重閱東野圭吾《白夜行》經典黑暗純愛推理小說，描寫童年創傷扭曲人格與絕望愛情｜誠品書店《閱見自己》

「世上有兩樣東西不可直視，一是太陽，二是人心。」今期《閱見自己》集中留意日本作家東野圭吾，於1997-1999年在日本文學雜誌連載，1999年出單行本的長篇推理小說《白夜行》，是他生涯代表作之一，也是很多讀者心目中的「經典黑暗純愛」故事。《白夜行》在日本銷量突破200萬冊，多年來長銷不墜，也多次被改編成日劇與電影，在華文圈也非常有名。

《白夜行》被改編成日劇，由山田孝之與綾瀨遙主演。

在2000年初的書架，是全世界最迷人的夢境交會點。那是一個一切剛剛開始數位化的年代——網路改變了溝通速度，也改變了閱讀節奏。人們渴望在新世紀找到「確定」的事物：愛、信念、勇氣、真實。誠品書店和大家回顧風靡千禧年的作品，正回應了那個「對世界又懷疑又浪漫」的時代。今期《閱見自己》集中留意日本作家東野圭吾長篇推理小說《白夜行》。

一樁命案讓少年桐原亮司與少女西本雪穗從此被命運綁在一起──他沉入暗夜，她行走白日，愛與罪交錯十九年。《白夜行》讓日本推理文學跨越國界，也讓東野圭吾之名風靡全球。在快速邁向現代化的亞洲社會，這樣的故事回應了集體情感的陰影：人之所以犯罪，是為了尋找仍可被愛的可能。

《白夜行》日劇是關於一名少年為了保護少女而殺死父親；少女為了包庇少年而奪走母親性命。故事敍述二人成長的14年間，彼此間的愛情與內心糾結。

因為被奪走太陽，只能行走在白夜之中；

然而當白夜來到盡頭之際，又將有什麼在等待著？

1973年，在大阪的一棟廢棄大樓發現一具當鋪老闆的屍體。警方雖然各方奔走調查，案件卻隨著嫌疑犯的死亡，走入迷宮。而被害者的兒子桐原亮司，嫌疑犯的女兒西本雪穗被迫提早結束童年，走上了截然不同的道路。

桐原亮司拉皮條、盜賣電玩軟體、隱姓埋名竊取商業機密，不斷向下沉淪；雪穗則由親戚收養，就讀明星學校，成為同學豔羨的對象，儼如上流名媛。然而，兩人身邊的人卻紛紛遭遇不幸，甚至死於非命，這是命運無情的操弄，還是潛藏著駭人的真相？

東野圭吾以粗礪的筆法描寫了一段因為內疚，所以在暗夜中犧牲奉獻到底；因為憤恨，所以在白日下支配操弄一切的關係。然而這段長達十九年，無人知曉的背德關係中又是否有名為「愛」的事物存在……？

《白夜行》日劇劇照。

《白夜行》中有多句經典金句，這些語錄深刻描繪了人物的內心糾結與黑暗純愛的氛圍。例如，「我們的頭上沒有太陽，一直都是夜晚，但是卻不覺得黑暗，因為有能代替太陽的人存在。」表達出主角們儘管身處黑暗，卻互為彼此的光。​

另外一句由讀者給予作品的點評也成為了經典，「世上有兩樣東西不可直視，一是太陽，二是人心。我從來就沒有太陽，所以並不怕失去光。曾經擁有的東西被奪走，並不代表就會回到原來沒有那種東西的時候。活著，就總是要相信點什麼的。」也許是經歷過絕望，才會領悟到概念。

《白夜行》

作者｜東野圭吾

出版｜獨步文化

《白夜行》

關於「千禧年之夢」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。

