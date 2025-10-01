白宮撤銷安東尼局長提名 勞工統計局長職位仍懸缺

（法新社華盛頓30日電） 美媒今天報導，白宮已撤銷保守派經濟學家安東尼（E.J. Antoni）出任勞工統計局（BLS）局長的人事案。這個職務自川普開除前局長、指控其低估就業成長後便懸缺至今。

聯邦參議院已收到撤回勞工統計局局長人事案的相關文件。安東尼曾在保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）任職，並多次在網路上讚揚川普。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮官員今晚給予安東尼正面評價，並強調將很快提出新的人事案。

獨立倡議組織「勞工統計局之友」（Friends of BLS）當天發布聲明，敦促政府任命1位合適人選，這個人選應「堅守黃金標準的統計承諾、具備強大的管理能力、接受優秀的經濟學訓練，並公開支持勞工統計局產品和標準的完整性」。

「紐約時報」（The New York Times）指出，安東尼過去未有政府任職經驗，且時常批評勞工統計局的數據通報導程序，與川普的說法一致。

CNN指出，提名安東尼之後，媒體發現他在社群媒體多次發表「煽動性言論」，包括陰謀論及性別歧視內容。

消息人士同時透露，共和黨籍聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）與穆考斯基（Lisa Murkowski）均拒絕與安東尼會面。

勞工統計局局長職位之所以出缺，起因於川普指控前任局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）操弄數據，淡化他第2個總統任期的政績，並屢次未提出證據就宣稱7月的就業報告「有被操弄」之嫌，低估勞動市場表現。

根據勞工統計局數據，今年7月就業成長不如預期，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來的最差水準。

數據發布後沒幾個小時，川普即下令撤換麥肯塔佛，儘管白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）後來承認就業市場確實呈現降溫趨勢。