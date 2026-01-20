發改委將出台 未來5年擴大內需戰略實施方案

【on.cc東網專訊】國家發展改革委副主任王昌林周二（20日）在國新辦新聞發布會上宣布，今年將研究制定出台2026-2030年擴大內需戰略實施方案，為以新需求引領新供給、以新供給創造新需求，提供強有力的創新舉措和要素保障。

國新辦新聞發布會介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況。王昌林表示，當前中國經濟運行存在供強需弱的問題，接下來要堅持把宏觀政策的發力點放在做強國內大循環上，全方位擴大國內需求，重點是要適應國家需求結構升級趨勢。結合新一輪科技革命和產業變革的需要，發改委今年將研究制定出台上述擴大內需戰略實施方案。

王昌林又指，去年經濟社會發展主要目標順利完成，具體表現包括着力實施更積極有為的宏觀政策，加快高水平科技自立自強，破除經濟循環卡點堵點，促進聯動融合，解決群眾急難愁盼，推動優化節假日安排等。發改委資源節約和環境保護司司長王善成另提到，將統一「兩新」補貼標準，落實全國統一大市場要求，對汽車報廢更新、汽車置換更新6類家電以舊換新、4類數碼和智能產品的購新，在全國執行統一補貼標準。

