發展局優化海濱項目 北角東岸板道(東段)料下月底開放

北角東岸板道(東段)料下月底開放。(發展局)

發展局目標是在2028年將維港海濱長廊的總長度延長至34公里。局長甯漢豪今日(9日)發表網誌，指與各界一直致力推動「先駁通、再優化」策略，積極進行各項海濱優化項目，包括在觀塘及灣仔海濱引入多元水上活動、優化西營盤海濱公園休憩空間，以及積極推展北角東岸板道項目，拉近市民與水體的距離。

發展局表示，北角東岸板道(東段)預計於今年12月逐步開放。新路段長約1.1公里，將年初開放的東岸板道（西段）及北角海濱花園連接至鰂魚涌海裕街。局方指，在東岸板道全面開放後，全長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱將正式全線貫通，實現「一板貫通，暢踏西東」，串聯中西區的商業活力、灣仔區的歷史風貌及東區人文特色，為日後海濱發展提供更多可能。

觀塘避風塘海濱用地3個水上訓練中心已投入運作

九龍東方面，發展局表示，九龍東毗連維港，擁有長約11公里的海濱長廊，貫穿馬頭角、啟德發展區至觀塘一帶。位於中心的觀塘避風塘及啟德水道，隨着啟德發展區的水質改善措施見效，水體質素已大為改善。為此，起動九龍東辦事處提出「水體共享」建議，並與海事處共同制定了《共享觀塘避風塘指引》，於非颱風期間共享觀塘避風塘水體，作為避風塘、船隻停泊處，以及進行體育或康樂活動。此外，海事處亦將觀塘避風塘沿觀塘海濱花園的通航區由50米擴闊一倍至約100米，以釋放更多空間作水上康樂活動。

目前，三個位於觀塘避風塘海濱用地的水上訓練中心已逐步投入運作，分別由中國香港獨木舟總會、香港水上運動議會及觀塘體育促進會營運，並已舉辦多項本地及國際水上運動。

發展局又指，位於灣仔的「海洋新幹線水上活動中心」為港島市區首個面向公眾的水上活動中心。中心由香港遊樂場協會營運，除特別設計分級水上活動課程外，亦設有多項定期舉辦且老少咸宜的特色項目，包括經典鴨仔腳踏船、維港日落及夜光遊、寵物同遊、直立板（立划板）水球和水上單車等，為市民提供嶄新的親水體驗。



西營盤海濱公園年底啟用 首次引嬉水嬉沙區

此外，全新落成並將於年底啟用的西營盤海濱公園，貫通中山紀念公園及西區副食品批發市場的海濱長廊，打造兼具休閒玩樂與景觀功能的優質公共空間。據建築署介紹，公園的最大亮點在於引進了嶄新及創意設施，包括全港公共空間首個雲朵形狀的戶外充氣遊樂設施「片片雲海」，具備防滑與緩衝特性，可同時容納多名兒童玩樂。發展局指，園設有維港海濱首次出現的嬉水嬉沙區，讓小朋友在欣賞美景的同時，享受獨特的觸感遊戲，突破傳統遊樂場的感官體驗。



