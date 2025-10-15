發展黃賭毒 緬北魏劉兩家犯罪集團專案提公訴

【on.cc東網專訊】中緬雙方通過警務執法合作和連串打擊行動，令緬北果敢四大家族犯罪集團受毀滅性打擊。魏家、劉家犯罪集團專案均已提起公訴，四大家族犯罪集團案全部進入司法程序。魏劉兩家犯罪集團均透過發展黃、賭、毒產業，攫取巨額犯罪利益。

魏家犯罪集團以魏懷仁、魏青濤為首，利用家族在果敢的政治、軍事、經濟等影響力，先後開設31個電詐園區招攬、吸引「金主」入駐，收取租金、安保費、人頭費、抽成分紅等費用，實施詐騙和網絡賭博等。犯罪集團對賭詐園區實施武裝管控保護，放任「金主」暴力管控、虐待、毆打甚至殺害不服管理、不能完成業績的底層電詐人員。

魏家犯罪集團涉嫌詐騙、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、開設賭場、非法拘禁、組織賣淫、販賣毒品、容留他人吸毒以及組織他人偷越國（邊）境等多項罪名，致中國公民8人死亡，涉詐資金超50億元（人民幣，下同，約53.6億港元），涉賭資金超90億元（約96.5億港元），組織賣淫非法獲利超1,900萬元（約2,038萬港元）。

劉家犯罪集團以劉正祥、劉正琦為首，在果敢開設28個電詐園區，以入股、合作、提供犯罪場所和網絡支持等方式吸引「金主」入駐，並派駐武裝力量震懾和暴力管控，夥同「金主」實施電訊網絡詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等。同時，劉家犯罪集團還經營賭場和色情娛樂場所。

劉家犯罪集團涉嫌詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、開設賭場、組織賣淫、販賣毒品以及組織他人偷越國（邊）境等多項罪名，涉詐資金超26億元（約28億港元），涉賭資金超80億元（約86億港元），裸聊敲詐金額1,700餘萬元（約1,824萬港元），組織賣淫非法所得1,600餘萬元（約1,716萬港元）。

魏青濤、劉正琦等9人前年10月1日在雲南邊境落網。翌年1月30日，緬甸警方將魏懷仁、劉正祥、劉正茂等人移交中方。公安機關專案組曾冒着緬北戰事風險4次出境，聯合緬甸執法部門查獲受害人屍骨、作案工具和大量關鍵物證書證。福建泉州、龍岩公安抽調上千名精幹警力日夜奮戰，奔赴全國28省對上萬名電詐受害人逐一調查取證。

