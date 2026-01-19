白宮新聞秘書錄音流出 警告 CBS 勿剪特朗普訪問 否則入稟起訴︱Yahoo

美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）(Photo by Celal Gunes/Anadolu via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）一段錄音近日曝光，顯示萊維特曾恐嚇一間傳媒機構，要求對方必須完整播放總統特朗普的採訪片段，否則會入稟法院起訴。錄音內容顯示，萊維特在訪問結束後向哥倫比亞廣播公司（CBS News）新聞主播多庫皮爾（Tony Dokoupil）轉達特朗普的指令，強調不能對專訪作任何刪剪，必須將採訪內容足本公開。

綜合外媒報道，這段長約 13 分鐘的專訪已在上周二播出。萊維特在錄音中向多庫皮爾表示，特朗普要求確保傳媒不會剪接片段。萊維特隨後警告，如果內容未能完整播放，將會控告該傳媒機構。該機構的母公司在 2025 年 7 月曾支付 1,600 萬美元與特朗普達成訴訟和解，當時特朗普指控該機構在播放特朗普的競爭對手賀錦麗的訪問時，透過剪接手段誤導公眾。雖然該機構當時辯稱剪接是基於節目長度的常規做法，但最終仍決定達成和解。

多庫皮爾與特朗普專訪。(Photo by Michael Tessier/CBS News via Getty Images)

總編輯被指偏袒特朗普政府

哥倫比亞廣播公司新聞總編輯魏斯（Bari Weiss）自 10 月上任以來，其編輯獨立性多次受到外界質疑。魏斯以往缺乏電視傳媒經驗，而魏斯創辦的媒體公司在 2025 年 10 月被該新聞機構的母公司派拉蒙影業收購，該母公司則由特朗普好友的兒子執掌，種種關係令魏斯被指偏袒特朗普政府。

魏斯在任內亦曾引發編輯爭議，例如在 12 月 21 日決定抽起一段關於委內瑞拉人被驅逐出境的專題報道，魏斯當時表示是因為缺乏政府回應而作此決定。

哥倫比亞廣播公司新聞總編輯魏斯（Bari Weiss）(Photo by Leigh Vogel/Getty Images for Uber, X and The Free Press)

CBS：由始一開始已決定不作任何刪減

特朗普在本次採訪中談及多項政策，包括警告伊朗若處決示威者，美國將採取嚴厲行動。特朗普亦形容聯儲局主席鮑威爾表現差劣，並為一名在 1 月 7 日槍殺 Renee Good 的執法人員辯護。

該傳媒機構最終在上周二晚完整播放專訪，並發表聲明強調從最初邀約採訪開始，已獨立決定不作任何刪減。萊維特表示，美國人民有權看到特朗普完整的採訪內容，並稱採訪最終已全面播放。