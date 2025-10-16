發文認心臟衰竭 郭碧婷父親被傳病危

▲向太近日分享與郭碧婷（如圖）的互動，稱讚她陪伴爸爸不忘兼顧家庭，不料被營銷號解讀成「郭父病危」，對此郭父發文回應，坦言有心臟衰竭女兒才來陪伴，更自嘲：「被傳病危了大家來捻個香」。（圖／翻攝自IG k_b_t_hayden）

[NOWnews今日新聞] 香港影視大亨向華強妻子「向太」陳嵐，近日在社群分享與兒媳郭碧婷的互動，本意想稱讚媳婦兼顧孝道與家庭，選擇台北香港兩地跑，沒想到營銷號卻解讀成郭父病危，想多花時間陪伴，在網上引起熱議。對此郭父也在小紅書發文，坦言有心臟衰竭，所以女兒常來陪伴，隨後更自嘲：「被傳病危了大家來捻個香」，以幽默方式打破謠言。

向太稱讚郭碧婷盡孝道 遭營銷號誤傳時日不多

向太在影片中分享郭碧婷住台北的原因，表示：「沒要求媳婦住在香港，加上郭父當時正在生病，她希望多陪伴父親」，向太更表示：「郭碧婷逢年過節，都帶孩子飛回香港團聚」，大力誇郭碧婷兼顧孝道與家庭和睦。不料這段話被營銷號解讀成郭父時日不多，郭碧婷珍惜陪伴時間，在網上引發熱議。

郭父發文闢謠 坦言有心臟衰竭

對此郭父也於14日，在小紅書幽默回應，自嘲：「都被傳病危了，請大家有空來弔唁一下，捻個香」，他強調發這篇與向太無關，是因為被營銷號傳病危才出這篇。隨後他也說出真實的健康狀況：「我有心臟衰竭，本來就是比較危險的，隨時有可能再見，所以碧婷很孝順常帶我出去玩」，附上自拍照證明一切安好。

郭父幽默化解風波 網友大讚：叔叔高EQ

郭父的回應文一出，網友紛紛留言大讚：「叔叔太會了，弔唁梗笑死，但健康最重要保重啊」，網友佩服他的高EQ表示：「玩自己梗心態好穩定」，也有人擔心郭父的身體狀況：「心臟衰竭要多注意，不然讓自己太操勞」。

