白宮附近槍擊案 川普證實一名國民兵殉職

（法新社華盛頓27日電） 美國總統川普今天表示，前一日在白宮附近遭槍擊的兩名國民兵之一貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已經身亡，另一名士兵則「正在為生命奮鬥」。

川普在與美軍進行感恩節視訊通話前不久得知了貝克斯特羅姆的死訊；他讚揚貝克斯特羅姆是位「備受尊敬、年輕且出色的人」。

川普在對部隊發表談話時表示：「另一位年輕人正在為生命奮鬥。他的情況非常糟糕。」