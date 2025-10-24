白宮：政府持續關門 美10月通膨報告恐無法出爐

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
幣圈震撼！特朗普出手赦免趙長鵬 WSJ揭與家族加密事業關聯
美國總統特朗普周四 (23 日) 宣布，正式赦免加密貨幣交易所幣安 (Binance) 創辦人趙長鵬 (Changpeng Zhao)。趙長鵬此前承認違反美國反洗錢法，被司法部起訴並定罪。白宮在聲明中表示，這項特赦旨在終結拜登政府對加密產業的「政治打壓」。鉅亨網 ・ 1 天前
安世半導體事件掀波 荷蘭總理稱非針對中國
（法新社布魯塞爾23日電） 隨著歐洲聯盟（EU）與中國之間的貿易緊張關係升溫，荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）今天表示，荷蘭政府接管中資安世半導體（Nexperia）的行動「並非針對中國」。荷蘭官員9月底援引一項冷戰時期的法律，以國家安全為由，實質上接管了安世半導體。法新社 ・ 1 天前
川普不滿外國買便宜藥！擬祭關稅手段 逼各國藥價與美國看齊
美國總統川普傳出計畫啟動貿易調查，考慮以關稅手段迫使外國政府調高藥價，讓藥品價格與美國看齊。川普批評各國以低價購入美國藥品，形容這是「全球在美國創新上搭便車」，此舉恐再掀國際貿易緊張。鉅亨網 ・ 1 天前
中國反腐風暴顯崢嶸 四中全會出席率創文革以來新低
【彭博】--Bloomberg ・ 23 小時前
美國將宣布對俄羅斯實施重大制裁
美國財政部長貝森特表示，隨著俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，美國政府將大幅增加對俄羅斯的制裁。 貝森特未透露即將出台的制裁的更多細節，但表示制裁將短期內宣布。 包括共和黨人在內的美國國會議員在等待白宮批准，準備對一項法案進行投票，該法案將對俄羅斯實施嚴厲制裁，並針對向克里姆林宮購買石油的國家。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
加拿大總理稱與美國關係不會再像以前
據央視新聞報道，加拿大總理卡尼於10月22日發表講話稱，加拿大與美國緊密的經濟關係已經結束，兩國關係永遠不會再像以前一樣。卡尼稱，加拿大正面臨關鍵時刻，美國已經從根本上改變貿易方式，並將關稅提高到上世紀30年代經濟大蕭條時期的水平，這意味著加拿大的經濟戰略需要進行重大改變。加拿大計劃促進國內建設和投資，並擴大對世界各地合作夥伴的出口，在接下來的十年中使對美國以外市場的出口翻倍。此外，加拿大政府也計劃削減開支，控制移民數量。(CW)infocast ・ 1 天前
美軍攻擊疑似運毒船釀5死 川普與裴卓言詞交鋒
（法新社華盛頓22日電） 美國宣布在太平洋攻擊疑似運毒船隻造成5死後，美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天隔空激烈言詞交鋒。與此同時，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布在太平洋發動了兩波攻擊，一次在今天，另一次在前一天；他在社群媒體貼文發布船隻被火焰吞噬的畫面。法新社 ・ 1 天前
特朗普尋求與習近平達成全面協議 分析人士認為困難重重
【彭博】— 美國總統特朗普下周將和中國國家主席習近平會面，特朗普希望在這場重磅互動中速戰速決，即使最終結果達不到他就世界兩大經濟體之間競爭的核心問題所設想的全面協議。Bloomberg ・ 13 小時前
特朗普警告以色列：併吞約旦河西岸將失去美國支持！
美國總統特朗普警告以色列，若以色列併吞約旦河西岸，將失去美國所有支持。鉅亨網 ・ 7 小時前
特習會要來了！中國外交部：習近平將赴韓出席APEC領袖峰會
中國外交部發言人周五（24 日）宣布，應大韓民國總統李在明邀請，中國國家主席習近平將於 10 月 30 日至 11 月 1 日赴韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國是訪問。鉅亨網 ・ 9 小時前
立法會選舉︱蘇長荣不競逐連任 自由黨梁進出戰飲食界接替張宇人 累計 23 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 1 週前
美國國債首次超過38萬億美元 兩個月間增加1萬億美元
美國《哥倫比亞廣播公司》報道，美國財政部數據顯示，美國國債首次超過38萬億美元。報道指，美國聯邦政府停擺可能增加國債，因可能令經濟活動及財政決策推遲，暫停聯邦政府計劃並重啟亦可能增加開支。 無黨派非牟利組織Peterson Foundation行政總裁Michael A. Peterson指，美國國債僅兩個月前才超過37萬億美元，目前國債增長步伐是2000年以來增長率的兩倍，該組織亦指，美國國債利息支付預計將從過去十年的4萬億美元，升至未來10年的14萬億美元。 美國歷史上最長政府停擺在2018年發生，當時停擺為時35天，國會預算辦公室估計停擺導致經濟損失110億美元，主要因為聯邦員工支出減少。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
外交部:強烈譴責美方網攻中國關鍵基建 將採必要措施捍衛網絡主權
內地國家安全機關近期破獲一宗美國大型網絡攻擊案，指掌握美國國家安全局網絡攻擊，入侵中國國家授時中心的證據。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上強烈譴責，批評美國政府網絡攻擊，入侵中國關鍵基礎設施，為未來大範圍的破壞行動實施網絡預制，將採取一切必要措施，堅決捍衛中國網絡主權和安全。 郭嘉昆指，中國網絡安全機構曾發表報告，指美方散布所謂「伏特颱風」，實際是國際勒索軟件組織，中方近日發布的相關案例向國際社會展示甚麽是真正的「伏特颱風」行動，再次證明美國是全球最大的網絡攻擊策源國，美國政府行徑極易引發誤解、誤判，是非常不負責任的行為，敦促美方立即停止對中國關鍵基礎設施的網絡攻擊。(ST)infocast ・ 7 小時前
英國發表香港半年報告 促釋放黎智英及關注黃之鋒被加控 港府狠批：說長道短、政治凌駕法治｜Yahoo
英國政府發表最新一份香港半年報告，英國外相顧綺慧指，雖然香港維持經濟、貨幣及金融自主，但民主權利和自由情況持續被侵蝕的情況令人深切關注。她對於港府以國安法律削弱政治多元感到擔憂，提及民主黨及社民連被迫解散，被囚禁的黃之鋒被加控罪名，壹傳媒創辦人黎智英在長期關押下健康堪憂，重申要求立即釋放他。特區政府強烈譴責和反對報告，批評是失實言論和污衊抹黑，必須嚴厲直斥其非。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
國家外交部：堅決反對歐盟擬制裁12間中國公司 已提出嚴正交涉
對於歐盟擬制裁12間中國公司，中國外交部發言人郭嘉昆表示，歐方一再以涉俄為由對中國企業發起非法單邊制裁，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。 他指出，中方多次強調中國不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，一直致力於勸和促談，沒有向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項的出口。 他續稱，包括歐美在內的大多數國家都在與俄羅斯開展貿易，歐方根本沒有資格對中俄企業正常交往合作說三道四。中方敦促歐方停止拿中國說事、損害中方利益，這不利於中歐關係健康穩定發展。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當權益。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美企促撤華穿透性出口管制 實體清單子公司受牽連 損供應鏈
美國9月底把出口管制擴大至受制裁公司持股逾50%之子公司，令大量公司墮入法網，並觸發今輪中美貿易局勢升級。由甲骨文、亞馬遜和埃克森美孚等美國企業組成的游說團體，最新就要求美國總統特朗普政府立即暫停對中國實施的穿透性出口管制，指相關限制導致價值數十億美元的美國出口活動受阻，並將促使中國等國家把美國企業由供應鏈中剔除。信報財經新聞 ・ 1 天前
加密幣安｜特朗普特赦幣安趙長鵬 趙長鵬：推動美國成全球加密貨幣之都
美國白宮宣佈，總統特朗普特赦加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人趙長鵬，他在2023年被指控違反美國反...BossMind ・ 11 小時前
立法會選舉2025｜港澳辦：放棄連任者「高風亮節」有人編造 「中央干預選舉」偽命題｜Yahoo
立法會選舉提名期今日（24 日）開始，港澳辦發表署名「港澳平」文章〈選舉不容干擾破壞〉，表示反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，「必須警惕其捲土重來」。對於任何勢力以任何方式干擾破壞選舉的言論和行為，「都逃不脫法律的追究和嚴懲」，特區執法和司法機關絕不會坐視不理。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
立法會選舉2025｜自由黨派 5 人出選 邵家輝及李鎮強爭取連任 棄航運交通界｜Yahoo
立法會換屆選舉提名期將於 10 月 24 日展開。自由黨今日（23日）公布參選名單，一共派出 5 人參選。自由黨主席邵家輝及現任選委界議員李鎮強競逐連任，南區區議員梁進出戰飲食界，接替張宇人。至於航運交通界議席，現任議員易志明早前宣布不參選，自由黨沒派人出選，意味該黨會失去自 1998 年起佔據的席位。Yahoo新聞 ・ 1 天前
國家外交部：中方堅決反對美國對古巴封鎖制裁
國家外交部發言人郭嘉昆表示，美國對古巴實施60多年的全面封鎖，對古巴人民造成深重災難，美方不反躬自省，反而變本加厲，大搞脅迫外交，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，違背國際人道主義原則，公然站在了公道正義的對立面，必將遭到國際社會的普遍反對。 郭嘉昆表示，中方堅決反對美國對古巴封鎖制裁，自1992年起，已經連續32次在聯合國大會投票支持古巴發起的關於取消美國對古封鎖的決議，全世界近190個國家均支持這一決議，人心向背一目了然。中方將繼續堅定支持古巴人民走符合本國國情的發展道路，維護主權和尊嚴，反對外來干涉和封鎖。敦促美國盡早取消對古巴全面封鎖，將古巴從所謂「支恐」國家名單中移除，多做有利於改善古美關係、促進地區和平穩定的事。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前