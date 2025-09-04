白宮歡迎華沙新任總統 川普：願增派美軍駐波蘭

（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普今天以軍機飛越白宮上空儀式，歡迎波蘭新任民族主義總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）到訪，川普表示美國願意對波蘭增派軍力。

自2022年莫斯科全面入侵烏克蘭以來，身為北大西洋公約組織（NATO）成員的波蘭一直處於高度警戒狀態。

川普在兩人會晤時並暗示，如果俄羅斯不結束與烏克蘭的戰爭，美方將採取更強硬的行動。

納夫羅茨基是一名保守派歷史學家，也是川普的熱情支持者。這趟到訪白宮，是他就任波蘭總統後的首次出國訪問。

川普對納夫羅茨基表示熱烈歡迎，包括承諾增派美軍部署波蘭。根據美國媒體報導，目前約有8000名美軍駐紮波蘭，目的在強化北約的東翼防線。

今天在白宮橢圓辦公室，79歲川普與42歲納夫羅茨基握手後表示：「如果他們希望，我們會派遣更多兵力…會全力支持波蘭，協助波蘭的自我防禦。」

川普又說，納夫羅茨基抵達時，美軍F-16與F-35戰機飛越上空表演，這是「特別紀念」波蘭F-16飛行員卡拉科維安少校（Maciej “Slab” Krakowian），他於上週準備飛行表演時不幸身亡。

川普談及這位飛行員時說：「對波蘭來說，他是一位傳奇人物。」

納夫羅茨基隨即讚揚美軍駐紮波蘭，並表示這是「史上首次」波蘭樂於接納外國駐軍。

他強調華沙的目標是繼續在北約內增加軍費開支，以應川普的要求；即便是波蘭的國防預算占GDP比例已是北約會員之冠。（編譯：紀錦玲）