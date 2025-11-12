白宮：川普希望12日簽署法案 結束政府停擺

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
其他人也在看
美國政府停擺｜近 8 千航班取消 空管人員無糧出 須請假搵兼職 航空局擬削 10% 航班｜Yahoo
美國參議院在周一（10 日）通過臨時撥款法案，有望結束聯邦政府停擺，法案正留待眾議院最終批准。不過在停擺未結束前，由於空中交通管制員人手持續不足，美國聯邦航空局（FAA）和航空公司繼續取消大量航班，自上周五（7 日）以來已經有超過 7,900 個航班被取消。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
澳洲將移民安置島礁惹議 諾魯總統低調訪澳引關注
（法新社雪梨12日電） 澳洲最近將移民安置太平洋島國諾魯等地遭受批評之際，諾魯總統亞定（David Adeang）本週低調訪問澳洲，與多位部長會面，而兩國政府對於亞定訪問行程皆密而不宣。法新社報導，數週前澳洲才將一批移民送往諾魯的荒涼環礁上安置，他們大約有350人，其中許多人因重罪被定罪。法新社 ・ 16 小時前
蘇哈托獲印尼追封為「國家英雄」 獨裁史惹爭議 人權組織憂「新秩序」重現｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印尼政府周一（10 日）在雅加達國家宮頒發「國家英雄」榮銜予已故獨裁總統蘇哈托（Suharto），即現任總統普拉博沃（Prabowo）的岳父，事件在當地引發爭議，外界憂慮政府此舉象徵印尼或出現威權主義回潮。Yahoo新聞 ・ 1 天前
法國力推提早對小包裹加關稅 德國財長稱不想要中國「垃圾」
【彭博】--Bloomberg ・ 3 小時前
美參院通過撥款法案 待眾院表決結束停擺
美國參議院周一通過臨時撥款法案，將結束破紀錄的逾40天政府停擺。總統特朗普周一稍晚稱共和、民主兩黨達成好協議，反映他支持協商後的法案。臨時撥款法案仍有待由執政共和黨控制的眾議院表決，眾院目前是休會期，議長約翰遜渴望盡快結束政府停擺，周一呼籲議員盡快回華府投票。但相信議員仍會待眾院周三復會才表決該法案。 共和黨控制am730 ・ 1 天前
40兆美元大關不遠了！高盛執行長警告：美國債加速膨脹 再不管就等著清算
知名投行高盛集團 (GS-US) 執行長 David Solomon 近日就美國國債飆升發出嚴厲警告，直言若當前財政路徑持續，且經濟擴張無顯著增長，「將會有一場清算」。鉅亨網 ・ 13 小時前
政府重啟難救旅客！美國航空業警告：航班恐亂到感恩節
《CNBC》周二 (11 日) 報導，美國航空業者警告，儘管國會正朝結束歷史最長政府關門邁進，但航班混亂恐仍持續數日。航空公司指出，機師與航管人員調度需時間恢復，班表難以立刻全面回復正常，加上感恩節旅運高峰將至，恐再掀全國性延鉅亨網 ・ 1 天前
杜曹: 英格蘭不會帶五名10號仔出戰世界盃
英格蘭作為歐洲首支已套得來年世界盃入場券的球隊，主帥杜曹表示基於戰術體系，比寧咸、霍頓與哈利簡尼無法同時正選出場。此外，太多10號仔球員也是問題。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
亞股大多收跌
（法新社香港11日電） 美國政府停擺有望落幕推升巿場走揚後，動能無以為繼，亞洲股市今天未能延續漲勢。美國國會議員就結束40多天政府關門達成協議後，激勵股市本週強勢開局。法新社 ・ 1 天前
錢志敏囚11年8個月 「加密女王」50億比特幣洗錢案 英法官：動機純粹貪婪｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有「加密女王」之稱的中國女商人錢志敏（Qian Zhimin），被指從逾十萬名中國長者騙取資金購買加密貨幣，後逃往倫敦試圖將有關資產「洗白」，期間生活奢華。這宗涉約 50 億英鎊（約 510 億港元）、英國歷來最大宗的比特幣洗錢案周二（11 日）在英國判刑，錢志敏承認洗錢罪及持有和轉移犯罪所得，被判處11年8個月監禁。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
美政府停擺有望結束 川普：兩黨協議非常好
（法新社華盛頓10日電） 美國聯邦參議院昨晚在8個民主黨團成員倒戈合作下，讓協議案通過初步審查，美國史上最長的政府停擺在本週內有望結束；總統川普今天讚揚兩黨的妥協方案「非常好」。恢復撥付聯邦經費的妥協方案，昨晚在參議院獲得突破，通過了初步審查，不過，國會何時最後表決確定，目前尚未明朗，但預料美國史上最長的政府關門可望在本週內結束。法新社 ・ 1 天前
日官房長:已就高市早苗涉台言論向中方說明 日方在台灣問題立場沒變
日本內閣官房長官木原稔表示，已就首相高市早苗在國會答辯時稱，如果台灣有事，可能屬於日本「存亡危機事態」一事，向中方說明有關發言的主旨，以及日本政府的立場，強調台海和平穩定十分重要，日方一貫認為台灣問題應該透過對話和平解決。木原稔指出，1972年的《日中聯合聲明》，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，強調日方在台灣問題立場沒變，將進一步在廣泛領域加強與中方溝通，透過雙方努力減少難題和懸案，增進理解與合作。 中方早前批評高市早苗的言論露骨挑釁，公然鼓吹武力介入台海的可能性，嚴重違背一個中國原則，以及中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，中方強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。(ST)infocast ・ 1 天前
俄羅斯警告任何一方都不應質疑千島群島領土歸屬
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫警告，任何一方都不應質疑千島群島、即日本稱為北方四島的領土歸屬。 俄羅斯外交部早前強調，南千島群島根據二戰結束後簽訂的協議以及聯合國憲章，已歸屬俄羅斯。俄羅斯與日本在二戰結束後一直未能簽署和平條約。日本要求歸還南千島群島四島，作為與俄方簽訂和平條約的條件。兩國一度磋商合作開發四島；但俄烏戰事爆發後，日本向俄羅斯實施多輪制裁，俄方拒絕與日方就和平條約開展談判，取消日本公民前往南千島群島的免簽政策，暫停與日本開展經濟合作進行交流。(ST)infocast ・ 1 天前
美國會議員炒股禁令再闖關 眾議院將啟動審議 投票前景仍充滿變數
美國國會議員們一邊參與政策制定，一邊在股市中大賺美金的行為，一直引發爭議。本周，一位關鍵議員宣布，一旦美國政府重新開門，眾議院將正式審議這項股票交易禁令。鉅亨網 ・ 16 小時前
美國政府「開門」將是慢動作 重啟時間或達一周以上
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 2 小時前
內地傳干預中芯晶片分配 優先滿足華為等巨企需求
《華爾街日報》引述知情人士報道，內地先進半導體的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始干預晶片製造商中芯國際(00981.HK) 的產出分配方式，試圖優先滿足華為這家科技巨頭和國家領軍企業的需求，華為利用中芯國際的技術生產AI晶片。報道指，中國政府正在積極採取措施，幫助國內科技巨頭應對美國晶片限制措施帶來的壓力，而中國的科技公司也在紛紛採取變通辦法，如爭奪有限的國內產能，或將兩枚或多顆小晶片封裝在一起，來彌補算力的不足；在某些情況下，一些實驗室甚至在走私緊缺的高性能輝達(Nvidia)晶片。知情人士稱，備受關注的AI初創公司DeepSeek今年早些時候因晶片短缺而不得不推遲發布其最新模型。華為等公司正在拼湊變通辦法，包括將數以千計的晶片捆綁到一起，組成龐大且耗電高的系統，以幫助訓AI模型。中國企業和政府不遺餘力地應對美國近期的出口限制措施，突顯出這場AI霸權爭奪戰是多麼利害攸關。知情人士說，有關部門已指示國有數據中心停止使用輝達的晶片，一些數據中心甚至將已投入使用的輝達產品停用。有關部門還告知企業不要使用一款較舊的輝達產品。不過，工程師已習慣輝達的專有軟體生態系統，一些人表示，他們在使用國內infocast ・ 13 小時前
【Lest We Forget】國殤紀念日哀悼戰爭亡魂 「記憶的責任永不消失」
今日是國殤紀念日（Remembrance Day），全球多個國家舉行紀念活動，悼念為國捐軀的戰士。在澳洲，總理阿爾巴尼斯說，時光會流逝，但記憶的責任永不消失。在香港，主要紀念活動已於周日（9 日）舉行，但仍有國際學校師生戴上虞美人花，向戰爭亡魂致敬。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國出手！點名德國幫忙撤銷荷蘭對安世半導體「沒收令」
根據《路透》報導，中國商務部長王文濤周二 (11 日) 表示，希望德國能出面敦促荷蘭政府撤銷對中資晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的接管行動，呼籲歐洲在半導體供應鏈危機中「採取實際行動，糾正錯誤做法」。這是中國首次公開鉅亨網 ・ 1 天前
俄軍入侵近4年 貪腐醜聞與司法風暴考驗澤倫斯基
（法新社基輔12日電） 俄羅斯入侵近4年的時刻，一宗重大貪腐醜聞以及愈來愈多針對烏克蘭總統府人士利用司法系統恐嚇與壓制批評者的指控，震撼了基輔，對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）構成重大考驗。外界愈來愈關注澤倫斯基將如何回應。法新社 ・ 9 小時前
中國多地稅務部門運用「大數據」追繳居民未申報海外收入的税款
中國政府加大力度對取得境外所得的居民徵稅，這是打擊規避資本管制的跨境交易更廣泛舉措的一部分。Bloomberg ・ 18 小時前