白宮：新TikTok美國實體董事會7席 美國人將占6席

（法新社華盛頓20日電） 白宮今天表示，熱門短影音平台TikTok中國母公司出售平台在美國業務的協議，將會成立一個由美國人主導的董事會。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「管理（TikToK）平台在美國業務的董事會將有7席，其中6席會由美國人出任。」

她並指出，相關協議可望「在未來幾天內」簽署。

美國政府以國家安全為由，強制要求中國母公司字節跳動出售TikTok美國業務。美國前總統拜登（Joe Biden）任內，國會通過立法，要求字節跳動出售TikTok在美業務，否則將面臨禁用命令。

廣告 廣告

包括川普首任總統任期在內的美國決策官員警告，中國可能透過TikTok蒐集美國用戶資料，或影響在社群媒體上看到的內容。

但川普在2024總統大選競選期間，利用TikTok這個深受年輕人青睞的平台，成功吸引更多支持者。這位共和黨籍總統已經多次延後實施禁令，並尋求解決方案。

據報導，可能接手TikTok美國業務的投資者包括科技巨頭甲骨文（Oracle）。甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）不僅是全球最富有的人之一，也是重要的川普支持者。

李威特似乎證實甲骨文將參與此案。她告訴福斯新聞頻道：「美國最頂尖的科技巨擘之一甲骨文將負責資料與隱私權保護，演算法同樣將由美方掌控。」

她還說：「這些細節都已經談妥，目前只差協議正式簽署。」

川普與中國國家主席習近平於19日通話。川普表示，習近平已在電話中「批准」這項協議，但他隨後又說，「我們還需要簽署」。中國方面則未確認任何協議。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）引述知情人士報導，美國政府可能可從投資方取得數十億美元的費用，作為協議的一部分。