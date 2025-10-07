中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
白川鄉從美景變驚魂的內幕！ 遊客遇熊襲的駭人危機真相！
合掌村的意外驚魂
哎喲，這世界遺產白川鄉，本來是賞雪合掌屋的浪漫天堂，誰知10月5日早上8點半，突然變成驚悚片場！😱 岐阜縣白川村官方表示，一隻亞洲黑熊從樹叢撲出，抓傷一名40多歲西班牙遊客的右上臂。
男子當時和同伴步行去荻町觀光台接駁巴士站，熊長約1米，事後他走到巴士總站求助，傷勢輕微，送醫包紮。TBS新聞畫面顯示，現場封鎖路段，獵人巡邏，遊客直呼「本來來拍美照，沒想到拍驚魂！」這10年來首起熊襲人事件，讓人忍不住想：野生動物怎麼也來湊熱鬧？
熊出沒的背後成因
為什麼偏偏選在白川鄉？村公所解釋，附近熊蹤跡增多，可能是秋季食物短缺，熊下山覓食。Yahoo新聞報導，這隻小黑熊體型不大，但攻擊性強，男子僅擦傷，幸好沒深抓。
ETtoday補充，2025年日本熊患升溫，北海道和東北頻傳事件，白川鄉這波是中部首例。環境省數據顯示，2024年全國熊出沒2萬多起，遊客區也淪陷。
村方呼籲，賞景時別單獨走小路，帶鈴鐺或棍棒防身。這熊襲，不只傷人，還提醒大家：大自然可不是IG濾鏡那麼美。
當地應對的緊急措施
事件爆發後，白川村行動超快！封鎖川道和觀光台行人路，警方和獵人聯手搜熊，暫停巴士服務。😤 TVB新聞提到，村民被叮囑鎖門窗，遊客改走大路。
白川鄉觀光協會發公告：「安全第一，熊出沒請報警。」這波危機，讓平日寧靜的合掌村像戰區，遊客改線去高山或金澤。Kyodo News指出，岐阜縣熊監測系統已擴大，未來或加裝陷阱。這應對，雖然倉促，但也讓人鬆口氣：至少沒釀大禍。
遊客安全的小提醒
西班牙男子運氣好，只擦傷手臂，但這事兒敲醒不少人。日本熊襲遊客案例雖少，卻有前車之鑑。😉 Backpackers論壇網友分享：「白川鄉雪季美，但小心野生動物！」LIVE JAPAN訪談外國遊客，讚合掌屋感動，卻也提困擾如熊蹤。
環境省指南：遇熊別跑，裝死或大喊，帶胡椒噴霧。2025年訪日外國人3700萬，白川鄉年客200萬，這事件或讓大家多點警覺。旅行本該開心，別讓熊搶鏡頭啊！
Japhub小編有話說
白川鄉這熊襲，笑中帶驚，從合掌美景到野生驚魂，西班牙哥的擦傷算幸運！😆 小編建議，下次去賞雪帶鈴鐺防熊。你呢？
有沒有遇過動物糗事？快留言分享，或者告訴我們，白川鄉安全秘訣。誰說旅行無驚喜？這次是毛茸茸的！
