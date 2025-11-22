白俄羅斯與川普達成協議 釋放31名烏克蘭公民

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
（法新社莫斯科22日電） 白俄羅斯國營電視台今天報導，政府根據總統魯卡申柯與美國總統川普達成的協議，赦免31名烏克蘭公民。白俄羅斯與俄羅斯關係密切。
魯卡申科（Alexander Lukashenko）的發言人艾斯蒙特（Natalia Eismont）告訴國營電視台：「總統已赦免31名在我國領土犯下刑事罪行的烏克蘭公民。」「他們正被移交給烏克蘭方面。」
烏克蘭證實相關人士已獲釋，表示「已將被關押在白俄羅斯共和國的31名烏克蘭公民接回國內」。
她表示，這項特赦是應烏克蘭要求，且是「美國總統川普（Donald Trump）與白俄羅斯總統魯卡申柯達成協議的結果」。
她進一步指出，此舉是要「為解決鄰國武裝衝突創造條件」，意指烏克蘭戰爭。
