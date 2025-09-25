發行前2天才公告延後1個月 蔡依林專輯出包

▲蔡依林（如圖）新專輯出包，發行前2天華納突公告延1個月，粉絲哭暈湧入留言區喊：「等到天荒地老」。（圖／翻攝自jolin_cai）

[NOWnews今日新聞] 蔡依林睽違6年的新專輯《Pleasure》原定將於明（26）日推出實體版，不料卻在發行前兩天，台灣華納音樂突發聲明臨時喊卡，讓許多歌迷措手不及。消息一出紛紛湧入留言區，難過表示：「等到天荒地老」。

華納緊急發聲明 顧及細節需延期

台灣華納音樂於昨（24）日突發公告，表示實體專輯「七罪花園版」因製作細節繁複，最終包裝更需人工處理，導致整體作業時程超出預期，無法如期上架。聲明中強調，團隊會全力趕工，確保每份專輯都能以最佳狀態呈現，並承諾專輯到貨後將依序出貨，向粉絲致歉並感謝支持，確定發行日延後至10月30日。

▲華納昨日緊急發聲明，表示為了顧及細節，導致作業時間拉長需要延期。（圖／翻攝自Warner Music Taiwan 華納音樂）

發布前兩天才公告 粉絲質疑管理不善

不少粉絲在粉專留言表示：「發行前兩天才通知延期，太過分了」、「拖那麼久還出包，真的是等到天荒地老」。更有粉絲指出：「連第一批預購都還沒拿到，如今又要再等一個月」，懷疑製作團隊是否規劃不周，甚至有人直言：「耐心正在被消耗殆盡」。

部分粉絲保持樂觀 願意等待更完美的呈現

也有樂觀粉絲選擇支持，認為人工包裝確實需要時間，理解公司想以品質為優先的考量，表示：「既然都要延期了，就希望做得更精緻」，還有人建議唱片公司加送小禮物補償，留言鼓勵：「只要蔡依林的作品能完美呈現，那我願意等待」。

睽違6年終於等到 實體專輯堪稱藝術品

這次《Pleasure》是蔡依林睽違6年的音樂作品，主題以「愉悅」為核心，深入探討慾望與女性生命歷程，共收錄11首全新歌曲。特別設計的「七罪花園版」實體專輯，強調人工細節與視覺呈現，堪稱藝術收藏品。雖然臨時延期引起爭議，但也凸顯蔡依林與團隊對品質的堅持，專輯將在10月30日發行，希望最終成果能給粉絲帶來感動。

