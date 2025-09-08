專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
發文稱「女兒是我底線」 劉雨柔深夜爆氣
[NOWnews今日新聞] 女星劉雨柔在今年7月與職籃球星胡凱翔步入禮堂，並在同月迎來女兒「小花生」出生，成為媽媽一個多月的她，時常在社群分享育兒日記。不料今（8）日深夜竟罕見動怒，稱女兒絕對是我的底線，不滿有人對女兒品頭論足，更怒嗆「對八婆閒人不會客氣」。
不滿酸民評論女兒 深夜發文開嗆
劉雨柔今（8）日深夜在IG限時動態突開嗆，怒批某些八婆與閒人，對孩子的外貌或身材比例說三道四。她直言看孩子「用眼睛看就好」，不滿的表示「嘴巴有多緊就閉多緊」。
女兒驚喜到來 走向不同的人生劇本
原本曾在節目中表態沒有結婚打算的劉雨柔，於今年1月無預警宣布懷孕，且於07月16日迎來女兒「小花生」，孩子出生後時常在社群分享育女的生活點滴。
愛女心切！坦言是女兒喚回自己
劉雨柔表示，自己絕不會選擇隱忍，強調「女兒絕對是我的底線」，並發狠話警告「不管對方是誰，我都不會客氣」。劉雨柔先前就曾跟《TVBS新聞網》透露，剖腹產時因大量失血險些失去意識，是女兒的哭聲讓她清醒，也因此更堅定了守護孩子的決心。
劉雨柔即將生產竟失去最愛！心碎留言：「媽媽的肚子等你回來」
劉雨柔患「中晚期子癲前症」！每天血壓飆高、水腫：好想埋頭痛哭
38歲劉雨柔爆剖腹產險大出血！失血過多昏迷 靠女兒哭聲喚回意識
劉雨柔健身房遭拍、陳冠希艷照門超震撼！盤點演藝圈鏡頭之外惡意
劉雨柔、愛雅戀愛腦！「偷吃乾妹」場面傻眼 Sandy開噴：沒有腦
