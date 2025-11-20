中國政府通報暫停進口日本水產品
白田邨有人高處墮下 昏迷送院救治
【on.cc東網專訊】石硤尾有人墮樓。今晨(20日)10時49分，有人於白田邨潤田樓高處墮下，倒臥天井位置。救援人員接報場，消防登上天井拯救將事主移至地面，交由救護車送院救治。警員正調查事主身份及墮樓原因。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
醫管局精神健康專線： 2466 7350
明愛向晴軒： 18288
東華三院芷若園： 18281
「情緒通」熱線： 18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
業主退休套現 天水圍70呎劏舖大劈84% 開價35萬 租金回報達15厘
天水圍有小業主擬退休套現，以低價放售旗下迷你舖，並交由忠誠拍賣行公開拍賣。該舖建築面積約70平方呎，開價35萬元，較2014年以223萬元買入價低出約84%，若按開價成交，折合呎價約5,000元。28Hse.com ・ 19 小時前
特朗普威脅釘牌電視台 租用銅鑼灣舊樓做直播？
特朗普接獲沙地萬億投資承諾之時，他又因著愛潑斯坦檔案風波重提向美國廣播公司（ABC）釘牌建議，原因係該台記者就愛潑斯坦敏感議題向他提問。同一日ABC駐港記者分享一條短片，揭示進行新聞直播地方，竟然是銅鑼灣臨海舊樓單位。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
亞洲盃外圍賽．有片︱新加坡部長梁振偉賽後嘲港隊及球迷「白癡」 捱轟後急致歉：應該展示更多尊重｜Yahoo
亞洲盃外圍賽第三圈賽事，港隊周二（18 日）在啟德主場館迎戰新加坡，最終以 1：2 不敵，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。網上流傳片段，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（David Neo）賽後在更衣室與新加坡隊慶祝，並發言嘲諷香港球迷是「白癡」（idiots），港隊球員都「踢得像白癡」，大家隨即起閧。梁振偉事後在網上收回言論並致歉，指應該展示更多尊重。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
東北寵物連環襲擊驚魂！ 1.5米黑熊撕愛犬致命傷！
10月30日早上，大館市民宅腹地農機具小屋外，男子發現柴犬DAI冰冷遺體，腹部落葉蓋掩，移除後內臟空蕩蕩，狗屋前血跡斑斑，項圈斷裂。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
車位大過納米樓｜九龍塘巨無霸新盤 12年以來九龍區最大一手物業 實用面積高達13,864平方呎
九龍塘罕見超大碼洋房登場。理想集團位於喇沙利道50號的項目昨日上載樓書，僅設一幢洋房，實用面積達13,864平方呎，為《一手住宅物業銷售條例》於2013年4月實施以來九龍區面積最大的全新一手物業。項目主打超大戶外空間，配套包括約4,796平方呎花園、約3,244平方呎天台及約1,075平方呎庭院，整體規模於九龍區同類罕見。間隔方面，洋房內置升降機，地下為客飯廳並設私人泳池；一樓及二樓為寢區，共規劃6間睡房及1間保姆房；地庫則設健身室及儲物室，迎合高端市場對室內外空間及設施的需求。喇沙利道50號此幢「巨無霸」亦改寫九龍區一手面積紀錄，超越嘉里建設（00683）位於九龍半山的緹外院墅C，後者實用面積為11,692平方呎，紀錄由此被推前。區內過往亦有逾萬平方呎大宅個案，如九龍塘皇廷滙A號屋（路勁基建（01098）主席單偉豹私人持貨），實用面積10,945平方呎，去年3月以3.4億元易手，折合呎價31,064元，反映九龍塘超級洋房向來備受追捧。另外，洋房自設323平方呎停車位，比市面上的納米樓單位面積更大。閱讀更多：緹外「巨無霸」洋房10.3億沽，創九龍一手住宅售價新高！龍床盤再現！長沙灣幸薈28Hse.com ・ 2 小時前
荷蘭暫停接管安世半導體 中國商務部深夜回應！
荷蘭政府周三 （19 日） 宣布，暫停依《貨物可用性法案》對聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）施行的接管措施，中國商務部當晚深夜回應，歡迎荷蘭主動暫停安世半導體行政令。鉅亨網 ・ 7 小時前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 22 小時前
單位「流白華」係乜原因？如何處理？如何預防？
近日有居屋採用「組裝合成」（MiC）技術興建的，過往曾經發生漏水問題，因此單位質素備受關注。近日有線新聞的樓盤傳真，邀請了驗樓師到廚房與浴室採用預製組件建成的觀塘安楹苑驗樓，結果如何呢？驗樓師發現廚房地台出現一撻撻白色至灰白色的狀物從地磚散出來，指出這是「流白華」，認為可能已經有些裂縫在牆身或地台，要通知房屋署去找回裂縫位置，才可以解決問題。驗樓師指「流白華」一般在很舊的物業才會見到，在室內地台出現是非常罕見。此外，驗樓師指出浴室近天花牆身位置有肉眼可見多條滲水跡象，而且很明顯是銹水跡，建議業主必須尋找管理處維修，最終驗樓得分63分。「流白華」一詞相信大家都很陌生，是指由於水與建築材料（如混凝土、磚塊）中的可溶性鹽類結合，經蒸發析出白色的鹽類結晶的現象，這種情況常在牆壁或地板有滲水問題時發生，難以防治，故亦有「壁癌」之稱。如果遇到「流白華」的情況，業主可以如何處理？主要分為清理表面及處理根源2個部分，先談清理表面，市場上有「白華分解劑」，可以用以分解結晶物，如果白華比較厚，可能需要刮刀等工具協助。閱讀更多：決定「人生大事」要三思！買樓前的三大考慮因素安裝假天花的好處與壞處 想慳錢 自己28Hse.com ・ 22 小時前
科大醫學院｜葉玉如稱已有 6 教授到任 全球招聘院長需「對中國、香港有認識」｜Yahoo
政府昨日（18 日）公布，委託香港科技大學成立本港第三間醫學院。科大校長葉玉如今（19 日）表示，會開始全球招聘院長，又提到已有 6 位臨床教授到任，並在傳媒提問下，介紹其中一位曾任澳洲國立大學的教授。葉玉如又提及，已有 36 位學者簽署加盟意向書，當中「好多都係來自香港。」Yahoo新聞 ・ 19 小時前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」
【動物專訊】今日氣溫驟降至14度，但有狠心的主人卻故意駕車到藍地大街附近遺棄一隻年僅3個月大的狗狗。幸運多名有愛心的街坊經一日尋找後終於成功救起小狗，現時正打算為小狗尋找暫託。有份協助拯救該小狗的其中一位義工、Facebook「兩母子」版主Bobo表示，狗狗現時仍十分驚慌，被人綁上的索帶至今仍未成功剪下，非常可憐。 兩母子板主Bobo表示，他收到消息指，昨晚有人故意駕車到藍地大街，並放下一隻約3個月大的狗狗，相信該人是故意遺棄狗狗，而狗狗的頸上綁着一條索帶，並繩掛着一張寫著「請收養我」的紙。 據知，狗狗被遺棄後非常驚慌，並走進綠怡居停車場 ，Bobo和其他街坊一起前往尋找，最終於今晚成功找到及捉回該狗狗。 Bobo 覺得狗狗很可憐，在天寒地凍下才被遺棄。她說不知狗狗之前有什麼經歷，現時表現非常驚慌。他們會為狗狗嘗試尋找暫託或領養。若有意暫託，可Facebook聯絡「兩母子」版主。 The post 屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 1 天前
香港對新加坡︱關鍵一役球迷砌 Tifo：「送港隊到亞洲盃」 港隊開場 15 分鐘即入一球 下半場被連入兩球決賽周夢碎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港足球代表隊今晚在啟德體育園主場，迎戰亞洲盃外圍賽同組的新加坡隊。此役被視為港隊關鍵一役，若港隊獲勝，即可晉身2027年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周。比賽開始前，兩大球迷組織同樣有籌備大型Tifo橫額為港隊打氣。與過往由布料繪製的巨型橫幅不同，球迷組織「香港力量」與「波台黐線佬」今次發起「色紙砌圖 Tifo」，球迷區每個座位均獲派發指定顏色的色紙，在特定時間舉起，共同拼砌出大型登機牌圖案以及「送港隊到亞洲盃」字樣。開場約15分鐘，港隊即先拔頭籌以1比0領先，全場球迷呼聲震天。Yahoo新聞 ・ 1 天前
全運會｜男子花劍港隊在團體決賽力挫福建 歷史性贏得港隊首面全運會劍擊金牌｜有片
第15屆全運會周三賽事焦點落在男子花劍團體決賽，香港隊由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成，強勢迎戰由個人賽金牌許杰壓陣的福建隊。最終，港隊在主場觀眾吶喊助威下成功刺下金牌，為香港劍擊隊奪得史上首面全運會金牌，寫下歷史新一頁。Yahoo 體育 ・ 15 小時前