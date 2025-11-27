白宮附近2名國民兵遭槍擊 嫌犯被捕

大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
大埔宏福苑五級火至今 44 死｜港姐謝嘉怡透露祖母家遭火燒｜差估私宅租金指數 200.2 破頂｜11 月 27 日・Yahoo 早報
宏福苑火警焚燒 10 多小時至今仍未救熄，截至周四清晨 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員，另外有 58 人受傷，留醫傷者當中有 15 人危殆、23 人嚴重，另外有 279 人仍然失聯，死亡數字超越 1996 年的佐敦嘉利大廈 41 死五級火警。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 7 小時未救熄，波及共七座大廈，至晚上仍有高層居民被困。小紅書等平台有網上影片，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援，政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 5 小時未救熄，入夜更越燒越烈，波及共七座大廈起火。消防處晚上見記者表示，火警中有 9 人不幸在現場被界定死亡，另有 4人送院後不治，令死亡人數上升至 13 人，包括一名消防員；另有至少 15 人受傷，包括兩名消防員。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今（ 26 日）發生五級火，多幢大廈外牆棚架及防護網被焚毀，火勢蔓延至入夜未熄，晚上仍有高層居民被困。有居民表示，火警發生時未聽到大廈火警鐘響，「由頭到尾無響過」，亦有居民指，由街坊群組的消息得知發生火警，部分街坊自發逐戶拍門，提醒鄰居要撤離。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑大火 36死279失聯
搭有竹棚圍網進行大維修的大埔居屋宏福苑，昨日發生本港回歸以來第二宗五級火警，特首李家超今日凌晨1時許在沙田威爾斯親王醫院慰問受傷人員後見記者公布，五級火已逐步受控，事件釀成36死29人留醫，多達279人失聯；3名消防員一殉職兩受傷。宏昌閣外牆棚架最先起火，幾近燒通頂，因貼近毗鄰兩廈，火種迅即蔓延如「火燒連環船」，同屋苑共7幢大廈陷入大火，至昨晚深夜仍未救熄。警方設查詢熱線1878999，助市民尋找懷疑受傷或失聯親友。信報財經新聞 ・ 6 小時前
女子倒斃旺角唐樓非法賭檔
【Now新聞台】一名女子下午被發現倒斃在旺角一個非法賭檔，警方列作屍體發現案。 警員在現場調查，下午二時許警方接報，該33歲女子昏迷倒臥旺角通菜街83號一個單位閣樓，救護員到場證實她死亡，警員在單位檢獲懷疑吸毒用的冰壺及電子煙，拘捕49歲男子涉嫌經營賭博場所及管有工具可作吸毒用途。現場消息稱，死者為賭檔顧客，有不良嗜好。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前