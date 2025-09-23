「白斑超模」Winnie Harlow來香港演繹「旗袍之美」！一襲東方剪裁，映出她最自信的高光

「白斑超模」 Winnie Harlow 來香港演繹「旗袍之美」！一襲東方剪裁，映出她最自信的高光

國際超模Winnie Harlow，最近現身香港出席「愛彼150週年慶典」之外，也特意在香港拍攝並挑戰中式旗袍造型。旗袍修身剪裁貼合身段線條，開衩與立領之間拿捏得體，Winnie Harlow把東方韻味演繹得優雅又大方。即使是外國人，亦能把旗袍穿出氣韻與格調。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Winnie Harlow不以瑕疵為憂，反而讓真實膚況與旗袍的光澤面料相互映襯，視覺對比更突顯個人魅力與態度。

廣告 廣告

（IG@winnieharlow）

（IG@winnieharlow）

（IG@winnieharlow）

「白斑超模」Winnie Harlow，她的故事早已感動無數女生：從年少因白斑遭嘲笑與霸凌，到以專業與自信走上國際舞台，每一次出鏡都是對單一審美的溫柔反擊。這次來港，她用一套旗袍告訴大家——美從不是「遮掩」，而是「呈現」，只要懂得欣賞自身的紋理與差異，傳統服飾亦能穿出屬於自己的新意與力量。

（IG@winnieharlow）

（IG@winnieharlow）

當經典旗袍遇上多元身體，就能開出不一樣的風景。下次選衣，不妨把焦點放回自我——選一件能承托氣質的剪裁，把自信當作全身最亮的配飾。

（IG@winnieharlow）

（IG@winnieharlow）

Doja Cat演繹「食唇膏」短片爆紅，原來是為了揭曉成為M·A·C品牌大使

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

梁朝偉、楊紫瓊都加持「Moynat x Labubu」夢幻聯名10月登場，盲盒界巨頭十週年攜手法國百年老牌系列

29歲三吉彩花「腿精」演繹「不曝露性感」魅力！3個穿搭造型靈感：西裝＋黑絲若隱若現是重點

Hermès Birkin手袋「夾公仔機」掀熱話！運氣大考驗，亮相紐約時裝週街頭大排長龍