不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
白宮東廂百年大改建 川普宣布打造豪華宴會廳
（法新社華盛頓20日電） 法新社報導，美國總統川普一向以不按牌理出牌著稱，被外界譽為「政治推土機」，而如今他真的動起手來，開始拆除白宮東廂部分結構，要改建豪華宴會廳。
施工團隊今天動工，拆除部分東廂房（East Wing）。出身房地產業的川普親自宣布，將斥資2.5億美元（約新台幣77.23億元），動工興建全新的大型宴會廳。
法新社記者現場所見，怪手已經拆穿東廂的外牆，露出磚石、瓦礫和糾結的鋼筋。
川普今天在白宮接待大學棒球球員時表示：「就在另一側，你們可能會不時聽到施工隆隆聲響。」
79歲的川普隨後正式宣布宴會廳動工，這是逾百年來美國總統府邸最大規模的擴建工程。
川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「我很高興宣布，白宮已開始興建全新大型、極為美麗的白宮宴會廳（White House Ballroom）。」
川普表示，東廂將全面現代化，「完工後會比以往更加美麗！」
白宮東廂傳統上是第一夫人的辦公處所，總統則在西廂處理政務，總統伉儷同住白宮。
不過，川普雖說東廂「完全獨立於白宮本體之外」，實際上仍透過蓋頂式長廊與主建築連結。
川普指出，全新宴會廳面積約8361平方公尺，可容納上千人，將用於舉辦大型國宴及活動，改建時這些活動須得搭帳篷進行。
曾為電視實境秀明星的川普，上週還在白宮舉辦了一場星光閃閃的宴會，多數客人是慷慨認捐宴會廳改建的金主，包括亞馬遜、蘋果、Meta、Google、微軟等科技公司大佬，以及國防工業巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin），這些公司都與政府簽訂了重大合約或其他交易。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
前FBI局長柯米控川普報復 請求法院撤銷重罪指控
（法新社華盛頓20日電） 美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天請求聯邦法院撤銷對他提出的重罪指控，理由是這些指控是出於總統川普（Donald Trump）的「私人恩怨」。他們又說：「總統川普是出於私人恩怨，並因柯米先前經常批評總統任職期間的作為，而命令司法部對柯米提出起訴。」法新社 ・ 6 小時前
伊朗最高領袖哈米尼否認核設施遭美軍空襲摧毀
（法新社德黑蘭20日電） 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天駁斥美國總統川普（Donald Trump）聲稱美軍6月空襲摧毀伊朗核子設施的說法，要川普「繼續做夢吧」。川普昨天接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時也說，這波攻擊讓伊朗「不再是中東的惡霸」，美軍已「摧毀其核子能力」，他更稱這次行動是「最漂亮的軍事行動」。法新社 ・ 1 天前
川普受訪談城市維安 舊金山成為下個派兵目標
（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普在今天播出的訪問中威脅派軍進駐舊金山，川普發表這項看法之前，已派遣國民兵進入洛杉磯，華盛頓與曼菲斯。川普政府大規模突襲移民引發偶有失控的抗議，今年6月首次出動國民兵進駐洛杉磯。法新社 ・ 1 天前
美軍再襲哥倫比亞反叛組織船 川普宣布將加徵關稅
（法新社華盛頓19日電） 美國今天宣布再次對一艘據稱載運毒品的船隻發動攻擊，這次攻擊疑為哥倫比亞左翼叛亂組織的船隻，此外，美國總統川普還宣布將對哥國加徵關稅。赫格塞斯表示，美軍在本月17日執行的一次行動中攻擊了一艘隸屬哥國「全國解放軍」（ELN）的船隻，造成3名船員喪命。法新社 ・ 1 天前
大灣區專線｜南沙推動微短劇產業發展 補助及獎勵最高過百萬人民幣(林凱潼報道)
【Now新聞台】這齣微短劇在南沙開拍，以穿越為主題，講述唐代公主穿越到現代成為一名女教師，與學生之間發生的故事。短劇起用香港演員，以南沙資源的模式合作，在著名景點取景，包括南沙水鄉一條街，以及新開通可以眺望南沙海岸線的濱海大道。南沙街道辦經濟發展辦主任溫凌雲：「我們希望將受年輕人歡迎的產業做大、做強，南沙方案給予南沙的定位是協同港澳、面向世界的，這個定位意味我們更有包容性及開放性，很多政策在南沙方案政策更快速、有豁免權。」為了鼓勵影視產業發展，南沙當局亦會制定清單，列出適合取景的南沙地點，加快審批場地時間、借出服裝，甚至部分攝影器材。南沙文體旅局亦針對精品微短劇進行補助及獎勵，最高可過百萬元人民幣。南沙文化廣電旅遊體育局副局長肖偉波：「第一塊是內容創作，對優秀的、能講好南沙故事的，這些的會給予獎勵；第二是製作環節，投入成本較高的在傳播端，我們特別支持。南沙與粵港澳合作的短劇，在主流平台播出，根據市場表現給出獎勵。」根據統計，中國微短劇用戶規模超過6億人，去年微短劇市場超過500億元人民幣，甚至超越電影。微短劇劇情多元，尺度大於普通電視劇。國家廣播電視總局最近表示，將加強監管微短劇，包括now.com 新聞 ・ 1 天前
以哈衝突結束 美國特使：以色列需協助巴勒斯坦發展
（法新社華盛頓20日電） 美國特使庫許納（Jared Kushner）表示，若以色列希望在加薩戰爭結束後，實現區域整合，就必須協助巴勒斯坦人民「茁壯發展」。庫許納昨天在接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時表示：「我們現在傳達給以色列領導層的最重要訊息是，既然戰爭已經結束，如果以色列希望與更廣泛的中東地區整合，就必須設法協助巴勒斯坦人民茁壯、改善現況。」法新社 ・ 1 天前
法國前總統沙柯吉入獄 創歐盟國家前元首坐牢首例
（法新社巴黎21日電） 法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）今天被押進巴黎一座監獄服刑，成為首位坐牢的歐盟國家前元首，但他仍堅稱自己「無辜」。沙柯吉不僅成為首位入獄的前歐盟國家元首，也是自二戰以來首位被判入獄的法國國家領導人，上一位是與納粹合作的法國維希政府（Vichy Regime）國家元首貝當（Philippe Petain）。法新社 ・ 4 小時前
消防處利用無人機打擊非法燃油轉注 41次巡邏任務中搗破5次非法加油活動(黃穎芝報道)
【Now新聞台】消防處利用無人機打擊非法燃油轉注，在41次巡邏任務中，成功搗破5次非法加油活動。 當懷疑黑點發現有不尋常活動時，這架無人機就會出動，利用鏡頭聚焦觀察，確認不法分子正在非法加油後，即時聯絡地面「油擊特遣隊」執法，當場人贓並獲，不法分子無所遁形，在41次巡邏任務中 ，已成功搗破5次非法加油活動。消防處署理助理處長倪楚豐：「違法分子想逃避執法部門，會轉去較隱蔽的地方或在犯案後迅速離開，或者找些很隱蔽的地方，往往我們去到的時候已經很快離開現場。我們現在用無人機可以更確定哪個範圍，比起我們以前在不同地點安排人員長期監察，省卻了很多時間。」消防又會用手提拉曼光譜分析儀，透過雷射分析物質種類，來推斷樣本是否危險品，不用幾秒就可以得出結果，協助執法。消防處指，今年投訴數字由2023年的128宗，升至今年的500多宗，因此九月起展開全港性執法行動，搗破23個非法油站，提出47宗檢控，檢獲22萬公升柴油，市值約600萬元。而近日犯案趨勢上升，新成立的打擊非法燃油轉注活動策略小組上周召開首次會議，職責包括分享情報、制定策略及宣傳教育。倪楚豐：「策略小組其中一個目的就是與不同政府部門和業界建立now.com 新聞 ・ 2 小時前
連登籲公開非禮案女事主資料 37歲新聞編輯認罪11.3判刑
一名37歲男子涉在連登討論區呼籲公開一名非禮案女事主的個人資料，被控一項「煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪。被告原表示不認罪，案件原定今日(20日)於東區裁判法院開審，被告改為承認控罪。裁判官決定先提取被告的社會服務令報告，案件押後至11月3日判刑，被告獲准以5000港元保釋候判，期間為被告索取社會服務令am730 ・ 1 天前
AWS 一家故障、萬家哀？CrowdStrike 之後，再顯網絡服務過度集中化的風險
AWS 2025 年 10 月大規模雲端當機事件與 2024 年 CrowdStrike 安全軟體更新事故，被視為近年兩起最典型的「數位集中風險」案例——前者癱瘓了網上數以萬計的雲端應用，後者則直接導致全球上千萬台 Windows 系統藍屏。兩者的共通點，揭示科技產業過度集中在少數巨頭供應商手上的脆弱性與系統性風險。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
專家憂心金價嚴重脫離基本面 泡沫可能很快破滅
Capital Economics 首席市場經濟學家 John Higgins 表示，黃金創紀錄的漲勢可能很快就會瓦解。他警告，金屬價格已遠遠超出其「公允」價值，並可能處於泡沫區域。鉅亨網 ・ 2 小時前
黃子佼出庭親認「已離婚」 需負擔贍養費求輕判
台灣藝人黃子佼早前捲入MeToo風波，再因硬碟被查扣而爆出案外案，揭在「創意私房」論壇購買涉購買持有2259部未成年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。今(21日)黃子佼出席高等法院開庭高等法院進行二審審理，首度開腔親認和孟耿如已離婚，需要支付贍養費，請求法庭輕判。他接着走向受害人的律師代表，坦言自己也經歷家庭破碎現況，自認明白被害人的痛苦。不過，對方律師不肯接受黃子佼的道歉，表示他的當事人還年輕，人生剛開始便受害。最後辯論程序後，11月25日上午10點將宣判黃子佼可否獲改判免囚。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
立法會選舉︱民建聯 5 人不參選 陳家珮或接替葉劉出選 累計 21 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 6 天前
胡‧說樓市｜今年蝕讓之最? 屯門緹岸身價慘削半!?
本港樓價指數連升三個月，息口回落加上租金創出新高，市場普遍瀰漫著樓市見底的樂觀情緒，買家信心亦見回升 。然而，為何新聞上巨額蝕讓的成交個案仍然不絕於耳？究竟是市場虛火一場，還是另有內情？Yahoo 地產 ・ 11 小時前
里斯本爬坡纜車榮耀升降機事故 調查報告發現纜線不合規
（法新社里斯本20日電） 葡萄牙首都里斯本知名爬坡纜車「榮耀升降機」今年9月發生脫軌撞毀事故，造成16人喪生，今天公布的官方調查報告指出，這座纜車的纜線不符合標準。「榮耀升降機」事故發生後，里斯本市內其他纜車均已停駛，葡萄牙航空及鐵路事故調查局表示，應待調查人員確認煞車系統在纜線斷裂時仍可以停止車廂，方可恢復運行。法新社 ・ 3 小時前
高市早苗眾議院首輪投票過半 成日本首位女首相（更新）
日本首相石破茂於今日（21日）早上召開內閣會議，按慣例集體辭職，而國會參眾兩院下午舉行首相指名選舉，自民黨新任總裁高市早苗在眾議院首輪投票獲過半數眾議院議員支持當選，成為日本第104屆首相，亦是歷來首位女首相。 根據眾議院的首輪投票結果，高市早苗獲237票，超過過半數所需的233票成功當選，擊敗獲149票的立憲民am730 ・ 6 小時前
高市早苗成首位女日相 范德賴恩讚「創造歷史」
（法新社布魯塞爾21日電） 日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上首位女首相。范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X寫道：「作為日本首位女性首相，您正在創造歷史。法新社 ・ 4 小時前
美中關係緩和股市反彈 新日本首相出爐提振日股
（法新社香港21日電） 美中貿易緊張局勢出現進一步緩和跡象，亞洲股市今天普遍延續漲勢多收高；日本今天迎來新首相高市早苗，讓日本這段時間的政治動盪告一段落，日股收盤再創新高。日股基準日經指數今天收盤再創新高，最終漲幅達130.56點或0.27%，收在49316.06點，逼近50000點大關。法新社 ・ 3 小時前
和別人坦誠相見泡澡我不行！外國人無法理解的日本泡湯文化4大現象
「風呂」是浴缸的日文漢字，但因為日本人可以說是全世界最愛泡澡的民族，幾乎每家每戶浴室都一定會有浴缸，還有錢湯、三溫暖、溫泉、岩盤浴等其它類型風呂，從此衍生出的「風呂文化」更是日本特有，體驗這風呂文化更是外國觀光客前來日本的必訪樂趣。 但這次LIVE JAPAN訪問了居住在日本的外國人對於日本泡澡文化的感想，沒想到有相當多外國人都在泡澡這件事上感受到了相當大的文化衝擊，說不定大家到日本泡溫泉時也曾經有過一樣的感想！？ ※本文為受訪者的個人意見LIVE JAPAN ・ 11 小時前