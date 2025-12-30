白俄羅斯新年前大赦20名政治犯 目前仍有逾千名異議人士被關押

（法新社明斯克30日電） 白俄羅斯當局表示，長年執政的白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天赦免20名政治犯，這是新年前夕的寬大舉措。

魯卡申柯逾5年前曾大規模鎮壓反對其政權的抗議行動，至今白俄羅斯仍有逾千名政治犯被關押。

魯卡申柯辦公室新聞處表示，魯卡申柯共赦免22人，包括15名女性、7名男性，其中20人因「極端主義罪行」（extremist crimes）被定罪，魯卡申柯此舉「顧及他們家庭的利益」。

「極端主義罪行」是白俄當局用來指涉政治案件的措詞。這些人士獲赦後，經由立陶宛及烏克蘭被遣送出境。人權團體表示，部分已獲釋的人士其實已快服刑期滿。

本月稍早，白俄羅斯曾釋放超過100名政治犯，包括反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova），以及2022年諾貝爾和平獎共同得主、白俄異議人士畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），作為換取美國解除部分制裁的條件。

畢亞利亞茨基獲釋時告訴法新社，他曾數月間出入冰冷的懲罰牢房。他也警告，白俄羅斯一方面釋放囚犯，另一方面則逮捕更多人。

魯卡申柯自1994年開始掌權，是俄羅斯的盟友，他在白俄的鎮壓行動已迫使數十萬人流亡海外，但他近期展現出與美國對話的意願。

美國總統川普（Donald Trump）政府近幾個月來恢復與白俄羅斯對話，推動釋放白俄在押人士，並致力於結束俄烏戰爭。