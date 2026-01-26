錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
NHK大河劇代役女王爆紅路！ 白石聖ゼクシィ婚紗女孩！
街頭邂逅：從竹下通り到熒幕新秀
話說回頭，白石聖這位女孩的星途，簡直像一場街頭偶遇的浪漫劇情。高二暑假，她在原宿竹下通り被星探相中，從此踏入娛樂圈。
2016年，她以電視劇《AKBラブナイト 恋工場》正式亮相，飾演那個帶點俏皮的角色，讓人一眼就記住她的清新氣息。
誰想到，這只是開端，她很快就從配角轉戰主角位置，像一股溫柔的風，悄悄吹進觀眾心裡。她的表演總是那麼自然，彷彿不是在演戲，而是分享生活小片段，讓人忍不住想追下去。
角色多變：從愛情少女到恐怖主角
白石聖的戲路可廣了，從浪漫校園到懸疑驚悚，都能輕鬆駕馭。2018年，她在《PRINCE OF LEGEND》當上女主角，演繹那種純真戀愛的模樣，迷倒一片粉絲。
接著在《I"s》裡，她從700人中脫穎而出，詮釋葦月伊織這個複雜角色，讓漫畫粉絲直呼過癮。2019年《絶対正義》更讓她拿下新人獎，證明她的實力不是鬧著玩的。
轉到2020年，她主演《恐怖新聞》，把小野田詩弦的恐懼感演得淋漓盡致，觀眾邊看邊起雞皮疙瘩。這些轉變不只考驗演技，還讓她像變色龍般適應各種劇本。
廣告閃耀：婚紗女孩的甜蜜代言
除了戲劇，白石聖在廣告界也大放異彩。2019年，她成為《ゼクシィ》雜誌的第12代CM女孩，穿上婚紗的樣子，簡直是夢幻化身，讓無數女孩羨慕。
2025年9月，她又接下森永製菓的廣告，宣傳「inブランド FOR THE WIN」，配合東京2025世界陸上，展現活力一面。
這些代言不只帶來曝光，還讓她從熒幕走進日常生活，像個親切的品牌大使。她的笑容總能融化鏡頭，難怪品牌愛找她合作。
社群互動：X平台的溫暖分享
白石聖的X帳號 @shiraishi_sei 就像她的個人日誌，吸引近17萬粉絲追蹤。她常po作品宣傳，比如宣傳BSよしもと開局ドラマ，或是分享生日感謝文，讓人感覺親近。
像是2020年8月，她興奮宣布寫真集推出，配上可愛文字，粉絲留言區瞬間熱鬧起來。其他貼文如宣傳《やっぱりおしい刑事》或線上活動，
總帶點輕鬆調侃，像是和朋友聊天。這種互動方式，讓她的粉絲不只看戲，還能參與她的小世界。
圖文天地：Instagram的視覺日記
轉到Instagram @shiraishi_sei，這裡有36.4萬追隨者，等著她的更新。雖然平台風格偏向圖片分享，但她用來記錄工作點滴和生活趣事。像是發佈寫真集預告，
或是簡單的日常照，都能引發點讚潮。她的po文不張揚，卻總有那種溫暖氛圍，讓瀏覽者覺得像在翻朋友的相冊。結合X的文字互動，這兩個平台讓她維持高人氣，粉絲黏著度超強。
轉型挑戰：移籍與大河劇的華麗一躍
2025年5月，白石聖宣布移籍到FLaMme經紀公司，這一步像事業的加速器。緊接著，她接下Amazon Prime的《私の夫と結婚して》，飾演江坂麗奈，展現成熟一面。
更驚人的是，2026年NHK大河劇《豊臣兄弟!》，她代演直這個角色，本來是永野芽郁的戲份，現在變成她的機會。從新人到大河女優，這路程充滿意外轉折，讓人好奇她接下來會帶來什麼驚喜。創作延伸：寫真集與電台的個人風采
白石聖不只演戲，2020年推出的首本寫真集《白石聖 2016-2020》，記錄她出道四年成長，粉絲搶購一空。還有2018到2022年的電台節目《白石聖のわたくしごとですが...》，
她當主持人，分享私事和小故事，讓聽眾像聽閨蜜聊天。這些延伸活動，讓她的魅力不限於熒幕，滲透到書本和聲音世界。
Japhub小編有話說
哎喲，聊白石聖聊到停不下來，她從街頭女孩變成大河劇星的歷程，真的像勵志小說。她的清純魅力加上多變演技，值得多追幾部戲。
記得多逛她的X和IG，捕捉最新動態，我們下次再來聊其他日本趣聞～
