「白斑超模」Winnie Harlow來香港演繹「旗袍之美」！一襲東方剪裁，映出她最自信的高光
國際超模Winnie Harlow，最近現身香港出席「愛彼150週年慶典」之外，也特意在香港拍攝並挑戰中式旗袍造型。旗袍修身剪裁貼合身段線條，開衩與立領之間拿捏得體，Winnie Harlow把東方韻味演繹得優雅又大方。即使是外國人，亦能把旗袍穿出氣韻與格調。
Winnie Harlow不以瑕疵為憂，反而讓真實膚況與旗袍的光澤面料相互映襯，視覺對比更突顯個人魅力與態度。
「白斑超模」Winnie Harlow，她的故事早已感動無數女生：從年少因白斑遭嘲笑與霸凌，到以專業與自信走上國際舞台，每一次出鏡都是對單一審美的溫柔反擊。這次來港，她用一套旗袍告訴大家——美從不是「遮掩」，而是「呈現」，只要懂得欣賞自身的紋理與差異，傳統服飾亦能穿出屬於自己的新意與力量。
當經典旗袍遇上多元身體，就能開出不一樣的風景。下次選衣，不妨把焦點放回自我——選一件能承托氣質的剪裁，把自信當作全身最亮的配飾。
