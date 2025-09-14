發展局推動應用建築機械人 提升工務工程安全及生產力

【on.cc東網專訊】發展局局長甯漢豪今日(14日)發表網誌，介紹發展局推動建築機械人在工務工程的應用，以節省時間，提升施工質素和工地安全。

發展局助理秘書長(計劃管理)羅梓馨指，今年7月31日至8月2日舉行的「建築機械人比賽暨展覽」，展出了燒焊機械人、機械狗、無人機等20多部負責不同建築工序的機械人，讓業界及公眾了解機械人技術的應用。論壇吸引超過2,000名業界專業人士、研究人員、投資者和公眾人士以線上線下的方式，分享機械人技術在行業的應用。

發展局常任秘書長(工務)劉俊傑提到，發展局全力推動高效建築機械人在工務工程的應用，多項機械人技術已於多個先行項目中實踐。發展局正制定政策，規定合適的工務工程項目採用指定高效建築機械人。

參考工務部門試行和應用建築機械人的成功經驗，發展局會持續收集和分析數據，並陸續推出政策，要求新開展的工務工程項目應用高效建築機械人，全面提升工程的品質、安全和生產力。

