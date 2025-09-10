白宮再次否認特朗普寫信給愛潑斯坦，支持字跡專家分析簽名。

美國民主黨眾議員周一(8日)公開被指是美國總統特朗普逾20年前寫給已故富豪淫魔愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的生日信件。《華爾街日報》早於7月報道內含女性體態剪影的信件內容及疑似特朗普簽名。白宮否認信件出自特朗普之手，強調有關的簽名是偽造，白宮支持交由字跡專家分析，稱法律團隊將繼續提告。

眾議院監督委員會的民主黨成員早前公開一封，被指是愛潑斯坦2003年50歲生日時收到，有特朗普簽名的不雅信件截圖，報道指特朗普在裸女腰部下方簽上「Donald」疑似模仿陰毛的樣子。信的結尾是「生日快樂，願每一天都是另一個美好的秘密」。特朗普當時駁斥這是不實報道，並對《華爾街日報》提出100億美元(約780億港元)的訴訟。白宮強調，特朗普並未簽名或手繪生日賀函給愛潑斯坦。

傳媒貼出特朗普沒帶「 Trump 」的簽名

白宮副幕僚長布多維奇(Taylor Budowich)更在X平台貼出近來特朗普的數張簽名，直言「那不是他的簽名」。但《紐約時報》稱等傳媒指出，布多維奇貼出的簽名與不雅生日卡上的簽名之間的明顯區別，就是生日卡上只簽名字Donald，而沒有特朗普的姓Trump，這通常是特朗普在私人通訊中才會用，並貼出特朗普1995年至2001年的簽名。

