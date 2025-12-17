Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
白宮幕僚長大爆內幕 川普、馬斯克都被掃到
（法新社華盛頓16日電） 美國總統川普的白宮幕僚長威爾斯在今天出刊的「浮華世界」震撼性訪談中，指川普有「酒鬼性格」（alcoholic's personality）；不過，威爾斯隨後劃清界線，反批這是一篇「攻擊性報導」。
浮華世界（Vanity Fair）表示，這篇報導是根據資深政治記者惠普（Chris Whipple）過去1年多次專訪威爾斯（Susie Wiles）後撰寫而成。
浮華世界報導指出，68歲、父親酗酒的威爾斯說，川普有「酒鬼性格」（alcoholic's personality），且行事風格抱持著「自認無所不能的心態，這世上完全沒有他辦不到的事，絕無例外」。
隨著川普自1月重掌大權後展現出前所未有的總統權力，威爾斯也在訪談中界定自己的角色：她強調自己既非川普的「護航者」，但也「絕非潑婦」。
然而，威爾斯毫不客氣地批評了在川普任期初擔任政府效率部（DOGE）主管的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。
她形容馬斯克「完全是個我行我素的人」、「怪咖」（an odd, odd duck），也是「公開承認」吸食K他命（ketamine）的人；她也痛批政府效率部關閉美國國際開發總署（USAID）的決定，「沒有一個有理性的人，會認為這樣處理USAID是對的」。
根據浮華世界報導，儘管威爾斯對所謂的「核心團隊」成員給予肯定，包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller），但也說范斯在已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞上，「10年來一直是陰謀論者」。
威爾斯也對司法部長邦迪（Pam Bondi）提出尖銳評論，指邦迪承諾向右翼意見領袖公布性犯罪者艾普斯坦相關文件，簡直是「大出包」。
浮華世界報導指出，威爾斯還透露了川普在國內外關鍵政策上的看法。她說，自己與川普間有個「口頭約定」，計劃在90天後結束針對政治對手的「算帳行動」，儘管如此，川普仍持續公開點名政敵，要求對其展開起訴。
在烏克蘭議題方面，威爾斯表示，川普認為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「想要一整個國家」，儘管華府一直力推和平協議。
這篇報導刊出後，威爾斯則斥之為「別有用心的攻擊性報導」，指控雜誌方試圖針對川普團隊「塑造極度混亂和負面的形象」。
她寫說：「許多關鍵脈絡都被摒除在外，我與其他人對這個團隊及對總統的評論，也大多未被納入報導之中。」
川普本人則向「紐約郵報」（New York Post）表示，威爾斯形容他具有「酒鬼性格」的說法並沒有錯，即使他滴酒不沾。他說：「我不喝酒，這是眾所周知的事。但我常說，如果我喝酒，很可能會變成酒鬼。我自己已經公開這樣說過很多次。那是一種佔有慾非常強的個性。」
