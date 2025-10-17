白俄羅斯女子在緬甸失蹤 網傳被活摘器官及火化 駐緬大使斥傳言不實：只會令家屬更痛苦︱Yahoo

白俄羅斯駐越南及緬甸大使鮑羅維科夫（Vladimir Borovikov）

【Yahoo新聞報道】網上近日流傳，一名白俄羅斯女子在緬甸失蹤，更傳出強迫從事詐騙，最終被活摘器官及火化，引起國際嘩然。惟白俄羅斯駐越南及緬甸大使鮑羅維科夫（Vladimir Borovikov）今日（17 日）僅確認女子失蹤，批評有人為吸引人關注而散播虛假及未經核實的消息。

鮑羅維科夫表示，大使館自 10 月 9 日起已將該案件列為重點關注，並按程序向緬甸及泰國的外交和執法部門發出請求，建立直接聯繫展開搜查。他指，根據目前掌握的資料，失蹤女子於 9 月 20 日由曼谷乘機前往仰光，但至今仍未獲得有關她下落，緬甸方面仍在持續搜尋。

廣告 廣告

他表示，若獲得進一步資訊會提供一切必要協助，同時批評「個別人士為追逐短暫關注而散播虛假及未經核實的消息，是不道德且不負責任的行為，只會令失蹤者家屬更為痛苦」。

去年 3 月救出一名白俄女子

他又提到，緬甸部分地區特別是接壤泰國的邊境地帶，存在詐騙園區問題，當局雖已採取行動，但問題仍未根本解決。雖然暫未有資料顯示有白俄羅斯公民涉入相關活動，但曾出現零星個案，其中一名被非法拘留於詐騙園區的白俄女子已於 2024 年 3 月在兩國合作下安全返國。

鮑羅維科夫呼籲，國民在接獲來自該地區的工作邀請時，應仔細核實，切勿被高薪誘惑而輕率行事，並提醒如遇緊急情況，可透過使館熱線尋求協助。