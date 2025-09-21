76 歲李義獲薦「再度任命」終院常任法官
白宮：H-1B新簽證費為一次性費用 不影響現有簽證
（法新社華盛頓20日電） 美國H-1B工作簽證的10萬美元（約新台幣300萬元）一次性新費用將於明天生效，白宮官員今天澄清，這僅適用於新申請人，而非再入境美國的已持有效H-1B簽證者以及續簽者。
美國總統川普（Donald Trump）昨晚簽署行政命令，將H-1B簽證申請費用提高至10萬美元。
白宮說明，新制費用不會影響重新入境美國的現有簽證持有者或續簽者，而是率先適用即將參與H-1B簽證抽籤的新申請者。
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天強調這是年費，但不具名的白宮官員今天指出，這是只在申請時收取的「一次性費用」。
美國政府昨天宣布H-1B簽證新規後，許多美國企業的員工感到擔憂，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）母公司Alphabet等企業建議部分持H-1B簽證的員工留在美國。（編譯：洪培英）
