發文稱「女兒是我底線」 劉雨柔深夜爆氣

▲女星劉雨柔（如圖）今年7月迎來女兒「小花生」出生，今（8日）深夜因不滿有人批評女兒，發文怒嗆對八婆閒人不會客氣，更強調女兒是底線。（圖／翻攝自＠lyvonne0526）

[NOWnews今日新聞] 女星劉雨柔在今年7月與職籃球星胡凱翔步入禮堂，並在同月迎來女兒「小花生」出生，成為媽媽一個多月的她，時常在社群分享育兒日記。不料今（8）日深夜竟罕見動怒，稱女兒絕對是我的底線，不滿有人對女兒品頭論足，更怒嗆「對八婆閒人不會客氣」。

不滿酸民評論女兒 深夜發文開嗆

劉雨柔今（8）日深夜在IG限時動態突開嗆，怒批某些八婆與閒人，對孩子的外貌或身材比例說三道四。她直言看孩子「用眼睛看就好」，不滿的表示「嘴巴有多緊就閉多緊」。

女兒驚喜到來 走向不同的人生劇本

原本曾在節目中表態沒有結婚打算的劉雨柔，於今年1月無預警宣布懷孕，且於07月16日迎來女兒「小花生」，孩子出生後時常在社群分享育女的生活點滴。

愛女心切！坦言是女兒喚回自己

劉雨柔表示，自己絕不會選擇隱忍，強調「女兒絕對是我的底線」，並發狠話警告「不管對方是誰，我都不會客氣」。劉雨柔先前就曾跟《TVBS新聞網》透露，剖腹產時因大量失血險些失去意識，是女兒的哭聲讓她清醒，也因此更堅定了守護孩子的決心。

