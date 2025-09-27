發現史上最大的 nova 超遺跡，直徑達 650 光年

天文學家最近在大麥哲倫雲（Large Magellanic Cloud，簡稱 LMC）中發現了一個巨大的殼狀結構，稱為新星超遺骸（nova super-remnant，簡稱 NSR）。大麥哲倫雲是一個距離地球約 160,000 光年的星系。這個 NSR 是恆星反覆爆發後留下的氣體和塵埃殼，當一顆恆星經歷多次爆發（即重複新星）時，這些殼體會被掃起並向外推擠。這一新發現的結構直徑約為 650 光年，成為迄今為止檢測到的最大 NSR。

研究作者指出：「我們在大麥哲倫雲中首次發現了 NSR，這是僅有的第二個被識別的星際新星殼，宿主是重複新星 LMCN 1971-08a。」這一發現為恆星的生命週期及恆星爆炸的科學提供了新的見解，並挑戰了以往對新星重複率和殼體形成的假設。

在這項研究中，研究團隊利用了來自多個天文學調查和 MeerKAT 無線電望遠鏡的數據，對 LMCN 1971-08a 周圍的區域進行調查。這顆重複新星以約每 38 年的頻率快速爆發，最近一次觀測是在 2009 年。研究團隊使用對氫（H-alpha）和硫（S II）排放敏感的窄帶濾光片，檢測到圍繞該新星的圓形殼體結構。該殼體在東北和西南方向顯得較亮，兩個區域之間有一條較暗的弧形結構連接到西北，勾勒出外邊界。

額外的氫氣數據顯示出相符的結構，進一步確認這確實是一個大型殼體。測量顯示，這個新星超遺骸的內外邊界分別位於新星約 284 光年和 329 光年處。計算機建模顯示，這個殼體的質量約為太陽的 4,130 倍，擴張速度約為每秒 20 公里，並且大約有 240 萬年歷史。這些結果表明，這個殘骸是由反覆的新星爆發所累積，逐步將周圍的物質推向外部形成密集的外殼。

研究人員進一步指出，「鑒於這樣的 NSR 的存在，LMCN 1971-08a 的重複週期可能比目前推測的 38 年要短得多，因此可能在 2047 年之前就會再次觀測到其爆發。」這些發現挑戰了現有的新星重複率和殼體形成模型，顯示新星系統的演化速度可能比先前想像的更快。

雖然這是目前觀測到的最大 NSR，但團隊指出，可能還存在更多此類剩餘物，由於它們的微弱和擴散特性而被忽略。未來的工作將涉及對大麥哲倫雲及其他星系進行更深入的調查，以發現這種 NSR。這項研究已發佈於 arXiv，為天文學界提供了新的研究方向和機會。

