國慶假期第二至第四天及特別主題活動日、客流管控日不適用 費用：約 HK$1043 (¥970)

黃金快樂卡

適用年齡：所有人 有效期：啟動日計起至隔年對應月份嘅最後一日 適用之入場日期：除元旦假期、春節假期、清明假期、五一假期、端午假期、中秋假期、國慶假期、10 月 31 日、 12 月 31 日、 7 月 1 日至 8 月 31 日期間嘅週六同週日、客流管控日不適用 費用：約 HK$668 (¥620)

黃金卡

適用年齡：所有人 有效期：啟動日計起至隔年對應月份嘅最後一日 適用之入場日期：除元旦假期、春節假期、清明假期、五一假期、端午假期、中秋假期、國慶假期、10 月 31 日、 12 月 31 日、 7 月 1 日至 8 月 31 日期間嘅週六同週日、客流管控日不適用 費用：約 HK$946 (¥880)



珠海長隆海洋王國門票 & 攻略

圖片來源：珠海長隆海洋王國官方網站

珠海長隆海洋王國 | 周邊景點

珠海長隆海洋王國周邊景點#1 長隆飛船樂園

除咗精彩嘅長隆海洋王國，你仲可以探索珠海長隆度假區內另一璀璨明珠——長隆飛船樂園。呢座樂園巧妙融合咗引人入勝嘅動物展示、生動有趣嘅科普課堂、豐富多元嘅主題娛樂設施，以及極富創意嘅沉浸式演出。佢唔單止為遊客提供歡樂嘅遊玩體驗，更致力於令大家喺探索宇宙奧秘同海洋生態保育嘅過程中，輕鬆獲取知識，共同創造難忘嘅家庭回憶。喺呢度，每一位訪客都能成為探險家，學習點樣保護我哋賴以生存嘅美麗地球！

長隆飛船樂園

珠海長隆海洋王國周邊景點# 2 珠海橫琴《長隆秀》

喺珠海橫琴，你絕不能錯過世界級嘅藝術盛宴——《長隆秀》！呢係一場高水平嘅超時空漫遊大秀，佢嘅節目編排匠心獨運，匯聚咗嚟自全球 28 個國家嘅金獎節目，共同演繹一場跨越空間與時間嘅奇幻旅程。由空間維度嚟睇，佢橫跨亞洲、非洲、歐洲，巧妙融合咗威尼斯嘅水城浪漫、非洲嘅狂野熱情、阿根廷嘅探戈魅力等多國風情嘅世界藝術精華。而喺時間軸上，更係由遠古嘅神樹祭祀，躍遷至熱情四射嘅搖滾百老匯，最終漫步至浩瀚太空，將古今未來多重藝術風格融為一體，令觀眾喺快速轉換嘅時空中，感受一場前所未有嘅視聽震撼與奇幻體驗！

珠海橫琴《長隆秀》

珠海長隆海洋王國周邊景點# 3 珠海景山觀光索道

若想由高處俯瞰珠海嘅城市風光，同時享受一份別樣嘅刺激，咁位於珠海市中心景山公園內嘅「珠海石景山觀光索道」將係你嘅理想選擇。你可以坐舒服嘅索道緩緩登臨山頂，沿途飽覽綠意盎然嘅珠海全貌，城市同海景盡收眼底。去到山頂後，更唔可以錯過嗰條長達 630 米嘅管軌式滑道！佢蜿蜒穿梭於茂密嘅樹林之間，跨越嶙峋嘅岩石，時而平緩、時而急彎，帶嚟一場獨特嘅俯衝體驗，令你喺驚險刺激中感受與大自然嘅親密接觸，為你嘅珠海之旅增添難忘嘅動感回憶！

珠海景山觀光索道

