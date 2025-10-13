白川鄉點燈2026｜名古屋直航機票最平$1,792起！即睇買平價機票攻略

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2025白川鄉合掌村點燈活動，受到全球暖化而導致冬天降雪量減少，以及日落的時間影響，由往年的6場減至4場，2026年亦都一樣只有4場，分別於1月12日、18日、25日及2月1日舉行，時間為5:30pm至7:30pm，準備飛到當地親眼欣賞童話式美景的旅客們，是時候計劃購買門票及機票！今次幫大家比拼3大航空HKexpress、國泰航空及日本航空的名古屋來回機票價格，最平每位只需$1,894起；另香港航空則顯示未有航班提供，Asia Miles則未有放位，不過留意機票及航班安排隨時有變，大家睇清楚先好買啦！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

2026年白川鄉合掌村點燈活動資訊

白川鄉點燈2026活動，十足聖誕卡上的童話夢幻景色，單是幻想也感覺到溫馨浪漫。打算前往的話，可以先看看以下資訊。

白川鄉點燈2026日期，由1月12日起連續4周舉行：1月12日、1月18日、1月25日、2月1日

點燈時間：5:30pm-7:30pm

地點：白川村荻町地區（地圖按此）

點燈區域：和田家、上町、明善寺、西側周邊

白川鄉夢幻得脫離現實，想欣賞點燈活動便要提早預備，因為點燈活動由2019開始變成事前預約制。（相片來源：Getty Images）

十足聖誕卡上的童話夢幻景色，單是幻想也感覺到溫馨浪漫。（相片來源：Getty Images）

三大航空公司名古屋機票比拼

若大家對2026年白川鄉合掌村點燈活動入場票志在必得，就要著手睇定名古屋機票了！由於白川鄉周邊沒有火車站，大家可從名古屋乘高速巴士前往，車程約2個小時左右。Yahoo購物專員今次為大家超前部署，早於10月9日2pm幫大家比拼3大航空的名古屋機票票價，以2026年1月11日出發、1月15日返港的機票為例，最平來回連稅只需$1,894起，一齊睇睇！香港航空則顯示未有航班提供。

1. HK Express 名古屋來回機票價（含稅項及附加費）

航班時間：去程3:35pm-8:05pm，回程3:25pm-7:15pm

「輕便飛」包括一件隨身物品｜$1,894起

「經濟飛」包括一件隨身物品及一件登機行李｜$1,994起

「隨心飛」包括一件隨身物品及一件20kg寄艙行李｜$2,494起

網址：按這裡

HK Express名古屋來回機票價格$1,894起。

2. 國泰航空 名古屋來回機票價（含稅項及附加費）

航班時間：去程9:35am-2:10pm，回程3:15pm-7:10pm

票價：$3,666起（包1件23公斤寄艙行李）

網址：按這裡

國泰航空名古屋來回機票$3,666起。

3. 日本航空 名古屋來回機票價（含稅項及附加費）

航班時間：去程9:35am-2:10pm，回程3:15pm-7:10pm

票價：$8,256起

網址：按這裡

日本航空名古屋來回機票$8,256起。

4. 香港航空來回機票價（含稅項及附加費）

未有航班提供

香港航空則顯示未有航班提供。

Agoda預訂最平！每人$1,792就有交易

要快速比較各間航空公司價錢及時間，可以到Trip.com、Agoda、HopeGoo等旅遊平台格價！以同樣出發日期及回程日期在旅遊平台搜尋，3個平台顯示最平是HK Express，不過價錢上Agoda票價最低，每人$1,792起、Trip.com $1,853起、HopeGoo $1,860起，都比官網便宜。如想坐得舒服一點，就可以預訂國泰航空，經Agoda預訂比官網平$144，每人只要$3,522起，包一件23KG寄艙行李限額及7KG手提行李。

按此經Agoda預訂 按此經HopeGoo預訂 按此經Trip.com預訂

名古屋除了白川鄉，還有大量寫意悠閒的旅遊景點。（相片來源：Getty Images）

飛名古屋記得歎返碗名物鰻魚飯！（相片來源：Getty Images）

更多相關文章：

日本白川鄉2026│白川鄉合掌村點燈活動1月12日開催！超前部署睇童話雪境 附完整預約攻略

日本紅葉預測2025出爐！全國受高溫影響紅葉季再推遲 即睇東京/大阪等14個地區最佳觀賞期

東京初秋限定靚景！11萬株萬壽菊橙黃色花海震懾眼球 同期還有洋菊、雞冠花、紅色波波草盛放中

名古屋近郊靚景！日本唯一雙層纜車 飛驒高山地區海拔2,000米觀星

日本旅行都可以用八達通 app 付款了！整合 PayPay、八達通港元餘額即時兌日元

香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期

機票優惠｜北京、重慶來回機票連稅$588起！連稅包23KG行李、2026年1月31日前出發

札幌酒店優惠｜札幌京阪酒店每晚低至$99！還可免費歎溫泉 鄰近JR札幌站、交通購物超方便

大阪酒店優惠｜梅田Intergate酒店人均低至$349.5！鄰近大型購物中心/免費歎咖啡、下午茶、宵夜

日本廉航ZIPAIR獲四星評級！機艙走黑白型格風、免費Wi-Fi、全平躺商務艙

日本退稅新制「先付後退」明年11月上路！退稅步驟、重點變動一次睇清

台北機票優惠｜長榮航空飛台北只要$388！一口價連稅包23KG行李