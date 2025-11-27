白宮附近2名國民兵遭槍擊 嫌犯被捕

（法新社華盛頓26日電） 兩名美國國民兵今天在白宮附近遭到槍擊，一名嫌犯被拘留。這起非比尋常的安全事件，可能會加劇有關總統·川普打擊犯罪行動的爭議。

聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）表示，兩名士兵同為川普下令在全美部署的軍事化打擊犯罪行動成員，他們目前都「情況危急」

西維吉尼亞州州長莫瑞西（Patrick Morrisey）一度誤稱這兩名派遣自該州、駐守首都的士兵已經身亡。。

華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）表示，這起事件是「一名槍手所為的有預謀槍擊」。她說：「嫌犯已被拘捕。」

廣告 廣告

這是自川普今年1月開始第二個任期後不久，下令向幾個由民主黨人管理的城市部署軍隊以來，發生的最嚴重的涉及國民警衛隊的事件。

這位當時正在他佛羅里達州高爾夫俱樂部的共和黨人，

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）平台發文怒斥槍手是「禽獸」，還說嫌犯「傷勢也很重，但無論如何，都將付出非常沉重的代價」。