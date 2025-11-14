最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
發揮親和力 王逸霖轉職信義房屋無痛適應
[NOWnews今日新聞] 轉職旺季將近，許多人開始規劃職涯新方向。信義房屋林口中山店專案經理王逸霖2022年從電信公司門市店長，轉換跑道至房仲業，發揮過往在零售業經常與客戶互動的親和力，在社區服務、派報等過程中，建立起與商圈住戶的好情誼，還曾被打趣問「怎麼不去選里長？」因深獲信任，入行3年半，曾連續12個月每月成交、最高單月收到13件委託，闖出好成績。
王逸霖決定轉戰房仲業最大關鍵在於「薪資、發展沒有天花板」，且信義房屋提供新人前半年保障月薪5萬元，讓房仲小白的他決定嘗試看看。初入房仲業，王逸霖坦言，要學的東西很多，無論是稅費、貸款、買賣屋流程等房地產專業知識，又或是房仲基本功發派報、拜訪社區、服務客戶等，甚至連「燈泡怎麼換」都要學；不過，比起過去在電信業門市雖有業績壓力，卻是被動等待客戶來店辦理方案，較多是單向的互動、重複性也比較高，當房仲的「主動性」及高挑戰，對他來說更有趣，而且所做的每一分努力與付出的時間，也都是自己的累積，成果也會反映在薪資上面或累積的人脈上，有更踏實的感覺。
王逸霖舉例，新人時期為累積人脈、認識商圈，每個上班日都會固定在商圈全聯前發派報一小時，林口周末假日常常有活動或市集，他也會去發派報；信義房屋長期深耕社區，社區服務內容包羅萬象，最常被提到的服務之一「信義捕手」是免費幫住戶修繕紗窗，王逸霖也經常參與，認識了許多有紗窗修繕需求的長輩，他還經常發揮過去零售業的所學，幫長輩排解手機使用上的疑難雜症。由於常穿著服務背心出沒，也常幫忙解決問題，王逸霖還曾被打趣「怎麼不去選里長？」
在不斷的經營累積下，王逸霖逐步建立起自己在房仲專業上的知識，也與商圈住戶建立信任度，入行後第二個完整年（2024年）業績突破700萬，最高曾連續12個月成交、單月接到13件委託，無論薪資與職級都有大幅成長。值得一提的是，在委託與成交客戶中，許多都是曾收過他新人時期派報的商圈住戶，也曾有社區長輩肯定他社區服務的努力，轉介紹親友給他服務，讓他深深感受到被信任的成就感，這也是在一般零售業門市中很難體驗到的。
信義房屋表示，零售業從業人員需要第一線面對客戶，溝通能力、銷售能力相對嫻熟，入門更為上手；且房仲龍頭信義房屋提供新人前半年5萬月薪保障，通過試用期轉正職後，每月也有底薪保障，即使試用期滿30天若不適應，也提供5萬元轉職金，讓新人能無後顧之憂嘗試、挑戰，再加上完整的教育訓練能有系統的持續進步，更能享有上市公司的完善福利待遇，現在還可以「年前面試、年後報到」。
為讓轉職族群更了解信義房屋，11月25日將有一場「從門市到房市，一場給零售人的房仲入門課」免費線上說明會，歡迎有意轉職者投遞履歷或報名參加說明會。詳情可查看：https://lihi3.me/HTBC6
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／買賣流程霧煞煞！信義房屋籲「這步驟」很重要
房市／北士科房價「4站差10萬」！信義房屋：這裡還有親民價
房市／大有商圈老牌百貨將拆除 信義房屋分析在地優勢
其他人也在看
立法會選舉2025｜高官家鄉話宣傳 號召福建鄉親、山東老鄉、潮州「自己人」投票｜睇片｜Yahoo
政府官員為推動社會各界支持選舉，各出奇謀。公務員事務局局長楊何蓓茵邀請了多名司局長和特首辦主任拍攝宣傳片，用各自的家鄉話呼籲鄉親們投票。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
結業潮2025｜連鎖茶餐廳「黃金冰室」疑全線結業！ 高峰期全港曾有6間分店
又一間連鎖茶餐廳懷疑全線結業！近日有網民指位於北角電氣道的 「黃金冰室」最後一間分店已悄然結業，圖中可見門外貼上「暫停營業」告示，店內物品也已被清空。這間高峰期於全港曾有6間分店的連鎖茶餐廳，隨北角分店落幕已靜靜退出市場。Yahoo Food ・ 1 天前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樓市成交｜「旅遊KOL」小斯以1.368億元創新高價 買北角海璇II特色戶
香港樓市回暖，新地（016）北角豪宅海璇II再創新高，一個高層特色戶單位以1.368億元成交，呎價高達64,5...BossMind ・ 17 小時前
【屈臣氏】買指定舒適達牙膏4支 送$479禮品（即日起至18/11）
由即日起至11月18日，去屈臣氏門市或網店買4支舒適達全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏、專業抗敏修護琺瑯質系列牙膏，即送總值超過$479禮遇！YAHOO著數 ・ 21 小時前
毛記葵涌發盈警半年賺少過1百萬 由一張紙起家 搞網媒舞台劇 年收入曾接近億元
以《100毛》、《毛記電視》等平台起家嘅媒體集團毛記葵涌近日發出盈警，預計截至9月30日止的6個月內，集團所賺收益少於100萬元，比去年同期嘅420萬明顯回落。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
日出康城單位業主涉擅自拆主力牆 案件開審
【Now新聞台】日出康城一個單位的業主前年裝修期間，涉嫌擅自拆除部分主力牆被屋宇署票控，案件今日開審。被告辜晉豪自行到觀塘裁判法院應訊。他涉嫌在2022年10月至2023年5月期間，授權進行拆除單位部分結構牆的工程，屋宇署按照《建築物條例》控告他兩項控罪，包括一項「明知未經批准及同意進行建築工程」罪。控方在庭上播放片段，顯示被告購入單位後，聘請設計師及裝修公司改造一個實用面積681呎的單位，將三房打通成一間大套房。單位前業主作供指，單位售出予被告前，客廳左方通往睡房的門並不存在，睡房亦未曾打通。屋苑時任物業經理則供稱，若業主通報單位須進行室內改建，管理處會要求他填寫一份室內加建或改建工程申請表，如工程涉及主力牆等結構問題，屋苑工程部會不建議業主開展工程，但被告所遞交的文件並無列明有拆牆工程。辯方問證人當時是否親自收取單位申請裝修文件，以及是否知道內容由誰填寫，證人表示文件由同事收取，不清楚內容是誰填寫。控方亦傳召結構工程師作供，他在2023年7月尾到現場視察時，正進行加固主力牆工程，但相連客廳及睡房的洞口依然存在，確認單位存在非法工程。他指洞口削弱了主力牆荷載能力，影響樓宇穩定性及完整性，長遠或會導致逐步倒塌。控方全部證人作供完畢，案件預計審訊2日，會在周四續審。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
解讀 | NBA獨行俠炒總經理後 仲要交易走AD！
獨行俠今季開季12場常規賽只取得3勝9負成績，表現強差人意，亦成為Nico部份被炒原因。而AD今年經已32歲，加上經常受傷，如果再不盡快將他交易到其他球隊的話，只會越來越難將他送走。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
立法會選舉・九龍東︱76 歲陳鑑林現身撐顏汶羽 討論聚焦「過山線」︱Yahoo
立法會「愛國者同心治港」選舉論壇持續進行，今早（13 日）九龍東地方選區論壇於觀塘曉光街體育館舉行。論壇辯論氣氛並不熱烈，主要聚焦在九龍東建立第二個核心商業區（CBD），以及區內交通問題，包括俗稱「過山線」的「東九龍智慧綠色大眾運輸系統」。各候選人繼續帶同助選團到場打氣，其中顏汶羽的助選團包括曾經擔任 4 屆九龍東立法會議員的 76 歲陳鑑林，至於行政會議成員湯家驊亦到場支持另一名候選人陳進雄。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
怪曼聯放棄卡利拿斯 前球探譏杜古「水貨」
【Now Sports】一名前曼聯球探最近批評球會，稱他們放棄了一名頂級的自家青訓產品，並且高價簽入「水貨」球員。沙杜斯基（Piotr Sadowski）於2017年加入曼聯，在歐洲大陸為球會發掘人才，至去年離開，目前已於英冠的布力般流浪工作。他最近批評球會「走寶」，放棄今夏已回到皇家馬德里的卡利拿斯（Alvaro Carreras）。「他大概16歲的時候（2020年）來到曼聯，是個非常勤奮且雄心勃勃的孩子，學習語言的能力很快，我親眼見證，所以很清楚這一點。」沙杜斯基談到去年被曼聯出售至賓菲加的卡利拿斯：「起初，他的職業生涯發展得相當不錯，被租借到普雷斯頓，表現出色，但之後曼聯放棄了他，以低價把他出售。」事實上，卡利拿斯先是在皇馬青訓起步，現在又回到該隊，而據悉這支西甲豪門動用了5000萬歐元回購這名22歲左後衛，現於沙比阿朗素麾下出賽了12場，沙杜斯基補充：「他是一位真正的頂級球員，或許會是世上最好的左後衛，月初對華倫西亞取得一個精彩的入球，曼聯放走他是一個巨大的錯誤。」他不滿紅魔缺乏投資在年輕球員身上的勇氣，而且對球會在今年冬季轉會窗簽入杜古的決定提出質疑：「我完全可以輕鬆地為曼聯now.com 體育 ・ 14 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 21 小時前