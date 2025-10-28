屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
刑事7人吐槽王變溫柔丈夫！ 白洲迅閃婚竹內亞實生子！
高中好玩報名比賽，直接被簽走變偶像
欸，白洲迅這傢伙超扯，1992年青森出生、東京八王子長大，178公分A型血，高中純粹鬧著玩去報第22屆ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト，
結果殺進前30，被White Dream直接簽走！2011年《ミュージカル テニスの王子様 2nd シーズン》舞台出道，隔年跳キューブ還改名，粉絲在X笑翻「這根本是命運安排的偶像命」🤭。
肺氣胸突然住院，舞台差點直接涼
2012年8月正準備《Bitter days, Sweet nights》，肺氣胸發作直接進醫院，角色被換掉！他在TV Asahi訪談說「那時候覺得演藝路是不是完蛋了」，
但養病時狂練舞，2013年《押忍!!ふんどし部!》直接初主演翻盤，粉絲留言「這反彈力也太猛」。
拉麵＋露營雙修，IG變成美食戶外帳號
鏡頭前正經，私下拉麵控到爆！Instagram天天po拉麵照，標題永遠「今日のラーメン」，粉絲刷「這碗我先預約」「迅哥開店我天天報到」。
還超愛露營，2025年X po帳篷照，留言區瞬間變裝備交流會，有人問「這鍋哪買」「睡袋求連結」。
2022閃婚竹內亞實，兩年內連生兩娃
2022年4月30日跟女演員竹內亞實低調結婚，2024年2月16日生老大，2025年4月11日又生老二！他IG po小手照寫「家族＋1」，粉絲暴走「這速度我跟不上」「迅哥升級當爸」。
2025年MyNavi訪談他說「子持ち絕對不吃」，跟松村沙友理笑到停不下來。
單親爸劇跟松島聡搭檔，廚房CP甜炸
2025年9月5日《パパと親父のウチご飯》，他跟timelesz松島聡演單親爸爸，預告一出X直接沸騰！有人截做菜照喊「這對父子我先嗑」「廚房互動太會」，收視預測直接衝高。
夫婦劇再跟松村沙友理演夫妻，跳繩花絮笑翻
2025年9月1日Lemino《今日もふたり、スキップで》，他跟松村沙友理演夫妻，劇中跳繩約會、拌嘴和好樣樣有，官方YouTube花絮他被吐槽「跳繩怎麼這麼笨」，粉絲留言「這夫婦吵架我能刷一整天」。
刑事系列老面孔，野々村吐槽功力滿點
2018到2023年《刑事7人》第4到9季，他演野々村拓海，永遠那個冷靜吐槽的刑警！粉絲在X開「野々村名言集」，每次播出都有人截「這眼神我先暈」。
舞台ハムレット被導演狂誇，謝幕掌聲不停
2024年5月《ハムレット》彩の国さいたま芸術劇場，吉田鋼太郎導演，他演配角卻被誇「台詞超穩」，謝幕觀眾鼓掌到手紅。他2025年訪談說「舞台永遠讓我腿軟」，粉絲回「腿軟的你也好帥」。
X粉絲3.6萬，留言區變拉麵露營問答
@shirasu_staff 現在3.6萬粉，スタッフ跟他共用，偶爾po拉麵、偶爾po劇照，粉絲留言「今天這碗哪家」「露營地求推」。他偶爾回「店名私訊你」，互動親切到像隔壁大哥。
Japhub小編有話說
老實說，白洲迅根本是人生隨便開掛卻低調到不行——高中意外入行、肺氣胸翻身、閃婚生兩娃、拉麵露營雙修，32歲還能演單親爸跟甜寵夫。
鏡頭前正經，鏡頭後拉麵狂，這反差才叫真實力。下次看他在劇裡跳繩摔、或者安靜吃麵，記得先截圖——這位青森帥爸，正用自己的節奏，把「平凡」活成最有味道的傳奇。
