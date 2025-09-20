C朗官方旗艦店 全球首間落戶香港
白冰冰、陽帆超尷尬 翁立友稱方馨不是大牌
[NOWnews今日新聞] 八點檔女神方馨，以及有「台語歌王」封號的翁立友，近日受邀上民視《超級冰冰Show》兩人同台不僅帶來合唱〈甲妳惜命命〉，更展現歌王、女神的實力組合。不過，錄影中翁立友突然來一句：「我覺得方馨不是大牌」，讓主持人白冰冰、陽帆瞬間愣住，現場一度陷入詭譎氛圍。
翁立友稱方馨不是大牌 現場氣氛一度僵硬
原來，翁立友並非真要嗆方馨，在語出驚人之後立刻補上一句：「她是天安排」，才讓大家鬆了一口氣。他解釋，方馨之所以不是大牌，是因為她比大牌還要更高級，是老天特別安排的存在。他盛讚方馨：「天生麗質、能唱會演」，不但在八點檔擔綱女主角，還積極投入公益演唱會，堪稱人美心更美，直呼：「這就是上天給她的禮物」。
翁立友唱〈我問天〉2.0 芳馨秀超強唱功
在節目中，翁立友帶來〈夜市人生〉與孔鏘老師特別重新編曲的〈我問天〉，甚至親自吹奏薩克斯風，歌王氣場全開，讓白冰冰激動直誇：「香港有張學友、台灣有翁立友」。而方馨則演唱〈藝界人生〉且與楊哲合唱〈心愛走天涯〉，展現八點檔女神深厚的唱功。
方馨將開公益演唱會 分享最喜歡節目這單元
方馨這次是為了宣傳10月3日的公益演唱會，特別上節目演唱，對此白冰冰也笑說：「等她很久了」，直呼終於盼到方馨登場。而方馨也對節目特別設計的「超級孩子王」單元讚譽有加，她表示10幾歲的新生代唱將，吳棠羽、羅尹兒、周柏霖與周祐均的對抗舞台魅力十足，難怪節目能成為收視保證。
