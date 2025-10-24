白宮：政府持續關門 美10月通膨報告恐無法出爐

對於歐盟擬制裁12間中國公司，中國外交部發言人郭嘉昆表示，歐方一再以涉俄為由對中國企業發起非法單邊制裁，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。 他指出，中方多次強調中國不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，一直致力於勸和促談，沒有向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項的出口。 他續稱，包括歐美在內的大多數國家都在與俄羅斯開展貿易，歐方根本沒有資格對中俄企業正常交往合作說三道四。中方敦促歐方停止拿中國說事、損害中方利益，這不利於中歐關係健康穩定發展。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當權益。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前