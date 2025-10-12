發展局引入排水機械人處理水浸 至今出動2600小時

【on.cc東網專訊】發展局局長甯漢豪今日(12日)發表新一篇網誌，面對極端天氣越趨頻繁，發展局積極推動工務部門更有效應對各種挑戰，當中包括水浸風險。極端天氣情況下會啟動緊急應變系統，整合、統籌及靈活調配各工務部門承建商的資源，包括人員、機械及裝備。發展局副秘書長(工務)陳志豪表示，倘若有部門在突如其來狀況下資源不足，可透過發展局的中央統籌即時獲得支援。發展局匯集的工務部門承建商數目已由2023年的43個增至現時近70個，涉及人員達1,300人。

渠務署署長莫永昌表示，剛過去的超強颱風「樺加沙」為例，渠務署首次應用部門自主研發的「淼立識」系統作出水浸風險評估，系統透過水力模型計算各區降雨，再配合天文台數據分析，以識別較高水浸風險的地區，從而作出針對性的應對措施，包括安裝擋水板，及早派遣排水機械人駐守，以及提供大量沙包予有需要的市民。除此之外，渠務署近年亦使用臨時充水式擋水壩，可按需要屈曲並加高，適合在不同地點協助防洪工作。

渠務署今年初引入強力排水機械人，包括「龍吸水」和「小禹」系列，加強處理水浸能力。強力排水機械人早在暴雨前已分佈在各區應急運作基地候命，以便在緊急情況下出動。今年4月至今，排水機械人已累計出動超過2,600小時，協助處理水浸個案。渠務署會按情況嚴重性及地形環境以派遣合適的機械人，以「龍吸水」為例，其最高排水量達到每小時800立方米，相當於三分之一個標準游泳池的水量，而其履帶設計更可應對樓梯和斜坡等複雜地形。

根據現場環境確認適合的排放位，再由機械人將積水由水浸位置抽送至位處高位及容量較大的排水系統進行排放，而「小禹一號」則具備水陸兩用功能，甚至可浮於水面操作。

面對氣候變化的挑戰，渠務署會持續提升本港整體防洪能力，發展局亦會加強促進跨部門協作，使香港成為具防洪韌性的城市。

