白宮官員：甲骨文將重建TikTok美國版演算法

（法新社華盛頓22日電） 美中兩國正接近就短影音平台TikTok的美國業務敲定協議，白宮一位官員今天說，根據中國母公司出售TikTok美國業務的協議，甲骨文公司將為TikTok美國版演算法提供安全保障。

這位不具名白宮高層官員告訴記者，擬定協議會把TikTok美國業務轉移到設於美國的新合資企業，且該實體將擁有一個「以美國人為主的董事會」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）本月20日向福斯新聞頻道（Fox News Channel）表示：「管理（TikToK）平台在美國業務的董事會將有7席，其中6席會由美國人出任。」

前述的不具名白宮官員還指出，協議規定TikTok推薦內容演算法的副本將被納入美國合資企業系統。

白宮官員也提到，甲骨文公司（Oracle）會重建一個新的美國版本TikTok演算法，並為其提供保障。