白石聖原宿街邊被星探鎖定！ 粉絲挖出她的鼓吉他特技！
街邊撿到寶的奇遇
1998年8月10日神奈川出生，159公分A型血的白石聖，高中二年級暑假在原宿竹下通り閒晃，結果被星探當場鎖定。
2016年6月直接靠《AKBラブナイト 恋工場》出道，邊念藝能學校邊練戲，誰想到這一晃9年，她已經從新人變成NHK大河常客，這劇情也太像漫畫了吧？😳
訪談直球風：距離感才是生存之道
2023年CLASSY.找她聊天，她笑說：「人跟人要留點距離，沒興趣的事別硬擠，這是我活得舒服的秘訣。」
聊《シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。》時又補：「角色邊界還在摸，但反差超好玩。」這種「不勉強自己」的態度，粉絲聽完直呼：「聖ちゃま活得也太瀟灑！」誰說女優不能有小原則？😌
社群生日趴超嗨，留言暖到融化
X @shiraishi_sei 165.1K追蹤，8月10日生日文「27歳も宜しくお願いします！」配三張自拍，17K讚、419回覆直接刷版，網友喊：「聖ちゃま永遠18歲！」「オタク聖的笑容是我的充電器。」
IG @shiraishi_sei 34.5萬粉，旅行照、插畫日常輪番上，單篇破萬讚是基本操作。韓國粉也跑來用韓文告白，熱度直接燒到海外去啦！🎂
作品一路開掛，題材越來越敢玩
2018年《I"s》當ヒロイン葦月伊織，2020年《恐怖新聞》初主演，演獨居女大生被鬼報紙纏上，粉絲看完腿軟：「嚇死但停不下來！」2021年《ガールガンレディ》主演、
《しもべえ》ヒロイン鴨志田ユリナ，電影《胸が鳴るのは君のせい》篠原つかさ。2023年《推しの王子様》乙女遊戲風，2025年《私の夫と結婚して》江坂麗奈，
7月10日X預告「麗奈下一步超瘋，讀劇本都睡不著」，7月24日完結文喊「一気見派快來衝結局！」2026年大河《豊臣兄弟!》代役永野芽郁，粉絲留言：「這下時代劇要被她炸翻！」⚔
業界蓋章：演技比年齡老練，導演搶瘋
2019年拿コンフィデンスアワード新人賞，MANTAN訪談裡導演誇：「聲線細膩，表情層次太強。」2025年5月轉籍フラーム後立刻接大河，
ORICON評：「女優飛躍保證。」ゼクシィ12代目ガール、2025年inブランドCM，9月LEPSIM秋季Y2K風，攝影師尾身沙紀直呼：「表情柔軟到犯規。」這種全能，誰還敢小看她？🌟
X話題從沒冷場，代役公告直接爆
#白石聖 永遠在燒，5月大河代役公告後轉發破萬，網友回：「從地下偶像到大河，聖ちゃま成長像開掛」「和服悲劇感滿分，非她莫屬。」
7月30日マイナビ訪談聊復讐劇「有點贊成，但現實還是冷靜點」，粉絲笑：「這就是オタク聖的理性萌。」8月生日預熱，留言區全在猜「27歲會不會丟新炸彈？」，熱度高到像粉絲大會。🎤
ラジオ與副業的隱藏彩蛋
2018年起文化放送《白石聖のわたくしごとですが…》當DJ，聊動漫、編織、熱瑜伽，聽眾留言：「聖ちゃま聲音像ASMR。」2025年東京世界陸上サポーター，
MV indigo la End「夜凪 feat. にしな」，照片集《白石聖 2016-2020》賣到缺貨。粉絲直呼：「鼓跟吉他特技，什麼時候開live？」這些副本，讓她從純演員變身全能偶像。🎸
大河代役的幕後小八卦
原本永野芽郁的《豊臣兄弟!》，5月突然換人，白石聖火速上位，業界震驚但一致看好。她X上沒多說，但粉絲挖出她時代劇經驗如《やっぱりおしい刑事》，
留言：「和服根本為她量身訂做，運氣加實力雙殺。」訪談裡她補：「年下但大家都是前輩，心態要穩。」這種低調，誰不服？🪶
Japhub小編有話說
白石聖用9年從街邊新人飛到大河扛把子，癒し系外表下藏オタク魂，作品、社群、訪談樣樣有梗，27歲這年簡直無敵。
想知道《私の夫と結婚して》復讐結局有多狂？還是大河裡她會不會偷偷演瘋？繼續蹲Japhub，保證你追到手滑還想再刷！
