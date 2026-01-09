發放補償金予受傷執法人員 政府向示威者追討費用

【on.cc東網專訊】2020年1月19日，在中環遮打花園集會中有示威者包圍及用武器襲擊執法人員，多人被捕。政府於昨(8日)入稟區院，向其中一名暴動罪成的示威者連本帶利地追討政府早前發放予4名受傷執法人員的僱員補償金。

原告是律政司司長，被告是李旭熙。入稟狀指，原告代表香港特區政府向李連本帶利地追討早前因工傷而發放予高級督察34135、警署警長54996、女警長57216、警員14804的僱員補償金，而該工傷是由李在2020年1月19日造成的。

翻查資料，案發時20歲的李旭熙與另外2人被控暴動及有意圖傷人罪，指他於案發當日在長江中心外參與暴動，造成上述4名警員及一名不知名人士身體受嚴重傷害。他否認2項控罪並於審訊後被裁定暴動罪成，被判囚58個月。

李於2020年3月11日被捕，他曾就此案在警誡下稱「我揸住舊磚走埋去作勢打咗2下，然後將舊磚掉向差人，之後就走喇」。

案件編號：DCCJ 115/2026

