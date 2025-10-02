發現一顆以創紀錄速度增長的流浪行星，每秒增加 60 億噸質量

天文學家最近觀察到一顆游離行星正在經歷劇烈的「成長突增」，這顆行星名為 Cha 1107-7626。研究人員利用歐洲南方天文台的超大望遠鏡（ESO’s VLT）進行了觀測，發現 Cha 1107-7626 的增長速度高達每秒六十億噸，這是迄今為止記錄到的游離行星最強的增長率。這一現象得益於該行星正在從周圍空間中積累大量的氣體和塵埃。

游離行星不受任何恆星系統的束縛，自由地穿梭於恆星間的空間中。對這些游離巨行星的觀測提供了關於行星形成和行為的獨特見解。由於其獨立的性質，游離行星的觀測不會受到來自宿主星的恆星輻射干擾。Cha 1107-7626 的質量是木星的五到十倍，距離地球約六百二十光年，位於變色龍座。這顆游離行星仍處於形成階段，這也是其劇烈增長率的原因。在穿越太空的過程中，Cha 1107-7626 通過一個稱為「聚集」的過程，從周圍的氣體和塵埃盤中獲取物質。地球及我們太陽系中的行星也是通過相同的過程形成的。

在2025年八月的觀測中，研究團隊發現 Cha 1107-7626 的增長速度比幾個月前快了大約八倍。研究的首席作者 Víctor Almendros-Abad 表示：「人們可能會認為行星是一個安靜而穩定的世界，但這一發現讓我們看到，自由漂浮在空間中的行星質量物體可以是令人興奮的地方。」Almendros-Abad 是意大利國家天文物理學研究所的巴勒莫天文台天文學家，他的團隊發現 Cha 1107-7626 的增長速度達到每秒六十億噸，這是有史以來對行星質量物體記錄到的最強增長事件。

這一發現解開了游離行星形成的一個謎團。科學家尚不清楚游離行星是像恆星一樣在恆星間空間中形成，還是被從其星系中彈出的巨大行星。研究結果顯示，至少某些游離行星的形成可能與恆星相似。這是因為在年輕恆星中也曾觀察到類似的聚集速率劇烈變化。磁活動似乎在推動聚集速度的急劇上升中扮演了角色。迄今為止，這種行為僅在恆星中觀察到。

這一發現模糊了恆星與行星之間的界限，並讓我們窺探游離行星早期形成的過程。另一位共同作者、來自英國聖安德魯斯大學的天文學家 Belinda Damian 說：「這一發現讓我們想知道，在其形成的早期階段，宇宙中其他類似的行星會是什麼樣子。」隨著對宇宙中游離行星的進一步研究，科學家將能夠獲得更重要的資訊。預計在2029年投入使用的歐洲南方天文台極大型望遠鏡（ELT）將使科學家能夠比以往更多地探測到這些孤立的行星。

