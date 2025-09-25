白宮新設總統肖像牆 川普用自動簽名機諷刺拜登

（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普今天在白宮新設一面歷任總統肖像區，並用一張「自動簽名機」（autopen）圖片取代拜登本人的肖像，藉此嘲諷這位前總統。

共和黨籍的川普（Donald Trump）曾在未提出任何證據下，指控民主黨籍的拜登（Joe Biden）執政時認知能力衰退，為了不讓外界察覺而以自動簽名機簽署赦免令等文件。

川普現在更進一步，在沿著白宮玫瑰花園（Rose Garden）的走廊設置一面「總統星光大道」，並以一張有著「自動簽名機」和拜登簽名的照片，取代原本應有的拜登本人肖像。

牆面上掛有2張川普照片，代表他做為美國第45位與第47位美國總統，並分掛在拜登位置的兩側。

白宮另外發布的照片中，可看到川普本人參觀這面牆的模樣。