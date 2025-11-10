鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色，且有份參演早前在TVB播出的《金式森林》。白彪早年與初戀女友結婚及育有三名子女，舉家移民到加拿大後，白彪為工作而兩地走，其後夫妻因聚少離多而鬧婚變，最後終於和好。
白彪近年經常在港做拍攝工作，並且開設抖音帳號，似已回流定居內地，而近日有網民拍得他在佐敦上海街與一名身材豐滿的中年女子繞手逛街，相片流出後惹來網民關注，紛紛揣測白彪的家庭狀況是否有變。
從照片可見，白彪身穿印有圖案的白色T恤，配上綠色短褲，打扮與一般年輕人無異，其身型健碩肚腩不大，完全不似年近八旬的老翁。而中年女子身材玲瓏浮凸，配上一頭深棕色長髮，身穿綠色貼身上衣，把豐滿身材表露無遺。該女子的右手繞着白彪的左臂，白彪則左手插袋。
翻查網上資料，早於2023年7月，白彪亦曾與一名身穿同款綠色貼身上衣的女子合照，當時同枱另有一名女粉絲，白彪在相中伸出兩手分別搭着兩女的肩膊，表情相常愉快。
