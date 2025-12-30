發展局：洪水橋產業園有限公司可以賣地或與企業合作等自給自足(陳樂陶報道)

【Now新聞台】政府公布成立洪水橋產業園有限公司，營運及管理園區。發展局指，透過公司可以聚焦與龍頭企業傾談，將來可以與企業合作或以賣地等形式自給自足。

新成立的洪水橋產業園有限公司，由財政司司長法團全資擁有，負責發展和營運洪水橋產業園。發展局指，成立產業園公司可直接與龍頭企業傾談，吸引企業落戶，而公司營運初期，政府會提供起始資金，長遠期望公司以商業模式營運，例如可以與企業合作，或以賣地等形式達至自給自足。

發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲：「如果有間規模大的企業，在財務方面有實力的，它是自己想取一幅地興建廠房，那會否是他與園區公司傾談？園區公司因為我們注了地給它，它有土地作為資產。長遠而言，政府亦可以透過這間公司的參與，例如可以分紅；拍賣土地給它(企業)，在土地上興建設施，然後交地價予園區公司，亦是另一種模式。」

洪水橋片區是位於北部都會區的首個片區，即日起招標。測量師學會在本台節目《時事全方位》指，政府容許分期支付地價、減少公路建設等，可增加投標的吸引力，但投標者要與產業營運商合作，以配合片區產業先導，亦令風險增加。

香港測量師學會規劃及發展組副主席何誠謙：「一個投標的方式或合組的財團方式就正正有影響，究竟我與那麼多間財團簽，或只與一間龍頭公司簽呢？這個風險在發展商投價時都應該要反映在內。政府當中會否透過產業園公司以顧問方式等等作支持，我想大家都可以探討。」

項目的總地盤面積約11公頃，何誠謙指需要多間發展商一起參與，而香港發展商欠缺產業先行發展的經驗，認為內地發展商參與，雙方可互補不足。

