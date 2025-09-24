街頭少女到日劇圈隱藏王牌！ 白石聖逆襲成大河劇新星！

竹下通的意外邂逅

故事得從2015年夏天說起。白石聖當時還是個普通高二生，暑假跑去原宿竹下通吃吃喝喝、逛逛街，結果被星探一把攔住，問：「妹子，有沒有興趣當演員？」這劇情也太像偶像劇了吧！

小編腦補她可能當場愣住，手裡還拿著珍珠奶茶傻眼😂。就這樣，她從零經驗一腳踏進演藝圈，2016年6月直接在朝日電視台的《AKB戀愛之夜 戀工場》（第13集，飾リカ）出道，演個神祕的轉校生，甜甜的笑容瞬間圈粉。

她後來在廣播節目《白石聖的私事…》（文化放送，2018-2022年）聊到這段，笑說：「我當時緊張到差點忘詞，但導演說我眼神很到位！」X上的粉絲回顧這段都說：「聖醬那時候青澀得像鄰家小妹，誰知道後面會這麼猛！」這運氣，簡直是天選之人吧？🌈

挑戰漫畫女主，圈粉無數

白石聖可不是靠運氣吃飯的，2018年她迎來人生大爆發！她在《I"s》（BS SKY PerfecTV!，2018年12月21日-2019年4月26日）中，從700多個女孩中脫穎而出，搶下女主角葦月伊織的角色。

這部改編自桂正和經典漫畫的劇，講青春期的愛情酸甜苦辣，聖醬那種清新又帶點倔強的氣質，簡直把漫畫角色演活了！IG上粉絲瘋狂留言：「她的伊織好像從漫畫跳出來！」😍

拍攝時她才19歲，卻得扛起整部劇的靈魂，她在廣播節目笑說：「每天都在背台詞跟啃便當，累到想回家睡覺！」這部劇讓她一炮而紅，X粉絲數從幾千飆到10萬+，討論度直接炸開。你說，這女孩是不是天生吃這行飯？

從甜妹到驚悚女王

2020年，白石聖的星途更上一層樓！她首次主演富士電視台的《恐怖新聞》（2020年8月29日-10月10日），飾演收到詭異報紙的大學生小野田詩弦。從清純甜妹秒變「驚悚女王」，她在劇中那種被恐懼包圍的眼神，連小編都看得頭皮發麻！

X上網友直呼：「聖醬演恐怖片居然這麼帶感，求多接這類角色！」同年10月，她還推出首本寫真集《白石聖 2016-2020》（WANI BOOKS，ISBN 978-4847083259），記錄出道四年的點滴。

書裡她時而甜美、時而成熟，159cm的纖細身形配上A型血的溫柔氣質，粉絲看了都喊：「這是天使下凡吧？」📸 她在發售會上笑說：「拍寫真超害羞，但看到成品覺得還OK！」寫真集賣到缺貨，IG上滿是粉絲曬書的照片，熱度完全擋不住！

角色百變，演技開掛

2023到2024年，白石聖簡直像吃了「角色萬花筒」，什麼類型都敢挑戰！在Netflix的《幽遊白書》中，她飾演雪村螢子，把90年代的熱血青春演得讓老粉淚目，X上有人留言：「聖醬的螢子又酷又暖，完美！」😎

然後在《佔領新機場》裡，她化身岩槻澪，面對危機時的硬派模樣，讓人驚呼：「這甜妹怎麼這麼會！」小編最愛她在《總之先乾杯吧?》的主演角色香山花火，

單身女的社畜日常被她演得又搞笑又真實，IG粉絲直說：「這劇簡直是我的人生寫照！」😂 還有《反正是他人事與我無關》，她飾演律師助理加賀見燈，機智又可愛的表現，

讓網友喊：「聖醬演職場女我可以追一輩子！」忙成這樣，她還抽空出月曆和連載《聖なる聲》，這時間管理能力，小編佩服得五體投地！

2025年，壞女郎與大河夢

2025年，白石聖直接開啟「女王模式」！5月11日，她在IG宣布跳槽到FLaMme，離開待了9年的芸映，粉絲震驚之餘，紛紛留言：「聖醬，飛得更高吧！」💪

6月27日起，她在Prime Video的《我的夫と結婚して》裡飾演江坂麗奈，這部改編韓劇的復仇大作，讓她化身「壞女郎」，跟小芝風花、佐藤健同台飆戲，X上網友直呼：「聖醬這反派壞得我好愛！」

劇集每週五播兩集，7月25日完結時熱度衝上天！8月，她成為LEPSIM 2025秋季視覺模特（主題“Calling Autumn”），Y2K風格的秋裝穿在她身上，IG貼文瞬間破萬讚，

粉絲喊：「秋天就是要聖醬！」🍂 9月，她接下森永製菓「in品牌 FOR THE WIN」廣告，那甜甜的笑容讓人想衝去買糖！最重磅的是，

她將在2026年NHK大河劇《豐臣兄弟！》中代演永野芽郁的部分，這可是她的大河處女秀！《週刊女性》評論說：「她的細膩演技超適合歷史劇！」X上粉絲已經開始倒數，討論度直接爆表！

Japhub小編有話說

白石聖的逆襲之路，簡直比日劇還精彩！從原宿街頭到大河劇，她用一部部作品證明：甜妹也能演反派，清純也能駕馭懸疑！

她在訪談裡說的：「我不想被定型，想什麼角色都試試！」這股拼勁，加上她愛畫插畫、敲鼓、迷《銀魂》的反差萌

她的IG（@shiraishi_sei，34.4萬粉絲）和X（@shiraishi_sei，16.5萬粉絲）

Japhub的粉絲們，你最愛聖醬哪個角色？快留言告訴小編，別忘了追她的新劇，說不定下個爆款就在眼前！🌟