白田邨有人高處墮下 昏迷送院救治

近日有居屋採用「組裝合成」（MiC）技術興建的，過往曾經發生漏水問題，因此單位質素備受關注。近日有線新聞的樓盤傳真，邀請了驗樓師到廚房與浴室採用預製組件建成的觀塘安楹苑驗樓，結果如何呢？驗樓師發現廚房地台出現一撻撻白色至灰白色的狀物從地磚散出來，指出這是「流白華」，認為可能已經有些裂縫在牆身或地台，要通知房屋署去找回裂縫位置，才可以解決問題。驗樓師指「流白華」一般在很舊的物業才會見到，在室內地台出現是非常罕見。此外，驗樓師指出浴室近天花牆身位置有肉眼可見多條滲水跡象，而且很明顯是銹水跡，建議業主必須尋找管理處維修，最終驗樓得分63分。「流白華」一詞相信大家都很陌生，是指由於水與建築材料（如混凝土、磚塊）中的可溶性鹽類結合，經蒸發析出白色的鹽類結晶的現象，這種情況常在牆壁或地板有滲水問題時發生，難以防治，故亦有「壁癌」之稱。如果遇到「流白華」的情況，業主可以如何處理？主要分為清理表面及處理根源2個部分，先談清理表面，市場上有「白華分解劑」，可以用以分解結晶物，如果白華比較厚，可能需要刮刀等工具協助。

