發展局成立公司營運及發展洪水橋產業園用地 政府注入起始資金助初期營運(羅家晴報道)

【Now新聞台】發展局公布成立洪水橋產業園有限公司營運及管理園區，目標明年年中投入運作。發展局局長甯漢豪稱會向公司注入起始資金，協助初期營運工作，長遠希望公司能自給自足。

新成立的洪水橋產業園有限公司，由財政司司長法團全資擁有，負責發展和營運洪水橋產業園，發展局稍後會提請行政長官會同行政會議，免地價批出洪水橋約23公頃產業用地，其中8公頃是熟地，餘下約15公頃預計2027年年底由政府完成平整。局方短期內亦會向城規會申請改劃用地用途，擴闊至先進建造及會議展覽設施等不同產業。

政府會向產業園公司注入起始資金，支持初期營運需要，具體注資額會在新一份預算案中公布，長遠達至自給自足。

發展局局長甯漢豪：「其中一個很大的部分，就是在這些已經是熟地的地方進行興建的資金，當然園區公司本身要有營運團隊，『燈油火蠟』這些都是起始資金幫助到。之後是透過產業園的營運，其本身的一些收入，如果需要其他資金的話，亦可以考慮有這樣的資本以及有土地，在市場借貸都是財政來源。」

公司的管治架構方面，發展局、財庫局、商經局、創科及工業局和運輸及物流局局長，會出任公司董事局官方董事。另外會有約10名非官方董事，其中一人為主席。董事局成員和行政總裁均須經行政長官批准委任，當局爭取下個月啟動公開招聘行政總裁程序。政府期望明年上半年完成土地改劃、尋求撥款批准等工作，令產業園公司可在年中投入運作。

#要聞